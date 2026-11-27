En la primera lámina de su presentación apareció Manuel Concha haciendo una dominada con lastre, es decir, colgado de una barra y cargando un peso extra. “A lo que los quiero llevar es cuánto peso puede cargar una persona antes de saber y conocer su real potencial”, dijo para partir el cofundador de Kame, un software de gestión para pymes. La empresa fue comprada en 2025 por la colombiana Siigo, respaldada por el fondo estadounidense Accel-KKR.

Explicó que quería llevar esa analogía a la vida, donde hay personas a las que por distintas circunstancias les toca nacer con un peso adicional. “Yo soy una de esas”, aseguró. “Trabajo y estudio desde los 12 años. Mi mamá orgullosamente fue nana. Soy el primer profesional de la familia por parte de madre. Por parte de papá no sé, porque fue a comprar cigarros cuando yo tenía tres años”.

Se pagó parte del colegio, todo el pregrado y el postgrado. “En la medida que fui creciendo, me di cuenta de que no todos partimos del mismo lugar”, siguió.

Su respuesta fue esforzarse el doble o el triple. “Estuve ocho años sin vacaciones, trabajaba 14 horas diarias, pero me di cuenta de que a veces el esfuerzo no es directamente proporcional al valor que se crea”. Entonces buscó otra salida. “Dije chuta, ¿cómo hago para apalancarme? No en el sentido de endeudamiento, sino apalancarme como una catapulta que me ayude a mover este peso”.

Esa pregunta, dijo, fue la que hizo nacer Kame, que fundó junto a Víctor Jiménez. Es un sistema para llevar la contabilidad, facturar electrónicamente, procesar remuneraciones y conectarse con los bancos, pensado para pymes y emprendedores. Hoy, según Concha, más de 30.000 empresas procesan su información en Kame.

“Cuesta a veces entrar en ciertos círculos si no vienes de cierto lugar”, opinó sobre el mundo del software en Chile. “¿Dónde estamos buscando esos futuros unicornios? No están solamente en las mismas universidades”.

Para Concha, el impacto de un emprendimiento se multiplica como una cadena de dominó. “Esa primera reunión, ese primer inversionista, ese primer cliente que creyó en nosotros, realmente tuvo la capacidad de empujar ese dominó”, agregó.

Y cerró volviendo al lastre. “Yo no elegí el lastre con el que me tocó nacer, pero sí tuve la capacidad y suerte, fortuna, lo que sea, de poder elegir qué hacer con esa fuerza adicional que gané”.