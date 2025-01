Chile finaliza 2024 con alza de 68% en su cartera de proyectos de inversión extranjera: empresas de EEUU duplicaron monto

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La inversión extranjera cerró el 2024 con un mejor desempeño que el año anterior. De acuerdo a las cifras de InvestChile, se registraron proyectos en la cartera por US$ 56.234 millones durante el periodo, lo que significa un alza anual de 68%.

La agencia de fomento a inversiones también indicó que son 474 iniciativas de empresas extranjeras que están en distintas etapas de desarrollo y que del total, US$ 14.460 millones corresponden a inversión en materialización, es decir, iniciativas que ya están instaladas en y en fase de desarrollo.

Además, el total de la cartera 2024 totaliza la creación de por sobre 21.000 empleos directos potenciales y el 88% de la inversión total corresponde a proyectos que se ubican fuera de la Región Metropolitana.

Por sector, lideró energía con US$ 36.817 millones; minería con US$ 8.649 millones; y, servicios globales con US$ 5.400 millones. En el sector de energía, destacan los proyectos relacionados con la industria del hidrógeno verde, que además explicaron gran parte del alza de la cartera en general y acumularon US$ 25.617 millones.

Al respecto, la directora de InvestChile, Karla Flores, indicó que “Chile ha apostado por convertirse en un actor importante a nivel internacional en temas de hidrógeno verde, con una estrategia de promoción internacional en mercados clave y oportunidades que destacan nuestras condiciones de privilegio para la producción de un combustible limpio y sostenible, que es esencial para combatir el cambio climático en el mundo”.

Otros sectores que se destacaron durante el año son los de infraestructura (US$ 3.390 millones) e industria alimentaria (US$ 1.265 millones).

Por generación de empleo potencial, destacan principalmente los proyectos de servicios globales y tecnología, con 8,325 puestos de trabajo potenciales y un crecimiento del 3% anual. Le sigue minería con 5.882 empleos, aumentando 22%, y energía con 3.304 puestos y una expansión de 157%.

Por país de origen, la mayoría de la inversión extranjera de 2024 provino de empresas estadounidenses por US$ 20.510 millones y que crecieron 107% respecto al año anterior. Le sigue Austria con US$ 11.052 millones, que figura por primera vez en la cabecera gracias al ingreso del proyecto HNH de las compañías Austria Energy y Ökowind y Canadá con US$ 6.275 millones y un crecimiento de 18% .

Después viene China (US$ 3.965 millones), España (US$ 2.015 millones), Brasil (US$ 1.897 millones), Arabia Saudita (US$ 1.400 millones) y Francia (US$ 1.264 millones).