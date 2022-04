Directiva DC se reúne con Boric y asegura que “no estamos en el ánimo de entrar al gobierno”

En medio de las dudas que ha generado la actuación de las bancadas oficialistas en el Congreso y el rol jugado por la Democracia Cristiana (DC) en el Parlamento, puesto que no se ha declarado ni oficialista ni de oposición, el presidente Gabriel Boric se reunió este jueves con la directiva falangista, encabezada por Felipe Delpín. Cita en la que también participó el jefe de la bancada de diputados, Eric Aedo, y se notó la ausencia de su par del Senado, Ximena Rincón.

A la salida del encuentro, al que invitó el mandatario, cuando desde el Socialismo Democrático hablan abiertamente de la necesidad de confluir en una sola alianza de gobierno –junto con Apruebo Dignidad-, ampliándola, además, hacia el centro con la DC -colectividad que puede ser decisiva al momento de aprobar o no proyectos que no tienen quórum-, el presidente de la tienda de Alameda # 1160, Felipe Delpín, aclaró el tema, asegurando que “estamos en una posición que nos incomoda. No estamos en una actitud de querer estar en el gobierno, no lo hemos planteado”.

Delpín se explayó comentando que su partido participará de las conversaciones a las que sean invitados, pero insistió en que “no estamos en el ánimo de entrar al gobierno y ampliar las coaliciones” y añadió que llegar a ese punto es facultad del presidente Boric y los partidos que lo apoyan, que la DC no lo planteará, porque “estamos bien así, por el momento”.

Además, Delpín fue categórico en que –en el marco de la reunión que se prolongó alrededor de una hora y media- la DC no condicionó el respaldo a las propuestas del gobierno, aunque “sí esperamos que se abran las puertas del diálogo” y adelantó que como partido harán propuestas permanentemente y que esa es la instrucción que han transmitido a todos sus estamentos.

También fue enfático en que la relación entre el gobierno y la DC “debe ser institucional” y comentó que “el Presidente ha vuelto a ratificar su convicción de que hay que fortalecer a los partidos políticos, que él cree en los partidos políticos, y, por lo tanto, la relación y el diálogo va a ser institucional, del gobierno, a través de la ministra Siches, el ministro Jackson, va a ser a través de ellos, del Presidente o de otros ministros y, obviamente, en un diálogo fluido con nuestros parlamentarios”.

La lista de la DC

Los representantes de la DC que llegaron a la cita con Boric, lo hicieron preparados. Presentaron al mandatario un documento que contempla una serie de “medidas de shock para reactivar la economía y aliviar el bolsillo de la ciudadanía” tras los fracasos de los retiros. La propuesta, como complemento al plan de reactivación económica del gobierno contempla eliminar temporalmente el IVA a los alimentos de la canasta básica; el fortalecimiento del subsidio al empleo femenino y joven; un nuevo Plan de Infraestructura ejecutado por el Fondo de Infraestructura, que tenga un alcance nacional e incluya dentro de las licitaciones cláusulas que permitan el encadenamiento local; regular el precio de los medicamentos más utilizados y un subsidio al transporte público en todo el país.

Adicionalmente, Delpín señaló que le pidieron al Presidente “avanzar como país mucho más rápidamente en un sueldo mínimo que alcance pronto los $ 500 mil, porque la inflación se está comiendo ya el reajuste que va a llegar a los $ 400 mil”

Y Delpín le comunicó al gobierno que la DC va “a colaborar en todos aquellos proyectos que vayan en beneficio de la comunidad, de la gente y, principalmente, los más vulnerables”.