Parlamentarios valoraron el “tono” del discurso de Boric, pero la oposición criticó falta de medidas en seguridad

Con dispares miradas, el Presidente de la República Gabriel Boric sorteó su primera Cuenta Pública ante el Congreso Pleno, hasta donde llegó cerca de las 11:00 de la mañana de este miércoles e ingresó flanqueado por la ministra del Interior Izkia Siches. Al interior, lo esperaban parlamentarios de gobierno y oposición expectantes acerca de los anuncios del mandatario, especialmente en materia de seguridad pública, tema que definitivamente decepcionó en Chile Vamos.

Uno de los anhelos transversales para esta jornada era, ni más ni menos, que el presidente Boric anunciara la implementación del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur como establece la ley y dejar de lado la figura “acotado”; sin embargo, el jefe de Estado no dio un paso que desde todos los sectores –salvo Apruebo Dignidad- insisten que es necesario.

No obstante, muchos parlamentarios transversalmente valoraron el tono del discurso, donde Boric no trepidó en hacer guiños a los gobiernos anteriores, tanto de la exConcertación como del expresidente Sebastián Piñera; también hubo espacio para la autocrítica y no pocos guiños al empresariado. Sin embargo, pese a que estos esfuerzos fueron percibidos y bien recibidos estuvieron lejos de morigerar las críticas de la oposición.

Cómo se financia el gasto

Tras la ceremonia, que se extendió por más de dos horas –una de la más extensa de los últimos 30 años-, el senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke –presidente de la Comisión de Trabajo-, valoró el “tono unitario” del discurso y el que tenga algunas metas que, a su juicio, resultan ambiciosas, como el Sistema de Cuidado. Junto con ello destacó el anuncio en materia de salud respecto de atenuar el copago a los grupos D y E de Fonasa, lo que califica como “un paso adelante”

Sin embargo, le preocupa que el mandatario no haya sido más específico en materia de financiamiento y hubiera esperado “una bajada presupuestaria un poco más clara”, dado el complejo escenario económico que se vislumbra para los próximos años, en que el país podría entrar en una recesión. Porque, desde su punto de vista, la reforma tributaria podría servir para cubrir el gasto, pero no por completo, advierte el senador, quien además recuerda que la reforma tributaria de Michelle Bachelet “recaudó la mitad de lo que se propuso”.

Y, por otro lado, plantea que le faltaron más anuncios en materia económica, pensando en incentivos para el desarrollo, el crecimiento y la inversión.

Cruz-Coke fue uno de los decepcionados por falta de medidas más drásticas en la Macrozona Sur. Asegura que “hubiera esperado que el estado de emergencia se llevara a cabo con la plenitud que otorga la Constitución. Era un anuncio esperado (...) era una de las cosas en que el gobierno está al debe”, afirmó. A ello suma que no se haya anunciado en sentido de retirar el proyecto de “indulto a los presos de la revuelta que me parece que es injustificado”.

Menos generoso en su análisis fue el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el UDI Juan Antonio Coloma, quien aseveró que “más que una cuenta esto fue una especie de programa de tercera vuelta”. Ya que según él lo percibió, “se anunció una serie de cosas que él quiere hacer, no se explica bien cómo ni cuánto costarán”.

Y los que, desde su punto de vista, eran los dos temas centrales en los que se esperaba que el Presidente profundizara, como es el caso de enfrentar la delincuencia y la inflación, “temas que en la práctica no existieron. La palabra terrorismo no existió”.

Adicionalmente, Coloma sostiene que le preocupa cómo se financiará el gasto que implican los anuncios del mandatario, puesto que “no sé cómo influye eso en la inflación, que es también un gran tema pendiente”.

La gradualidad ahora es importante

En la misma línea que Cruz-Coke, el senador oficialista Ricardo Lagos Weber (PPD) destacó el “tono”del discurso del presidente Boric, pero a diferencia del senador de Evópoli también valoró el contenido del mismo. En este sentido, se explayó enfatizando el que el mandatario haya aseverado que no se parte de cero cuando hay que gobernar un país; haya hecho reiteras referencias al pasado –aludiendo a gobiernos anteriores- ; lo que –a juicio de Lagos Weber- implica que el mandatario “hizo un esfuerzo por poner en contexto su primera Cuenta Pública y me gustó el tono de hacerlo, que fue convocante”. También valoró que el Presidente también fuera autocrítico.

Otro elemento que destacó Lagos Weber fue que Boric intentara no generar divisiones en relación con la labor de la Convención Constitucional, al señalar que de cara al plebiscito de salida, el próximo 4 de septiembre, tanto la opción apruebo como rechazo “son igualmente legítimas”.

“Vamos a enfrentar un plebiscito que es muy importante y él (el Presidente) dijo que todos expresaban lo que pensaban y que cualquiera de las opciones apruebo o rechazo son legítimas las dos y eso me gustó también (…), creo que dio hartas garantías”, argumentó Lagos Weber.

Como integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, también destacó que se le pusiera fecha al ingreso de la reforma tributaria, ya que “de aquí al 30 de junio vamos a conocer al menos una parte de la reforma tributaria (…) y creo que es muy importante, porque tenemos que discutir simultáneamente el tema previsional”.

Lagos Weber destacó que se hablara de seguridad y crecimiento económico, pero hizo especial hincapié en que el Presidente concluyera su discurso hablando de medio ambiente, porque –desde su punto de vista- eso “marca un sello”, ya que “pone el crecimiento y desarrollo de Chile en un mismo pie con medio ambiente, era un eje fundamental del discurso”.

El senador del PPD desdramatiza el nivel de gasto del discurso, señalando el financiamiento debe salir de la reforma tributaria y del crecimiento económico, coincidiendo con la explicación del ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre el tema. “Todo esto va a requerir recursos, no me cabe ninguna duda, pero comencemos a andar y no todo se puede hacer de un día para otro; eso es algo que también aprendió el presidente Boric en el tránsito de diputado a Presidente. La gradualidad ahora es importante”.

Estatura de jefe de Estado

Mientras que desde la Democracia Cristiana (DC), el senador Matías Walker se unió a sus predecesores en valorar el “tono” del discurso del jefe de Estado, que, a su juicio, estuvo “lejos del ánimo refundacional de su colación política que es Apruebo Dignidad y que se ha expresado en la Convención queriendo refundar todas las instituciones de la República”.

Igual que Lagos Weber destacó que el mandatario haya dicho que Chile no parte desde cero y “reconociendo los esfuerzos y los logros de sus predecesores, haciendo un reconocimiento de las, muchas veces, críticas destempladas que desde Apruebo Dignidad se vertieron sobre la administración anterior, cuando se comenzó a enfrentar la pandemia”, señaló.

En cuanto a los anuncios, valoró algunos de los que se hicieron en materia de seguridad ciudadana como es la creación de un servicio nacional de apoyo integral a las víctimas de la delincuencia, que –desde su punto de vista- “va en la línea correcta”. También destacó algunos anuncios en materia de salud como los centros de resolución de cirugías ambulatorias mayores. Asimismo, manifestó que es clave que el mandatario haya hablado de “reformar” la institución de Carabineros de Chile “y abandonar la idea de refundar la institución y que esta reforma va a ser con los carabineros y no contra los carabineros”.

Y, en la misma línea de Lagos Weber, destacó especialmente que el mandatario haya señalado que en el plebiscito del 4 de septiembre las opciones de apruebo y rechazo con igualmente legítimas, “ahí hubo un cuidado de comportarse como un jefe de Estado y no como líder de una coalición política”.