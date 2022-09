Tohá pasa primera prueba ante el Congreso con aprobación de nueva prórroga a estado de excepción ampliado a protección de la vida

Luego que este lunes la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara la solicitud del Gobierno para que el Congreso le diera luz verde a una nueva prórroga al estado de excepción en la Macrozona Sur, hoy martes le correspondió el turno al Senado. En una sesión especial que se desarrolló desde las 10:30 AM, donde luego de un amplio debate se concluyó aprobando la solicitud que comienza a regir desde mañana miércoles 14, por otros 15 días.

La discusión fue atentamente seguida por la ministra del Interior Carolina Tohá, junto con sus pares de Defensa, Maya Fernández, y de la Segpres, Ana Lya Uriarte. Ese debate se produjo con una señal que fue bien recibida por los senadores, al igual que ayer por los diputados, ya que esta nueva prórroga contiene una modificación que implica que la labor de las Fuerzas Armadas ya no está restringida solo al resguardo de las rutas y carretas de la zona, sin que también se hace extensiva a la vida de las personas.

Con lo que se da un paso más hacia lo que han pedido los parlamentarios, ampliando el estado de excepción, tal como lo expuso el senador de la UDI Enrique van Rysselberghe, quien agradeció este avance, al igual que otros de sus pares.

Gobierno, empresarios y sindicatos piden al Congreso apurar la discusión del proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas

El senador socialista José Miguel Insulza, en tanto, hizo hincapié en que si bien su sector ha respaldado esta medida, recordó que ello se ha hecho considerando el compromiso del Gobierno de realizar en paralelo otras medidas que apunten a la búsqueda de una solución de fondo. Y, acto seguido, valoró igual que su predecesor el que se haya ampliado la medida a la protección de la vida de las personas.

La representante de RN, María José Gatica, recordó que el texto rechazado en el plebiscito del 4 de septiembre y que el Gobierno respaldaba no contemplaba el estado de excepción y que, sin embargo, estas prórrogas dan cuenta de que el mecanismo ha dado frutos. Pero también instó al gobierno a cumplir con las políticas comprometidas para la Región de Los Ríos, hacia donde se ha extendido la violencia y para la que algunos parlamentarios de manera transversal habían solicitado extender el estado de emergencia.

No son pocos los parlamentarios que evalúan positivamente el aterrizaje de Tohá en Interior y que esperan que estas primeras señales se traduzcan definitivamente en la aplicación del mecanismo en toda la amplitud que le otorga la Constitución.

Gobierno presenta plan para contener caída de la inversión en 2023 y sector privado pide más medidas

La innovación

No obstante, al igual que en la Cámara hubo duras críticas hacia el presidente Gabriel Boric por no concurrir a la Región de La Araucanía y pidieron a Tohá que ojalá pueda conseguir que el mandatario se decida a visitar la zona.

Desde la DC, el senador Francisco Huenchumilla fue muy duro en sus comentarios, enfatizando en que “estamos haciendo más de lo mismo… ¿cuál es la innovación?”, preguntó. Según el parlamentario falangista los grandes problemas del mundo se arreglan con la política, por lo que se mostró defraudado con lo que se está realizando, tras lo cual anunció su decisión de abstenerse.

Sumándose al mal ambiente generado por Huenchumilla, el socialista Fidel Espinoza no solo pidió “medidas fuertes para ayudar a nuestra gente”; sino que acto seguido criticó duramente la contratación del exconvencional socialista Ricardo Montero como jefe de gabinete de interior, puesto que –según argumentó el senador- en el marco del texto constitucional rechazado habría aprobado la desmilitarización de La Araucanía, lo que constituiría una provocación, según Espinoza.

Esta vez, la prórroga –que comenzará a regir a partir de mañana miércoles en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y el Biobío, en la Región del Biobío- se aprobó por 41 votos a favor, uno en contra y 3 abstenciones.

Ejecutivo plantea postergar alza de impuesto para PYME, plazo para royalty y ampliar depreciación instantánea

"Tenemos una obligación”

Por su parte, en una larga intervención, Tohá señaló que tras los problemas de inseguridad hay muchos otros que no se enfrentaron a tiempo y terminaron derivando en lo que ocurre actualmente en la Macrozona Sur. “El Estado se pone ahí, primero con sus policías y cuando ellas fueron insuficientes con las Fuerzas Armadas para proteger a las personas de esta contingencia, pero la solución del problema sabemos no va a partir de ahí. La solución requiere múltiples esfuerzos y sobre todo requiere (…) que el Estado se ponga en una sintonía de cómo va a actuar de aquí de manera sostenida y consistente”, argumentó, la ministra del Interior.

Que, además, pidió a los senadores que retroalimenten el trabajo del Gobierno para que se pueda avanzar en la búsqueda de soluciones a la criminalidad en La Araucanía. Porque se necesita –dijo- una mirada compartida acerca de cómo se enfrenta un problema tan profundo como el de la Macrozona Sur. De ahí que insistiera en que “tenemos plena conciencia de que los estados de emergencia no van a ser la solución. No nos gusta nada tener que concurrir a este instrumento, pero cuando tenemos chilenas y chilenos, muchos de ellos de las mismas comunidades mapuche que viven en el temor (…) y sabemos que las policías no están llegando, que no se la pueden, recurrimos a este instrumento. No nos gusta, pero tenemos una obligación, porque la seguridad, la tranquilidad de las personas es la tarea número uno que tiene el Estado”, argumentó.

Respecto a la modificación del decreto explicó que como no se puede dejar desprotegidas a las personas, el documento explicita el foco de la decisión. Pero en una actitud de generosidad, según la interpretación de algunos parlamentarios, la secretaria de Estado le atribuyó esta iniciativa a su predecesora, Izkia Siches, quien habría dejado adelantado ese cambio.