Martín Migoya conversó con la editora jefa de DF MAS, María José Gutiérrez, sobre los orígenes de la compañía argentina y los desafíos que abre la irrupción de la inteligencia artificial en la industria tecnológica. Aquí, las principales definiciones que dejó esa conversación.

Martín Migoya es el protagonista de una de las grandes historias de éxito tecnológico de América Latina. Su compañía, Globant, fue la primera empresa latinoamericana de software en realizar un IPO en la Bolsa de Nueva York. Pasó de ser una startup argentina a convertirse en una multinacional con cerca de 26 mil trabajadores y presencia en 32 países. Y, en poco más de una década, multiplicó sus ingresos por más de 12 veces.

Pero llegar hasta ahí no fue fácil.

Todo comenzó en 2003, en un bar de Buenos Aires. Cuatro amigos -Guibert Englebienne, Martín Umarán, Néstor Nocetti y el propio Migoya- compartían una convicción: Argentina tenía talento tecnológico de sobra y debía ser capaz de exportarlo al mundo. Esto, en momentos en que el país todavía atravesaba las consecuencias de una profunda crisis económica, después del llamado corralito.

Entre conversaciones y cervezas, decidieron dar el salto y emprender. El business plan era sencillo: “Vamos a venderle al mundo lo que sabemos hacer”, dijo. Con apenas US$ 5 mil, que habían logrado reunir entre los cuatro, compraron pasajes a Estados Unidos y Reino Unido para reunirse con los dos únicos contactos que tenían en la industria tecnológica.

“En Estados Unidos nos fue muy mal, no nos dieron ni pelota, y en el Reino Unido también nos fue mal”, recordó en MAS Pitch, provocando risas entre los asistentes. “Cuando llegué de vuelta a mi casa, mi mujer, Carolina, me preguntó: ‘¿Vendiste algo?’. Y yo le digo: ‘No, nada’. ‘¿Y ahora qué vamos a hacer?’, me dice. ‘No tengo la menor idea’, le respondí. Ese día me fui a dormir muy deprimido”, agregó. Pero dos días después llegó una llamada desde Londres. El CTO de lastminute.com quería conocerlos. Con lo poco que les quedaba de dinero, compraron otro pasaje al Reino Unido.

“Nos perdieron la valija, llegamos sucios a la reunión y de repente le empezamos a vomitar todo lo que nosotros sabíamos. El tipo nos interrumpe y nos dice: ‘Paren, no me cuenten más. Necesito dos cosas. Primero, desarrollar el primer dynamic packaging y, segundo, tengo unos 6 mil blades de IBM que se caen todo el tiempo y el site deja de convertir. ¿Me pueden ayudar?’. Nosotros, con esa inconsciencia rioplatense nata, dijimos: ‘Of course’”, contó el CEO.

De lastminute.com a Google y Wall Street

El trabajo para lastminute.com fue un éxito. Poco después, un ejecutivo de aquella compañía se fue a trabajar a Google y los recomendó como proveedores externos de desarrollo de software. La relación con el gigante tecnológico se convirtió en un nuevo punto de inflexión para Globant y le abrió las puertas de Silicon Valley.

En 2014, 11 años después de aquella reunión en Londres, la compañía dio otro salto: debutó en la Bolsa de Nueva York.

- Cuando estaban en ese bar, ¿pensaron en hacer una empresa soñando con ser pública o se fueron embalando en el camino?

- No, no. Transformarse en el mejor secreto guardado en Silicon Valley, que los founders de Google te recomienden con los de LinkedIn y con los de Nike y Disney, son cosas que van pasando y hay que estar preparado para eso. Pero de ahí a que pensáramos que algún día íbamos a facturar US$ 2,5 billion, no, nunca lo pensamos y nunca pensé en sacar pública la compañía. Las cosas se fueron dando.

Migoya recordó que, mucho antes de la salida a bolsa de Globant, cuando se publicó que Mercado Libre había debutado en el mercado bursátil, llevó el recorte del diario a la oficina y les dijo a sus socios: “Miren, esto es lo que tenemos que hacer”.

- En 2021, la empresa llegó a valer US$ 14.700 millones. Hoy, las compañías desarrolladoras de software han sido castigadas por el mercado y Globant no ha sido ajena a ese fenómeno: su capitalización bursátil ronda actualmente los US$ 2.160 millones. Los ingresos de ustedes han seguido subiendo, ¿por qué eso no se condice con la lectura del mercado?

- Hay dos cosas de ser público que están buenas: la primera es la disciplina que le aporta a la compañía. La segunda es que la creación de valor en plena etapa de crecimiento se da muy rápido. Pero también, cuando hay alguna duda del mercado, ya sea del sector o de la compañía, eso baja mucho más rápido. Ser público es levantarse a la mañana y que tus acciones sean compradas y vendidas todos los días. Esa parte no es tan buena y a veces los equipos muy presionados por los quarters tampoco están bien. Y lo que piensa el mercado es algo que yo no puedo cambiar. Ahora, ¿a qué sí me puedo dedicar? A seguir innovando, a que mis clientes estén contentos, a que la compañía sea rentable, a seguir produciendo caja.

La tecnología “no va a parar”

- Cuando partieron, Globant ponía en las empresas equipos de ingenieros programadores, hoy cualquier persona puede acceder a Claude y hacer código. ¿Cómo se adaptan a esta nueva realidad?

- Globant viene invirtiendo en IA hace 12 años. Invertimos, tenemos patentes. 12 años de inversión en eso no es lo mismo que haber empezado hace tres. Entonces Globant está en una posición ventajosa (...) Cuando nosotros empezamos Globant, vos ibas, comprabas los servers, buscabas un hosting, te ponías a rogar que el hosting tuviera redundancia eléctrica, que no se cortara la luz fácil, buscabas la conectividad, que hubiese fibra óptica, después contratabas un equipo que miraba los servers y finalmente poníamos una Virgencita María, al costado de los servidores, por las dudas. Hasta que un día llegó un señor que se llama Jeff Bezos y dijo: “Me sobran unos servers que uso para Black Friday”.

Migoya apuesta a que la IA pueda darle un nuevo impulso a su negocio. En agosto de 2026, la compañía lanzó Glob.AI, una plataforma que permite a sus clientes acceder a AI Pods: equipos en los que agentes de inteligencia artificial ejecutan tareas bajo la supervisión de especialistas humanos. Según Globant, este modelo permite completar en cuestión de días trabajos de consultoría que antes podían requerir cerca de dos meses.

El empresario advirtió que la tecnología “no va a parar”. “Yo estoy en esta industria hace 23 años y es extremadamente friccionada. Pero, por primera vez, llegó una tecnología que nos permite coordinar los servicios de otra manera. Ahora, en vez de cobrarle a los clientes por horas, puedo cobrarles por consumo o por outcome. Eso genera un cambio violento no sólo en la industria de los servicios profesionales de tecnología, sino en todos: abogacía, contabilidad, cualquier tipo”.

- ¿Cómo ve Globant de aquí a 2030, considerando el desafío de incorporar agentes de IA que pueden terminar reemplazando la labor de las personas?

- Me imagino una compañía en la cual los programadores ya no generan más código, sino que lo que hacen es supervisar agentes. Esa misma gente puede ir al cliente, desarrollar una solución, un prototipo rápido y puede hacer ejecuciones en tiempo récord con economía récord. Y eso va a requerir muchísima gente. Hoy, los jóvenes están preguntándose qué carrera elegimos y qué estudiamos. Se dice que los ingenieros ya no sirven para nada…

- ¿Cuál es su recomendación ahí?

- A ver, ¿usted piensa que las ecuaciones de Navier-Stokes las hizo sólo una IA o había dos científicos detrás que la tenían clara? El rol humano se eleva, no se pierde. El rol humano pasa de hacer algo que era rutinario a pensar estratégicamente en qué es lo mejor para tu compañía. El primer ciclo de esta transformación fue tirar IA a todo el mundo. Ahora viene el segundo ciclo: transformar todas las interfaces, los procesos, reorganizar los organigramas, meter robótica y un listado interminable. Globant está en el centro de todo eso y además lo estamos haciendo con un modelo extremadamente novedoso. Soy un poco bullish, lo sé, pero bueno, tengo mucha fe en el futuro.





