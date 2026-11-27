Hace unos días recibió el premio Dark Sky Defender 2026 por su cruzada por mantener los cielos chilenos libres de contaminación lumínica. Astrofísica con doctorado en Stanford y cursando hoy un posdoctorado en Cambridge, Ried cuenta como se acercó a la astronomía, habla de los privilegiados observatorios del norte de Chile y su vida más allá de la ciencia, que incluye su afición a la fotografía análoga.

Bernardita Ried (29) gastó todos sus veranos de niña y adolescente en el norte. Aunque vivía en Santiago, cada momento libre la familia lo aprovechaba en la casa que tenía en Quebrada Seca, una zona rural cerca de Tongoy. Para ella, todo eso tenía un valor extra: el cielo. Que de noche, en medio de un clima seco y sin contaminación lumínica, era todo un panorama. Creció con eso encima, y nunca más lo olvidaría. Tampoco cuando para su noveno cumpleaños la llevaron al observatorio de Mamalluca, al interior de Vicuña. “Vi Saturno, me volví loca. Fue lo máximo. Pensaba: ‘Cuando grande, quiero ser astrónoma’”, dice.

Cumplió ese sueño. Conectada por Zoom desde Inglaterra, donde recién parte su posdoctorado en la Universidad de Cambridge, la astrofísica Bernardita Ried -que hizo su pregrado y un magíster en la Universidad de Chile- hace recuerdos de cómo se inició su relación con el universo. Está ella en un momento de especial popularidad: acaba de ganarse el premio Dark Sky Defender 2026, muy celebrado en el mundo científico. La postuló la Universidad de Stanford, en la cual terminó en agosto su doctorado en Física.

La premiaron por haber liderado el año anterior una campaña para mantener sin contaminación los cielos chilenos, luego de que a fines de 2024 se supo que había entrado a evaluación ambiental un proyecto de hidrógeno -de AES Andes, llamado INNA-, que se ubicaría a escasos kilómetros de los observatorios Paranal y Armazones, en la Región de Antofagasta. Ried movilizó astrónomos de todo el mundo -3.000 firmaron una carta, incluido un Nobel de Física-, visitó el Congreso junto a Premios Nacionales de Ciencia, dio entrevistas, entregó información por redes sociales. “No eran opiniones, que acá no cuentan; sino que mostrábamos evidencia, porque esto es desde la ciencia”, precisa. En febrero pasado, la empresa desistió del proyecto.

“Me han tildado de ambientalista, pero no se trata de eso. Esto ni siquiera debería ser una discusión radical. Para mí era algo obvio. Si perdemos los cielos chilenos, la que pierde el trabajo no soy sólo yo, sino la astronomía mundial. Chile tiene 60% de los observatorios del planeta… por lo tanto es proteger un recurso que es único, que nadie más tiene”

"Si perdemos los cielos chilenos, la que pierde el trabajo no soy sólo yo, sino la astronomía mundial. Chile tiene 60% de los observatorios del planeta… por lo tanto es proteger un recurso que es único, que nadie más tiene”

Ojos en el origen

Su área de investigación es la cosmología. “Yo soy una cosmóloga observacional, porque no soy teórica. La cosmología busca responder preguntas como ¿cuál es el origen del universo? ¿cómo ha evolucionado?, ¿cuáles son las leyes físicas que lo explican? Quienes investigan esas cosas son los cosmólogos, y yo pongo el apellido observacional porque principalmente ocupo datos para responder esas preguntas. Hoy tenemos observatorios que nos permiten tomar suficientes datos para hacerlo, observar millones de galaxias. Nuestra forma de tomar datos es distinta a la astronomía tradicional, porque necesitamos un telescopio que observe el cielo durante años, todas las noches sin parar. Nos juntamos en grandes colaboraciones, desde 300 personas, y construimos esos observatorios que observan el cielo sin un objetivo específico, sino que lo mapean”. En Chile, nombra dos: Rubin y Simons, que operan desde este año.

Selfie en el observatorio Rubin. Credito: Bernardita Ried.

“Y me quiero detener en Simons, que se conoce poco pero es muy especial. Observa, literalmente, el origen del universo”, dice. Y lo explica. Si el universo se expande, entonces en el pasado -cuando tenía muy poca edad- estaba contraído y tenía mayor temperatura, unos 3.000 grados celsius. Eso lo hacía brillar. Si el universo luego se enfría, se expande; y lo mismo hace esa luz, que viaja y termina llegando hoy en la frecuencia de microondas. “Esa es la luz del origen del universo y se puede captar en Simons. ¡En Chile vemos el origen del universo!”, agrega entusiasmada.

Ella misma se reconoce como súper técnica. Pero no olvida que todo esto, en su caso, empezó de la observación de la naturaleza, en esos veranos en el norte. “Para mí, ambos son mundos que tengo absolutamente conectados, avanzan paralelos. Mi prioridad es obviamente lo académico, soy conocida en esa comunidad, pero no es raro que -mientras investigo, sigo una carrera académica, hablo de ciencia con mis colegas- también tengo esas ganas de proteger el cielo”.

Observatorio Simons. Crédito: Bernardita Ried.

Astrónomos todoterreno

“Hay algo que me asusta”, dice Bernardita Ried. “Hoy los astrónomos están yendo cada vez menos a los observatorios. Con Zoom se conectan remoto, observan desde su casa y pierden esa parte emocional de conectarse al territorio desde la experiencia. El trabajo se convierte en algo bien árido. Y para mí la astronomía está lejos de ser una ciencia árida”.

Por eso, cuando puede, Bernardita va a los observatorios y se sigue sorprendiendo. Le pasó con Paranal, dice. “Es increíble. Las condiciones atmosféricas son allí tan estables, las mejores que puedes tener en la Tierra, que a la izquierda puedes ver el mar y a la derecha alcanzar a ver Argentina. Es como estar en el espacio, algo único. Lo mismo pasa al ver el Extreme Large Telescope, en Armazones, que es inmenso; del tamaño de un estadio chico”.

Mira también el aumento de astrónomos, fenómeno que se da en Chile y en el mundo. “Cuando la Sociedad Chilena de Astronomía se creó en el 2000, no eran más de dos docenas de astrónomos en el país. Ese número ha crecido exponencialmente. Me encanta que hayamos más personas en esto, y por ende más haciendo un trabajo de comunicación. Hay que aprovechar todas estas voces”. Ve también una oportunidad: “Me parece súper relevante que las personas que egresen tengan perfiles profesionales mucho más completos: competencias no sólo académicas, sino también profesionales para enfrentar el mundo incluso en otras áreas. O sea, tengo un colega que ahora va a egresar y va a tener un puesto importante en el Departamento de Energía de Estados Unidos. Por eso, hay que aprovechar que se estén generando tantos astrónomos en Chile, no sólo para que hagan astronomía… conozco algunos que trabajan en minería, por ejemplo”.

Observatorio Tololo. Crédito: Bernardita Ried.

La flor del desierto

- ¿Qué hace una astrofísica cuando no hace astrofísica?

- Me encanta la fotografía análoga. De hecho, en San Francisco (mientras estudiaba su doctorado en Stanford) yo misma revelaba mis fotos a mano. Tengo una página con mis imágenes.

Entonces Bernardita comparte pantalla en Zoom y muestra varias de sus fotografías. En una se ve el volcán Licancabur. En otra, el Atacama Cosmology Telescope. Hay imágenes de los observatorios Rubin y Simons. También de Alma y de Paranal. Del Cerro Tololo. “Mis fotos son de día; yo no hago astrofotografía”.

"Me encanta la fotografía análoga. De hecho, en San Francisco (mientras estudiaba su doctorado en Stanford) yo misma revelaba mis fotos a mano. Tengo una página con mis imágenes".

De repente, se acuerda de algo. Otra actividad suya fuera de la astrofísica. “Estoy retomando la jabalina”, dice, y sonríe porque sabe que su respuesta desconcierta. El lanzamiento de la jabalina fue un deporte que practicó en el colegio y en la universidad. “Fui seleccionada de la Universidad de Chile, iba a los campeonatos nacionales”, cuenta.

Explica que eso sólo pudo hacerlo en Cambridge -donde recién empieza su posdoctorado de tres años-, ya que en Stanford se apoyaban otros deportes. De lo que vendrá profesionalmente después de que termine sus estudios en Inglaterra, ella es cauta. Sólo dice que le gustaría ser académica. Y no perder su esencia de científica ligada al territorio, con esa misma actitud de cuando fue una niña en el norte mirando el cielo, pero también los cactus y el desierto.

Entonces sorprende por última vez. Se levanta la manga de su brazo izquierdo y muestra un tatuaje. “Es un huilli”, señala. “Cuando la gente ve el tatuaje, dice: ‘Ay, qué linda flor’. Y yo digo: ‘No, para mí tiene un sentido: son las flores que crecen en el norte’”. Las mismas que vio tantas veces en sus veranos en Quebrada Seca, que es donde comenzó toda esta historia.

Tarea pendiente

Bernardita Ried dice que la discusión actual, en su área, debería ser cuál es la legislación que incumbe a los observatorios. “Y en eso, el Servicio de Evaluación Ambiental no está actualizado para las necesidades que tienen estos observatorios hoy en Chile. Por darte un ejemplo, se establece un máximo de contaminación lumínica que podría tener una empresa que se ubique cerca de ellos, pero el problema es que no considera el efecto acumulado. Entonces yo podría dividir esa empresa en 10, donde cada una cumple con la norma, pero el efecto acumulado la sobrepasa”.

Por eso, comenta que ella trata de comunicarse con el Ministerio de Medio Ambiente, que está encargado de hacer ese cambio; pero que no ha sido fácil. “Afortunadamente el Ministerio de Ciencia tiene los insumos. Los astrónomos, los Premios Nacionales, mis profes, se han juntado con la ministra de Ciencia. Entonces saben de esto, tienen los documentos, pero no se hace nada. Cuando partió el Gobierno actual hubo toda esa mezcolanza en que se sacaron como 40 decretos: allí se sacó el decreto que existía del Gobierno anterior sobre el tema, que era malo por lo que te decía de no considerar el efecto acumulado. En principio eso fue bueno, pero no se ha puesto nada en su reemplazo y no existe regulación”.

Y continúa: “Entonces, ¿cómo quieres que yo le diga a mis colegas acá en Cambridge que si ponen un observatorio en Chile no hay regulación? Yo entiendo que esto no es una necesidad urgente, pero sí hay que considerar que está impactando a los telescopios de aquí a 20, 30 años más”.