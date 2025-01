Presidente de la CUT insiste en la negociación multinivel: "Teniendo un proyecto, hay una razón para pelear"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Salario mínimo, negociación multinivel y ratificación de diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), son los temas prioritarios por estos días al interior de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT) y que son parte de la agenda del titular de la organización, David Acuña.

El dirigente realizó un balance de los temas que marcarán la agenda en el presente ejercicio y otro de lo que ha sido la gestión en materia laboral de la administración de Gabriel Boric. Aquí, el dirigente es claro: “No hay retrocesos laborales”, dice, agregando que han logrado significativos avances. No obstante, sincera que el mandatario aún está en deuda con algunos sectores.

- ¿Cuáles serán las prioridades de la CUT este 2025?

- Hemos estado conversando en torno a distintas prioridades. Como primer punto, tenemos la prioridad del salario mínimo, que es algo que ya estamos trabajando a través del Observatorio del Salario y Costo de la Vida, el cual está inserto en una de las peticiones que hicimos en la negociación anterior del salario mínimo.

Esa es una instancia que ya está funcionando, prontamente tendremos la segunda reunión, donde vamos a escuchar a la OIT, al INE y al Ministerio de Desarrollo Social.

Además del tema salarial, tenemos en la agenda la negociación multinivel. Eso es algo que no solo está en el programa de Gobierno del presidente, sino que se transformó en un compromiso en su última cuenta pública. Esperamos tener el proyecto antes del 1 de mayo. También queremos avanzar en torno a varios convenios de la OIT, como el 155 y el 81, que dicen relación con la seguridad y salud de los trabajadores, y sobre la inspección del trabajo.

- En materia salarial ¿cuáles son las expectativas? este año deberán volver a negociar…

- Más allá del guarismo, entendemos que esta negociación tampoco será un salto tan significativo, entendiendo que ya se adelantó la meta de llegar a la cifra de los $ 500.000, pero todavía estamos lejos de la meta de la CUT, que es la superación de la línea de la pobreza para cuatro personas. Es un tema que está en curso y esperamos que avance en función del trabajo del observatorio salarial.

- ¿Está sobre la mesa la posibilidad de negociar para que esos $ 500 mil sean líquidos y no brutos?

- Nosotros el año pasado hablamos en algún momento de $ 630 mil, que son $ 500 mil líquidos, pero hubo muchas críticas. Ahora, en el Observatorio tenemos que ver el panorama del país, tener detalles de cuánto sale vivir.

Los empleadores dicen que se ha encarecido la contratación por las legislaciones, que es muy alto el costo de contratación, pero el salario no se condice tampoco con el costo de vida que hay en el país. Los salarios no alcanzan y debemos dialogar y buscar cómo solucionamos eso. Es clave el trabajo del observatorio en este tema.

- El proyecto de negociación multinivel se ha postergado bastante. ¿Desde el Gobierno les han transmitido los ejes de la iniciativa?

- No, estamos a la espera de la presentación del proyecto. Lo que nosotros sabemos es que la negociación tiene que ser ramal y multinivel. La idea es que también existan niveles de negociación, más focalizados.

- ¿Cuáles son sus reales expectativas sobre el proyecto de negociación multinivel? Hay actores que han planteado directamente que será “un saludo a la bandera”, ya que posiblemente en el Congreso no avanzará…

- Hace unos ocho-nueve años, cuando se hablaba de las 40 horas, varios decían que era una locura. Y ahora tenemos una Ley de 40 horas. Esto es un proceso. Acá nosotros, como primer punto, necesitamos tener un proyecto de ley, porque esa es la herramienta que materializa la demanda, y con proyecto en mano podemos luchar.

Si no hay proyecto, no se materializa nada; pero teniendo un proyecto, hay una razón para pelear. El gran problema que hoy tenemos es que discutimos por la prensa, nosotros como trabajadores tenemos una postura, los empleadores tienen una y los expertos tienen otra, pero no hay proyecto.

Con un texto presentado, hay algo concreto en torno a lo cual hablar, eso nos permitirá conversar, ver en qué se puede avanzar, negociar. Así ocurrió con las 40 horas.

En este tema me gusta dar de ejemplo la negociación del sector público. Esa es una negociación ramal y multinivel. Este año, además, se lograron construir pisos mínimos para próximas negociaciones en materias como los incentivos al retiro y los aguinaldos. Es una negociación que funciona, pero porque como trabajadores hemos presionado para que así sea, con movilizaciones. Es una negociación que, además, permite ver temas más sectoriales, como ocurrió con las bonificaciones a Carabineros, un tema que abrió una discusión más general sobre sus condiciones laborales.

"Hemos tenido avances"

- Si hubiera que hacer un balance en materia laboral de lo que ha sido la gestión de Boric ¿cuál es su balance?

- Ha habido un avance para los trabajadores y trabajadoras en este periodo de Gobierno. Hemos tenido avances y eso es indudable. Aquí no hay un retroceso en derechos laborales y creo que ha sido un buen avance. El incremento del salario mínimo ha ayudado a muchas familias, y se adelantó su alza con movilizaciones de por medio. Se lograron las 40 horas, que también ha sido un buen avance para los trabajadores y trabajadoras, y donde también asumimos (como CUT) los costos, porque cuando uno es parte de una negociación tiene que aceptar que no todos quedan conformes.

Pero, lamentablemente, y esto lo quiero plantear, el Presidente Boric se comprometió con muchos trabajadores y trabajadoras, sobre todo con muchos gremios, de ir avanzando en temas más particulares que no están cumplidos.

- ¿Se generó una sobre expectativa? ¿en qué temas?

- Yo creo que sí. Entonces, eso también genera ciertas disconformidades, y lo vemos en la negociación del sector público, cuando uno habla con los gremios sectoriales, hay muchos temas pendientes aún, en salud, educación, que no se han concretado.

Elecciones CUT

- Este año la Central debe realizar un proceso electoral para definir a la nueva mesa directiva ¿en qué está ese proceso?

- Nuestro mandato termina la última semana de mayo, así que nosotros debemos realizar un proceso de elección universal, y estamos planteando que sea con voto electrónico, porque eso nos permite llegar a distintas zonas del país.

Nuestro colegio electoral ya está funcionando, se está revisando el tema de la afiliación de las organizaciones sindicales y el pago de las cuotas. Dos procesos que son claves para el proceso de transparencia de la elección, porque de eso depende la elaboración del padrón electoral. Ese es un trabajo que ya se está realizando.

- En la Central no se postula a un cargo en particular, ya que es la lista ganadora la que define la mesa. No obstante, ¿le gustaría continuar en la CUT?

- Voy a buscar consolidar mi liderazgo en la Central, esperando obtener una buena votación. Efectivamente siempre hay cosas que faltan, pero creo que en este tiempo la Central ha tenido un crecimiento, mayor incidencia, ahora la CUT aparece en la Cadem. Creo que hemos logrado construir una Central más dialogante.