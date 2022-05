Corte Suprema rechaza recurso contra Dominga y futuro de proyecto deberá ser resuelto por el Comité de Ministros

El esperado fallo de la Corte Suprema por el proyecto minero Dominga finalmente vio la luz. Este miércoles la Tercera Sala del máximo tribunal del país decidió no acoger los recursos presentados por comunidades en contra del fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta de abril de 2021, que en la práctica es que el posibilitó que en agosto la iniciativa obtuviera su permiso ambiental.

En ese entonces, el Tribunal Ambiental había ordenado que la iniciativa que busca extraer hierro en la zona de La Higuera, volviera a votarse en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo, por estimar que el rechazo en dicha instancia no cumplió con las formalidades y debía “ajustarse a derecho”.

Ahora, la Tercera Sala, en un pronunciamiento de los ministros Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus, con voto en contra de Sergio Muñoz, decidió no entrar al fondo de la discusión, dejando que el futuro del proyecto ligado a las familias Délano y Garcés -y que actualmente está en un proceso de venta- quede en manos del Comité de Ministros.

"Esta Corte debe desechar los arbitrios deducidos, toda vez que el devenir de estos autos ha determinado que no se está ante una sentencia definitiva que pueda ser revisable por esta Corte, pues la recurrida no establece una decisión final en el proceso de evaluación ambiental sobre que recae sino, al contrario, deja pendiente su resolución a la autoridad administrativa, razón por la cual -además- no se divisa agravio para los recurrentes reparable por la vía de la casación", se sostuvo en el fallo.

De esta manera, el fallo evita entrar en una evaluación de fondo del proyecto, así como tampoco de los argumentos del Tribunal Ambiental de Antofagasta para retrotraerlo, lo que fue explicitado por el fallo de minoría de Muñoz.

En una de las partes de su escrito, donde explica su postura, señaló que la sala debió "emitir derechamente un pronunciamiento de los recursos de casación en la forma y el fondo interpuestos por los terceros, sin que corresponda posponer dicho análisis para una futura y eventual etapa jurisdiccional. Funda en los términos anteriores quien disiente, puesto que en el hecho el rechazo de los medios de impugnación solamente han tenido por fundamento mantener lo actuado por el Tribunal Ambiental".

De todos modos, el juez evitó hacer un pronunciamiento del fondo, lo que podría haberlo inhabilitado en el futuro, cuando probablemente llegue a la Suprema, dependiendo de lo que defina el Comité de Ministros y el Tribunal Ambiental de Antofagasta.

Reacciones

Con satisfacción recibió Andes Iron la sentencia de la Corte Suprema conocido hoy, por lo que desde la empresa indicaron que "cada vez que el proyecto Dominga se ha sometido a instancias de evaluación técnica, ha recibido sendos pronunciamientos favorables, tal como se estableció, primero, en el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) que recomendó a la Comisión Regional aprobar el proyecto Dominga y posteriormente en la Sentencia unánimemente emitida por el 1TA".

El gerente de asuntos corporativos de Andes Iron, Francisco Villalón, señaló que “siempre hemos dicho que el desarrollo económico, humano y social son compatibles con el debido cuidado del medio ambiente. Las autoridades técnicas y la comunidad nos han entregado su respaldo y esperamos que quienes se han opuesto a este proyecto tengan la altura de miras para aceptar que en este caso su postura no tiene fundamentos”.

Por su parte, desde Oceana señalaron que "esperábamos que la Corte Suprema le diera un corte al proyecto Dominga, y lo rechazara definitivamente. Sin embargo, la Corte decidió no fallar al respecto, e indica que es el Comité de Ministros el que debe pronunciarse. Esperamos y confiamos en que el Comité de Ministros lo volverá a rechazar, ya que existen todas las bases científicas que indican que este proyecto tiene una deficiencia grave en su línea base, lo que ya ha sido ratificado por el propio Tribunal Ambiental de Antofagasta", dijo la agrupación que ha liderado la oposición a este proyecto.