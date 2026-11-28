Al Cateo navideño



Esta decimoquinta versión se llevará a cabo en diversos sectores de Casacostanera. El público podrá recorrer más de 90 stands donde cada expositor, inspirado en su oficio, presentará una ofrenda para crear, entre todos, el gran pesebre comunitario Al Cateo. Las cuatro estaciones son La Navidad con un grupo de creadores y artesanos que desarrolló colecciones especiales inspiradas en esta festividad, El Mercado con su elenco estable y una variada selección de productos para celebrar: pan de pascua, galletas, guindao, aperitivos, vinos y espumantes. La Cerámica, esta edición contará con ceramistas destacadas, y La Artesanía, gracias a una alianza con INDAP, se presentará una oferta artesanal de lujo, compuesta por cesterías en paja de trigo, quilineja, pita, junquillo, totora y crin de caballo.



Viernes 27 y sábado 28 de 10 a 20 horas y domingo 29 de 10 a 19:30 horas.





Tres series para Caracas



Collectio presenta la exposición Tres series para Caracas de Justine Graham, artista visual francesa radicada en Chile desde 2005. La exposición reúne ensayos fotográficos que se alejan de la noción tradicional. Graham explora la fotografía como herramienta de investigación conceptual para subvertir suposiciones, romper jerarquías y conectar a las personas. Son tres series: La Feria, Lapislázuli y Código Morse.



Esta muestra tiene además el propósito de levantar fondos para la realización de una exposición retrospectiva de la artista en 2027 en Caracas, Venezuela. Hasta el 4 diciembre en Nueva Costanera 3445, Vitacura.





La lectura como regalo



Hasta el 5 de diciembre volvió la feria de editoriales #LeerEsUnRegalo al Centro de Extensión UC. Son más de 30 destacadas editoriales del país, entre ellas Planeta, Contrapunto, Catalonia, Amanuta, Lom, Laurel y muchas más, que ofrecerán sus catálogos además de novedades, descuentos y muchas actividades para disfrutar de los libros. La entrada es liberada, de lunes a jueves de 10 a 19 horas, viernes y sábado de 11 a 20.30 horas y el sábado 5 de diciembre sólo hasta las 14 horas. Centro de Extensión UC Alameda (Metro U. Católica).

Vuelve la estampida de los bonobos



Estampida humana, la celebrada obra de la compañía Bonobo, llega a Teatro UC después de su gira por escenarios de Asia y Europa. Con la agudeza, el absurdo y la incomodidad características de los montajes de Andreina Olivarí y Pablo Manzi, la obra se presentará hasta el 5 de diciembre en el Teatro UC. A través de tres relatos paralelos y absurdos, una junta de vecinos, una tienda de decoración al borde de la quiebra y una facción clandestina al interior de Carabineros, la obra indaga en las tensiones y el desconcierto que surgen al intentar imaginar un proyecto común. De miércoles a sábado a las 20:30 horas en Jorge Washington 26, Ñuñoa.

La ruda historia de Argentina



Gordon es una miniserie argentina de suspenso y crimen que se puede ver en Netflix y que ha dado mucho que hablar, sobre todo en el país vecino. Se trata de una adaptación de dos novelas escritas por Marcelo Larraquy y que se centran en el personaje de Aníbal Gordon. El personaje central está interpretado por Rodrigo de la Serna y representa a un criminal que comienza su recorrido con asaltos y otros delitos comunes.



Con el paso del tiempo, Gordon establece vínculos con organizaciones políticas y servicios de inteligencia, y encuentra en el contexto de violencia de la época una oportunidad para ampliar su poder. Su transformación es el eje de la historia y permite recorrer las conexiones entre el mundo del delito, la política y los organismos de inteligencia.



