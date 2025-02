Corte masivo: Tohá confirma que falla no fue por ataque y no descarta medidas si se prolonga grave apagón

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al masivo corte de luz que durante la tarde de este martes afecta a clientes desde Arica a Puerto Montt, provocando la masiva interrupción de actividades y un caos en calles y rutas.

Desde la reunión que fue convocada para el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) en dependencias de Senapred, explicó que se trataría de una desconexión en una de las línea de transmisión del Norte Chico y que por su interrupción está afectando el conjunto al sistema eléctrico del país.

“Ya con los elementos que hay a estas alturas no hay ninguna razón para pensar o suponer que detrás de esto hay un ataque, se trataría de una falla propia del funcionamiento del sistema”, dijo la ministra.

Además, señaló que ya se iniciaron los trabajos para reestablecer el servicio eléctrico y que el mismo Coordinador Eléctrico sería quien entregue los detalles durante la jornada.

Acerca de los impactos del corte, indicó que si bien se esperan mayores retrasos en las empresas mineras, “lo que es el uso habitual que los ciudadanos hacemos en las próximas horas debería gradualmente empezar a normalizarse”.

La ministra llamó a evitar viajes innecesarios y anunció que se le dio a Carabineros la instrucción de apoyar la seguridad, en conjunto a las municipalidades.

“Los servicios más sensibles que pueden verse afectados por el corte tienen sistema de respaldo. En este momento no tenemos ningún reporte de que aquello no esté sucediendo, con eso me estoy refiriendo especialmente al sistema de salud, la red hospitalaria”, indicó y mencionó que también se le están haciendo un nivel de autonomía de cada uno.

Señaló que se seguirá monitoreando la situación en el Cogrid, pero de demorarse más de lo esperado se tomarán medidas adicionales.

“Si llegamos a ver que esto puede afectar porque se extiende hasta horario nocturno y pueda tener otro tipo de impacto, ciertamente vamos a anunciar medidas para evitar o minimizar todas esas posibles consecuencias o molestias que la población podría tener”, dijo.