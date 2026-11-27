“La industria del cine tiene una cosa muy particular. Solamente pasa en esta industria. Imagínense una persona que está en un cine en Calama haciendo la fila y tiene dos fotos para elegir. Una es un filete rico, jugoso, espectacular y otra es un pollo flaquito, digno, pero pollo. Y los dos valen 5 lucas. ¿Cuál elige?” Con esa analogía el productor consiguió risas en el público del evento Más Pitch.



“El cine que hacemos nosotros se enfrenta a películas de Marvel o Fórmula 1 con Brad Pitt, con costos de producción de US$ 200 millones. Y el precio es el mismo. Por lo tanto, si queremos jugar en esa liga, tenemos que producir en ese mismo nivel de entretención y de espectacularidad”, siguió.



Larraín hizo una presentación cronológica, arrancó por el origen de Fabula y contó cómo en 2003 su hermano, el director de cine Pablo Larraín, le propuso hacer películas. Entonces su única experiencia como productor era organizar fiestas de Año Nuevo.



“Bajo una ingenuidad muy grande de pensar que hacer cine era fácil, hicimos un proyecto muy grande y pretencioso. Levantamos plata e hicimos una película que se llama Fuga, que en el tiempo ha tenido sus réditos, pero que le fue mal. Y fue para nosotros un auto que iba a mucha velocidad y chocó en seco”, relató. Pensó en retirarse, se metieron en publicidad y comenzaron a entender que manejar expectativas es fundamental.



A diferencia de otros negocios, la producción audiovisual consiste en un proyecto que sucede a otro, explica. Y cada uno tiene su propia historia, “es como un nuevo noviazgo”. Larraín destacó otra particularidad: “en el caso de las películas nadie recuerda los fracasos, sólo los éxitos. Hemos hecho más de 50 películas y probablemente ustedes conocen 10, 15 o 20. Hemos hecho muchas películas que muy poca gente ha visto”, afirmó.



Larraín contó cómo varias de las producciones de Fabula estuvieron marcadas por golpes de suerte. Como el día que estrenaron Tony Manero, película realizada con un presupuesto paupérrimo, en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, coincidieron con Jim Jarmusch, a quien le pitchearon la película. El reconocido director estadounidense mostró entusiasmo, pero antes de irse les dio un consejo de veterano: “It’s only a movie”. “Fue un nuevo golpe de realidad, estar súper mega embalado y que alguien que ha hecho tantas películas te diga: ‘cuida las expectativas’”, dijo.



Luego vino la producción de Prófugos, un proyecto inmenso que les llegó a través de Luis Peraza, alto ejecutivo venezolano de HBO y fan de Fuga. “Uno de los pocos”, apuntó riendo. Él les encargó una serie de acción, algo que en ese entonces escaseaba en la oferta latinoamericana.



“Fueron 26 horas de televisión, el proyecto más desafiante que hemos hecho desde el punto de vista de producción. Fue una escuela con rodajes de seis meses, de lunes a sábado. Filmamos en la cordillera, en el mar, en Santiago, en el desierto, en la Patagonia, dimos vuelta Chile... Después de eso, era todo fácil”.



Larraín siguió con la historia de No, cuya idea nació de un productor canadiense que no podía creer que nadie hubiera hecho una película sobre el plebiscito chileno: “una historia extraordinaria de cómo un dictador salió del poder a partir de una campaña que invocaba alegría”. Mandaron el guion, escrito por Pedro Peirano basado en textos de Antonio Skármeta, a varias productoras estadounidenses.

Un ejecutivo llamado Jonathan King leyó el guion, a pesar de que no tenía buenos indicadores comerciales, y se entusiasmó. El largometraje se hizo y fue la primera película chilena nominada a los Oscar. Tiempo después King explicó la raíz de su interés: “‘No iba a leer el guion, pero cuando hice mi posgrado en Stanford conocí a un chileno que fue mi primer pololo y él me contó sobre la dictadura, entonces no me aguanté de leerlo’. ¿Quién era ese pololo chileno? Pablo Simonetti”, contó.



Habló también de El Club, “la película de menor presupuesto que hemos hecho y la que más rédito nos ha traído en términos de posicionamiento. Nosotros venimos de una familia de derecha, cuica, y eso en el mundo de la cultura, especialmente en el mundo de las películas, es un terreno complicado. Esa película nos validó y llegó al festival de Berlín donde ganó el Oso de Plata”, dijo. En el certamen alemán conocieron a Darren Arofnosky, director de El cisne negro, entre otras películas. El cineasta les dijo que tenía un guion que había comprado y desarrollado para realizar con su mujer Rachel Weisz, pero que luego se habían separado y ya no tenía interés en filmarla. Se los ofreció. Era Jackie.



“Era febrero del 2015, agarramos camas y petacas y nos fuimos a vivir a París, desde donde se produjo la película. Sin hablar francés. Nos tocó trabajar con Natalie Portman y pasamos de hacer una película de US$ 500 mil a una producción de US$ 22 millones”, recordó sobre el film que en 2017 fue nominado a tres Oscar.



Continúa: “Y luego vino Una mujer fantástica dirigida por Sebastián Lelio, a quien recuerdo hoy día con especial cariño. Una pérdida muy dolorosa. Tuve el honor de producirle seis películas de las 10 que dirigió Sebastián”. Ante la mención del recién fallecido director, el público aplaudió en homenaje.



Larraín hizo una pausa, tomó aire y siguió: “Y cuando llegó Sebastián con Una mujer fantástica, puso a prueba lo que los productores que se meten en una película tienen que comprometer: es el sueño de alguien que quiere llevar a cabo una película de alto riesgo. No conozco ninguna otra actividad que sea un catalizador de sueños ajenos. (…) Y esta película ponía a una mujer trans que se enamora de un hombre mayor, en épocas donde ser trans era muy complejo. Es una cinta que se adelantó a los tiempos y que terminó ganando el primer Oscar para un largometraje de Chile”.



En el ímpetu de la presentación, se le cayó la parte del micrófono tipo “Chayanne” que va enganchada al pantalón. Con un micrófono nuevo, siguió: “No ganamos el Oscar por ser la mejor película, ganamos por haber sido la película más importante de ese año”.



En 2019 Fabula aterrizó en las plataformas de streaming y cambió el sistema de producción: abrieron el área de televisión, armaron nuevos equipos de desarrollo y actualmente tienen presencia en cinco países: Chile, Estados Unidos, Argentina, México y España. “Y todo por haber aprendido algo que se puede decir en este escenario, pero quizás en otros no: a corporativizar procesos creativos. Entendimos las necesidades de las plataformas. Nuestros clientes son Netflix, Apple, Amazon, HBO... Nos relacionamos con ellos, entendemos sus problemas, generamos relaciones de confianza”, dijo.



La empresa lleva 23 años produciendo, y uno de los sueños que Larraín señaló no han logrado concretar es conquistar al mercado estadounidense. “Lo intentamos de muchas maneras y llegamos a una conclusión bien dura: el contenido latinoamericano no es relevante en Estados Unidos. Los millones de latinos que viven en EEUU no consumen contenido latinoamericano. Ha sido una barrera de entrada muy fuerte que dejamos de explorar. Buscamos otras oportunidades”, dice.



Así contó, de manera inédita, dos proyectos que se vienen. Uno es Chupacabras: “una película que no va a tener nada que envidiarle ni a Alien ni a Godzilla. Vamos a ofrecer una experiencia de la misma calidad que ofrece Marvel, pero en nuestra lengua. Este proyecto lo vamos a filmar el próximo año y lo tenemos bastante resuelto para armar una franquicia: Chupacabras II, III y IV, un juego de PlayStation e inventar un universo enorme”.



El otro es filmar películas extranjeras en nuestro territorio. “En Latinoamérica tenemos paisajes increíbles. Y estamos probando eso. Wild Horse Nine, que se filmó en Rapa Nui, la produjimos nosotros para Searchlight Studios y probablemente pueda ganar el Oscar. Lo que prueba que películas habladas en inglés en nuestros paisajes y bien hechas, vuelan”.



Al fin de la presentación, dijo: “¿Qué vendemos cuando vendemos cine? No hay ninguna persona que se meta a hacer cine porque va a ganar plata. Ni un inversionista, ni quien la produce. En algunos casos sí, pero en el mundo en que nos movemos, nosotros no. Los que se meten en este oficio, es porque realmente aman lo que hacen. Y cuando te va bien, la consecuencia es el dinero. Nunca es una causa. Lo que vendemos nosotros es un por qué hacerla. Vendemos relatos, vendemos motivaciones, vendemos viajes a participar en una historia que le puede ir bien o mal, pero que va a ser muy emocionante, porque el cine es un catalizador de emociones. La única manera de acceder a esos universos y nuevas ideas es a partir de la curiosidad. Sin curiosidad, estamos muertos. Y no solamente aplica a esta industria, sino cualquiera”.