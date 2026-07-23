Bolsa Electrónica adelanta la apertura de su mercado a las 8:45 horas

La medida amplía la jornada de negociación y entrega más tiempo de operación a corredoras e inversionistas. Rige a partir del 27 de julio de 2026.

Este jueves, la Bolsa Electrónica de Chile (BEC) anunció una modificación en los horarios de negociación de su sistema de Rueda o Pregón Electrónico, adelantando en 15 minutos el inicio de las operaciones bursátiles. La medida comenzará a regir el próximo 27 de julio y busca ampliar el tiempo disponible para la negociación diaria.

Con el cambio, el pregón electrónico de acciones y cuotas de fondos de inversión (CFI), junto con las operaciones simultáneas, préstamos de acciones e instrumentos de renta fija, funcionará entre las 8:45 y las 16:00 horas. En tanto, la negociación de valores extranjeros se extenderá desde las 8:45 hasta las 17:00 horas.

Por otro lado, la plaza bursátil mantendrá la subasta de cierre para acciones y CFI entre las 16:00 y las 16:10 horas, seguida del período de anotación entre las 16:10 y las 16:15 horas.

En tanto, los remates de acciones y cuotas de los fondos, continuarán realizándose entre las 10:30 y las 15:30 horas, en remates programados cada una hora.