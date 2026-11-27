Al subir al escenario Daniela Baytelman dijo que le pidieron contar cómo nació Easycancha, la plataforma para reservar espacios deportivos que fundó con Roberto de Campos. Pero antes de partir hizo una advertencia. “Para que nadie se sienta estafado”, lanzó. Si alguien esperaba la historia de dos emprendedores que dejaron la universidad o que “se levantan todas las mañanas a las 4:00, salen a trotar, triatlón, tina de hielo, tres libros antes del desayuno”, los iba a defraudar. “Somos dos emprendedores bastante más tradicionales, más conservadores, quizás hasta un poco fomes”, partió diciendo.

Ella y De Campos se conocieron como ejecutivos de Latam. Estaban cerca de los 40, tenían “súper buenos cargos” y viajaban en business, pero también los movía el bichito de emprender. La idea venía de cuando Baytelman jugaba racquetball y para reservar una cancha había que llamar club por club. Así nació en 2016 Easycancha, que combina una app para reservar y pagar espacios deportivos con un software de gestión para los mismos clubes.

“De día trabajábamos en nuestra pega con sueldo asegurado, y de noche y los fines de semana lo dábamos todo (en Easycancha)”, contó.

Un día volvía de un comité ampliado de la aerolínea y manejaba por Vitacura dándole vueltas a la misma pregunta. “¿Easycancha o Latam? ¿Easycancha o Latam? Y de repente, ¡pum!, siento un golpe en el parabrisas que me desestabilizó el auto. Miro por el espejo retrovisor y veo una pelota de tenis cayendo en el camino”. Y siguió: “No soy especialmente creyente, pero decidí ver esto como una señal. Al otro día llegué a la oficina, hablé con mi jefe y renuncié”. De Campos renunció unos días después.

Desde el comienzo se propusieron ser rentables lo antes posible. “Queríamos volver a dormir de noche tal cual dormíamos en Latam”, contó. Sobre el ciclo de levantar capital una y otra vez hasta que el fundador queda con una parte pequeña de la propiedad, dijo que no es la única receta: “Nosotros preferimos ir por el camino más conservador y tener hoy una torta más pequeña, pero mantener el control de las decisiones en casa”.

Hoy Easycancha está en siete países, trabaja con unos 750 centros deportivos y es rentable desde 2023. Ha procesado más de 30 millones de reservas -7 millones sólo este año- y cada mes entran unos 200.000 deportistas a la plataforma.

No hay un solo molde de emprendedor, insistió Baytelman al cerrar. “También se puede partir con cuidado, se puede partir en paralelo, se puede ser averso al riesgo, se puede incluso crecer con la caja y mantener el control en casa”.

“Lo que no se puede”, advirtió, “es emprender a medias”.