Edmundo Pérez Yoma, Exministro de estado: “Es importante que seamos coherentes con el mandato inicial y tengamos una nueva Constitución”

Edmundo Pérez Yoma fue por largos años un militante emblemático de la Democracia Cristiana (DC) y, en esa calidad, se desempeñó como ministro de Defensa de la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y, con posterioridad, como titular de Interior en el período de la exPresidenta Michelle Bachelet. Pero, a diferencia de lo dispuesto por la falange de cara al borrador que propuso el Consejo Constitucional, hoy se alinea con la opción de votar por el “a favor” de cara al plebiscito del próximo domingo.

En esta conversación con Diario Financiero, el ahora exmilitante DC, plantea que la ciudadanía no está entusiasmada con el proceso constitucional y que si no se informa es porque no hay interés en el tema.

Y, por otro lado, no es de los que cree que la economía nacional va a despegar por el sólo hecho de que se cierre el capítulo constitucional ni de los que responsabiliza por completo al Gobierno de su mal estado, porque en ello –recalca- influyen muchas variables.

Si se impone el “a favor”, Boric debería “dedicarse a gobernar, poner toda su atención, la de todo su gabinete y la de todo su equipo en sacar al país del estancamiento en que estamos ahora”. “El que crezca la economía depende de muchas variables. Pero, por supuesto, que tener una Constitución estable va a ser bien mirado por los mercados”.

- ¿Qué le parece el clima político en que se realiza este plebiscito?

- Es un clima político bastante indiferente, en que la gente no está muy entusiasmada con el plebiscito. No tiene ninguna relación con los plebiscitos anteriores.

Pero, bueno, se va a realizar, como siempre, van a ser elecciones impecables; y, creo, como muchas personas, que va a ser una elección bastante cerrada. Pero lo más importante es que la gente no tiene entusiasmo ninguno con este plebiscito.

- ¿Cuándo dice que la elección va a ser “bastante cerrada” se refiere a que no habrá mucha diferencia entre la opción que gane y la que pierda?

- Ajustado, yo creo que no va a haber mucha diferencia. Creo que hay mucha confusión.

- Algunos dicen que también hay falta de información, ¿comparte eso?

- Sí, pero para obtener información hay que tener algún interés también.

- ¿Por qué decidió votar a favor?

- Básicamente, por lo siguiente: en primer lugar, porque establece un Estado de garantías constitucionales. Ese me parece un avance muy grande, muy interesante… Y, por supuesto, va a tener que ser regulado por la ley.

También queda establecido en la propuesta que los estados de garantías constitucionales se podrán ir asegurando de acuerdo al avance del país.

- ¿Ese es el principal elemento o hay otros aspectos que hayan contribuido a decidir su postura sobre la propuesta constitucional?

- Hay otros, ya que también ordena el sistema político, le pone límites al activismo judicial; y, por último, pone fin a un periodo que se inicia con un primer plebiscito, el que ganó 80% a 20% a favor de tener una nueva Constitución.

Creo que es muy importante que este ciclo se termine, que finalmente seamos coherentes con el mandato inicial y que tengamos una nueva Constitución.

Boric debe “dedicarse a gobernar”

- En ese sentido, ¿usted espera que si gana su opción se cierre el capítulo constitucional definitivamente?

- Debiera, pues. Porque si hay un plebiscito que establece que el 80% de los chilenos está a favor de tener una nueva Constitución, después de un periodo de un par de años o un poco más, se llega establecer una nueva Constitución, creo que eso deberá ser una cosa muy importante para no seguir con el tema constitucional; que, por lo demás, hemos visto que tiene muy cansada a la gente.

- Hay quienes plantean que cerrando este tema, va a despegar la economía y que se atraerá más inversión. ¿Usted comparte que ese podría ser uno de los efectos de cerrar este capítulo?

- No, no creo. El que crezca la economía depende de muchas variables. Pero, por supuesto, que tener una Constitución estable va a ser bien mirado por los mercados mundiales.

- ¿Y qué cree que pasaría si gana la opción “en contra”?

- Nada muy importante, porque seguiremos con la Constitución que hemos tenido hasta ahora. No me parece que vaya a pasar nada especial, por lo menos hasta el próximo periodo presidencial.

Pero en el periodo de Gabriel Boric no me parece que fuera lógico que ningún partido propusiera seguir con el tema constitucional.

- ¿Qué debería hacer el Gobierno del Presidente Boric si gana la opción “a favor”?

- Dedicarse a gobernar, poner toda su atención, la de todo su gabinete y la de todo su equipo en sacar al país del estancamiento en que estamos ahora, que es un estancamiento que tiene razones poderosas de ser y no es enteramente culpa del Gobierno. Pero esto (el triunfo del “a favor”) despeja, al menos, una de las variables.