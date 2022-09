Impuesto al patrimonio, desintegración y gravamen a utilidades retenidas: mercado aterriza los nuevos puntos a modificar de la reforma tributaria tras el plebiscito

Lo adelantó ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel: el gobierno va a modificar el ímpetu con el que había estado tramitando algunos proyectos en el Congreso a la luz del resultado del plebiscito del domingo.

Esto implica, señaló la autoridad luego de reunirse con agrupaciones empresariales, sindicatos y representantes de Pymes, que se van a ampliar los procesos de diálogo con los distintos actores en el trámite de las iniciativas. Idea que ya está haciendo eco en el Parlamento en el marco de la reforma tributaria.

Por lo mismo, en el mercado de las auditoras y los estudios de abogados ven con interés el cambio de discurso del Ejecutivo, lo que -interpretan- abrirá la puerta a nuevos ajustes a la reforma tributaria, adicionales a los que está trabajando el gobierno con los asesores de los parlamentarios.

Hasta el momento, se ha conocido que se modificará el término de la exención para los arriendos provenientes de DFL-2; la base y la tasa de 1,8% para las utilidades retenidas en las sociedades de inversión; la figura del denunciante anónimo tributario; la creación de un fondo concursable de crédito tributarios; la extensión de la depreciación instantánea o acelerada para inversiones en activo fijo; evitar la doble tributación en las modificaciones a los créditos por utilidades en el extranjero; y modificaciones al diseño del royalty a la minería.

El socio líder de Tax & Legal de Deloitte, Hugo Hurtado, apunta a modificaciones en puntos como el impuesto patrimonial, la Norma General Antielusiva y la desintegración del sistema.

En el tributo al patrimonio, advierte que tiene un "marcado sesgo y que no ha sido exitoso en otros países". A su vez, señala habría que ajustar la desintegración del sistema impositivo, el cual es un cambio "muy radical que no aporta mucho a la simplicidad ni tampoco a la recaudación". En la Norma Anti Elusión, señala que si se quiere mantener su aplicación a nivel administrativo debería incorporarse un comité "especial de alto nivel y con expertise técnico que autorice la aplicación de la norma".

La socia de Tax & Legal de PwC, Loreto Pelegrí, va más allá y plantea eliminar el nuevo gravamen a la retención de utilidades en las empresas no operativas y recalca que no se trata de no hacer una reforma impositiva, "sino de que la reforma sea técnicamente buena, que se enfoque en la informalidad y elusión, y al mismo tiempo que no se afecte la inversión y el ahorro".

"También creo que se debería ampliar el plazo transitorio de utilización de las pérdidas de tributarias, reponer la normas de los créditos por impuestos pagados en el extranjero, y por impuesto adicional cuando las rentas se remesen nuevamente a Chile", agrega.

El socio líder de Consultoría Tributaria de KPMG, Andrés Martínez, complementa que las modificaciones deberían partir por las materias "que han sido mayormente criticadas", como el gravamen a las utilidades diferidas y la limitación al uso de las pérdidas tributarias.

"Tales medidas entregan mensajes que son contrarios a la inversión y financiamiento y constituyen un freno para actividades intensivas en activos y capital, como son los sectores de infraestructura, minería y lo más industriales. Hay otros temas técnicos que requieren ajustes, como los mecanismos para evitar la doble tributación y varias mejoras de cara a la relación contribuyente-SII", señala.

Otros ajustes: medidas pro inversión y crecimiento

El socio de Bustos Tax & Legal, Claudio Bustos, argumenta que la situación económica amerita nuevos estímulos al crecimiento y la inversión, por lo cual "sería conveniente evaluar una rebaja, aunque fuere transitoria, a la tasa del impuesto de Primera Categoría de todas las empresas, sin limitación. Ello constituiría un fuerte impulso al mercado, y una señal potente de que el gobierno está comprometido con la reactivación económica".

"Es fundamental que la reforma tributaria otorgue mayores certezas y seguridades al mercado, para reactivar nuestra economía con fuerza", plantea.

El socio de Cabello Abogados, Juan Pablo Cabello, cree que también se podría revisar el aumento de 10% a 22% del impuesto a las ganancias de capital por operaciones bursátiles en instrumentos líquidos, además de otras medidas pro crecimiento.

"No es descartable que en la discusión se opte por postergar el cambio a un sistema desintegrado del impuesto a la renta, centrándose en aquellas modificaciones más simples y recaudatorias. Por otro lado, es esperable que se incluyan medidas de incentivo a la inversión, como en materia de depreciación tributaria de activos fijos", especifica.

Una modificación al diseño del impuesto al patrimonio podría ayudar a reducir la incertidumbre sobre las decisiones de inversión, considera el socio de AK Contadores, Patricio Gana: "El impuesto al patrimonio me parece que es el más relevante, ya que a todas luces parece injusto y además es un factor que ha empujado (y lo seguiría haciendo) la fuga de capitales, cuando lo que necesitamos es justamente lo contrario".

Mientras que el socio de Moraga & Cía., Álvaro Moraga, va más allá y cree que el proyecto debe reformularse "por completo, poniendo énfasis en la inversión y el empleo. Más aún cuando todos los especialistas auguran un 2023 con una grave recesión económica". Así, propone algún mecanismo que entregue incentivos a los inversionistas, como el extinto DL 600 para la inversión extranjera.