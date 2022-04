Gastón Saavedra (PS) analiza la compleja situación de su partido con Apruebo Dignidad: “Creo que nunca hubo relación”

La tramitación y posterior rechazo de los proyectos de quinto retiro parlamentario y del gobierno dejó en evidencia de manera más clara, una situación que se ha venido produciendo soterradamente desde el inicio de la administración de Gabriel Boric, incluso antes; y es la compleja relación entre el Partido Socialista y la coalición de Apruebo Dignidad.

En conversación con Diario Financiero, el senador socialista Gastón Saavedra aboga por la creación de una sola alianza y “lo más amplia posible” que incluya a los partidos de centro –dice-, apuntando a la Democracia Cristiana, algo impensable para Apruebo Dignidad. Y también plantea que se requiere una mayor coordinación política con la Convención para evitar situaciones como la que ocurrió el martes, en que el organismo rechazó la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, pese a que el propio gobierno ingresó, al Congreso, un proyecto que establece esa inexpropiabilidad.

-¿Cómo ve la relación entre Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático tras la polémica de los retiros?

-Si uno va al origen, éramos de posiciones distintas con distintas candidaturas presidenciales, en su momento. Entonces, yo creo que nunca hubo relación. No obstante eso, en los hechos, antenoche le demostramos al gobierno que cuenta con 68 votos en la Cámara –que es lo que obtuvo su proyecto- para enfrentar, en adelante, situaciones que requieren de la unidad del oficialismo.

-¿Entonces, en qué pie queda la necesaria unidad de las dos coaliciones en adelante?

-El punto está en que hoy se hace más necesario que nunca lo que planteamos en Cerro Castillo, en la primera y única reunión que hemos tenido como coalición, en donde se hizo la proposición de tener una sola alianza y lo más amplia posible. Lo planteamos desde el Socialismo Democrático.

-¿Qué impide que estas dos coaliciones confluyan en una sola alianza?

-A veces, por mantener posiciones al interior del gobierno, por mantener una hegemonía sin sentido, se mantiene una situación anómala que tiene frenado al gobierno y lo tiene sin agenda.

-¿Y qué rol juega en esto el Partido Comunista?

-El Partido Comunista es uno de los que está en esa posición y tiene que abrirse a conversar y a entender que estamos en un camino que tenemos que construir entre todos los demócratas. Por lo tanto, hay que darle la mayor amplitud posible, porque ha quedado en evidencia que Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático no bastan para sustentar políticamente el programa de gobierno que, dicho sea de paso, en la primera vuelta presidencial fue derrotado. Y el liderazgo del Presidente es fundamental en la conformación de esa nueva alianza política que le dé el soporte al presidente Boric, para evitar que se le diga que es imposible desarrollar su programa transformador.

-¿Hasta ahora el Presidente ha mostrado falta de liderazgo?

-No es que haya mostrado falta de liderazgo, sino que el estilo que ha escogido no está dando resultado, porque tiene que tener un protagonismo mayor.

-¿Cómo se debería expresar este mayor protagonismo?

-Convocando a un cónclave de los partidos que nos inscribimos dentro del ámbito democrático para echar las bases de la conformación de una alianza que establezca una relación distinta a la que hemos tenido, de carácter horizontal, sin faltarle el respeto a nadie, sin agredir a nadie, porque eso le hace un flaco favor al proceso unitario que se requiere.

-¿En ese escenario qué rol debiera jugar la Democracia Cristiana?

-En esta primera etapa en que tenemos que echar las bases de trasformación que el país requiere, tenemos que estar todos. No se puede excluir a nadie, sino que hay que conformar un arco político de la mayor amplitud posible y, ahí, los partidos de centro tienen que estar presentes.

-¿Se ha maltratado al PS en esta relación? Se lo pregunto a raíz de los dichos de la diputada Gael Yeomans que los acusó de no ser capaces de defender el programa del gobierno.

-El Partido Socialista no está tranquilo, nosotros creemos que tiene que haber una relación distinta respecto de cómo vamos a abordar, por ejemplo, el proceso para que el “apruebo” salga victorioso en el plebiscito y la construcción de un camino que nos dé certezas, no sólo a nosotros, sino al país, que se va a fijar una carta que dé las condiciones para que el país navegue tranquilo en cuanto a superar situaciones que tienen que ver con la pandemia; los efectos de la guerra en Ucrania, que tienen que ver con un proceso de reactivación económica, que hoy día no tenemos. Por lo tanto, se requiere respeto de diálogo entre iguales, porque la tarea que nos cabe a los socialistas, a los demócratas, es de marca mayor.

“Tenemos que tener grados de coordinación política mayores con la Convención”

-¿El gobierno debería intervenir o guiar, si se quiere, a sus fuerzas en la Convención? Se lo pregunto a raíz de lo que ocurrió el martes, cuando se rechazó la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, pese a que el propio gobierno presentó, en el Congreso, un proyecto que establece su inexpropiabilidad.

-No significa intervenir, pero sí tenemos que tener grados de coordinación política mayores, para que lo que está planteando el Presidente de la República, a través de un proyecto de inexpropiabilidad que envía al Congreso, tenga un correlato en el accionar de los constituyentes, para que no haya esta dicotomía, que lo único que trae es incertidumbre y mucha desazón en mucha gente que espera coherencia política y certezas, en este caso, respecto de la propiedad de sus ahorros previsionales.

-¿Le preocupa que las encuestas estén dando cuenta de que el rechazo se estaría imponiendo en el plebiscito?

-Evidentemente no puedo pasar por alto lo que dicen las encuestas, que son varias, y hay elementos que están ahí y que se deben considerar. Es una preocupación y, por eso, necesitamos la unidad de quienes aspiramos a cambios, mayores grados de justicia social. Todo ese mundo tiene que estar disponible para el abordaje del desafío del apruebo. Sin ese camino construido entre todos, se pone cuesta arriba la cosa. Créame que he estado en reuniones con mucha gente en la región, chilenos de a pie, y la visión que algunos tienen en la esfera del poder y que más bien concuerdan con lo que las encuestas están mencionando.