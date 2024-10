Perplexity AI está en conversaciones para una valoración de US$ 9 mil millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Perplexity AI Inc., una startup de Inteligencia Artificial (IA) que está desarrollando un producto de búsqueda para competir con Google, está en conversaciones iniciales para recaudar fondos de inversores con una valoración de aproximadamente US$ 9 mil millones, según una persona familiarizada con el asunto.

La empresa busca recaudar más de US$ 500 millones en esta ronda de financiamiento, según la fuente, que pidió no ser identificada al discutir información privada. La nueva valoración, que incluye el monto que la compañía recaudaría, podría triplicar su valor anterior de US$ 3 mil millones de una ronda de financiamiento realizada a principios de este año. Sin embargo, las conversaciones aún están en una etapa temprana y los detalles podrían cambiar o las negociaciones podrían fracasar. La empresa se negó a comentar.

Aumento en la valoración

La valoración de Perplexity ha aumentado rápidamente en los últimos meses, reflejando el intenso interés de los capitalistas de riesgo por respaldar empresas de IA. Tan recientemente como en abril de este año, la startup estaba valorada en solo US$ mil millones. Sus pares y competidores también han recaudado grandes sumas, incluido OpenAI, que completó un financiamiento de US$ 6,6 mil millones con una valoración de US$ 157 mil millones a principios de este mes.

Las últimas conversaciones de financiamiento de Perplexity surgieron después de que los inversores se acercaran a la empresa, dijo la fuente, no porque la startup hubiera salido a buscar nuevos fondos.

Perplexity ofrece varios servicios además de las versiones gratuita y de pago de su herramienta de búsqueda. Recientemente lanzó un producto que permite a las organizaciones buscar en archivos internos junto con internet, e introdujo nuevas funciones para búsquedas relacionadas con finanzas, como precios de acciones y datos de ganancias de empresas.

La empresa también ha lanzado una serie de asociaciones de participación de ingresos con grandes editoriales, a pesar de haber enfrentado acusaciones de plagio por parte de algunos medios de comunicación.

Entre los inversores de la compañía se encuentran el Vision Fund 2 de SoftBank Group Corp., Jeff Bezos, fundador de Amazon.com Inc., y Nvidia Corp.

The Wall Street Journal informó anteriormente sobre las conversaciones del acuerdo.