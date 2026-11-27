A fines de septiembre, en el centro de distribución de Walmart en Quilicura, autoridades y cámaras miraban un camión. Era el primero en cargar hidrógeno verde en la estación que Walmart y Copec instalaron ahí, la primera del país para camiones de carga pesada. “Lo que pasó fue simple. Una conductora se subió al camión, encendió el motor y llevó la mercadería desde el centro de distribución hasta la tienda de Huechuraba. Esto lo pudimos hacer sin ruido, sin humo y sin una gota de diésel”, contó Matías de Lorenzo, gerente de Omni Supply Chain de Walmart Chile.

El ejecutivo de Walmart compartió el escenario con Ramón Salinas, que lidera Copec Wind Garage, el área de innovación de Copec, para contar qué hacen juntas una empresa de energía y una cadena de supermercados. “No estamos buscando a alguien a quien enchufarle un contrato, sino que queríamos un socio que tuviera capacidades complementarias a las nuestras”, dijo Salinas.

“Tuvimos que ir a China a buscar proveedores, tuvimos que hacer infinitas pruebas, tuvimos que trabajar con el regulador porque esto nunca se había hecho en Chile”, recordó el ejecutivo de Copec sobre la estación de hidrógeno.

Walmart tiene hoy 120 camiones de bajas emisiones, 94 de ellos eléctricos, y espera que en 2029 el 40% de sus viajes sean con bajas emisiones.

En 2022, Copec también le propuso a Walmart probar los motores de Turntide, una startup estadounidense en la que Copec invirtió, en los equipos de climatización que están en los techos de sus tiendas. El piloto, en el Lider de Los Dominicos, logró casi 70% de ahorro en esos equipos, y hoy hay más de 600 de esos motores instalados en distintos supermercados.

Después repitieron la fórmula con la chilena Flair, que usa IA para bajar el consumo de energía en climatización y ya está en casi 50 techos. “Walmart corre menos riesgos. Tiene un socio estratégico que lo ayuda a probar nuevas tecnologías, y una startup chilena como Flair es capaz de entrar en etapas tempranas a trabajar con el retailer más grande del mundo”, explicó Salinas.

Ahora exploran juntos vehículos autónomos, cuidado automotriz y experiencia de tienda. “Nosotros tenemos un extraordinario activo para todo el ecosistema. Tenemos más de 400 tiendas y millones de clientes para probar lo que quieran”, ofreció De Lorenzo.

“Nuestra invitación es a pensar más allá de sus organizaciones, a buscar capacidades complementarias y atreverse a explorar la creación de valor en conjunto”, cerró Salinas.