4 Datos clave para invertir en la semana

¿A qué responde el alza en el tipo de cambio local de la semana recién pasada?

El tipo de cambio superó los $920, impulsado principalmente por la apreciación del dólar a nivel global y por expectativas de los inversionistas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Fed. Datos recientes de la economía estadounidense han reforzado este sesgo. Sin embargo, estimamos que la Fed mantendría su tasa estable ante una inflación que se acerca a su objetivo, favorecida por menores presiones desde los precios de la energía. Así, con tasas estables en EE. UU. y recortes en Chile, el tipo de cambio podría cerrar el año cerca de $880. La evolución de materias primas y del riesgo global seguirá siendo clave, aunque con posibles episodios de volatilidad.

¿Estamos frente a una burbuja en los mercados financieros?

Si bien se ha destacado el alto nivel de valorizaciones, especialmente en el sector tecnológico de EEUU, menos atención han recibido las mayores expectativas de utilidades para 2026 y 2027, que han acompañado estos retornos. A diferencia de episodios previos, el alza de precios hoy se sustenta en mejores fundamentos, lo que relativiza el riesgo de una burbuja. De hecho, las valorizaciones lucen más ajustadas que a inicios de año. En este contexto, el crecimiento esperado de utilidades ha sido un factor clave en el desempeño reciente. Asimismo, la dispersión entre sectores refuerza la importancia de la selectividad, recomendando mantener una gestión activa en las inversiones.

¿Por qué es relevante la publicación del empleo de EEUU?

Recientemente, la Fed adoptó un tono más restrictivo, explicado por inflación elevada asociada a energía y una economía que sigue creciendo con solidez, a pesar de la incertidumbre reciente. Si bien, los últimos registros de creación de empleo han mostrado una mejora respecto al promedio del año pasado, aún no se ve una recuperación clara, y dado su mandato dual podría moderar la expectativa del mercado respecto a una política monetaria más restrictiva, considerando además menor presión en precios producto de la baja en los precios de la energía.

¿Un mal inicio de año con implicancias de largo plazo?

El BCCh, en su IPoM, redujo el rango de crecimiento para 2026 a 1%-1,75%, desde 1,5%-2,5% en marzo. El año ha sorprendido con Imacec por debajo de lo previsto, aunque la próxima data permitirá precisar el segundo trimestre. Si bien la demanda interna ha apoyado la actividad, enfrenta riesgos por el deterioro del empleo. Hacia el segundo semestre, esperamos ver una mejora por mayor inversión y normalización de sectores productivos. La inflación tendería a normalizarse, abriendo espacio para recortes de tasa. Un entorno externo más favorable y avances en proyectos apoyarían la recuperación. Además, mejores términos de intercambio y la reconstrucción fortalecerían expectativas. En este contexto, mantenemos un sesgo positivo hacia la bolsa local, con valorizaciones atractivas y potencial de mejora en un escenario económico más favorable.