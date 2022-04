La desafección se enquista en las filas del Socialismo Democrático y complica al gobierno

Los errores no forzados del gobierno en su instalación están incubando una desafección que, soterradamente, comienza a recorrer las filas del oficialismo. Aunque escasamente se abordan estas preocupaciones en público, no son pocos los representantes del Socialismo Democrático (SD), especialmente, los que aseguran haber expuesto esta situación al Ejecutivo por distintos canales, incluso a través del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, con quien –reconocen- no ha sido una relación fácil.

Donde más se percibe este proceso es en el Congreso Nacional, como es lógico. Las gruesas murallas del edificio emplazado en Valparaíso han sido mudas testigo de cómo, en menos de dos meses desde la instalación del nuevo gobierno en La Moneda, la tensión entre las coaliciones Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático ha ido in crescendo. Y de cómo la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG) tratan de sacar partido de su estratégica posición. Pero también han quedado grabadas en esos muros las nerviosas carreras para sellar acuerdos de última hora y los análisis del Ejecutivo post derrotas legislativas, estas bastante más públicas que las negociaciones para evitarlas.

No es un secreto que la inexperiencia le está pasando la cuenta a este joven gobierno y que en el Congreso, la oposición, ha dado buena cuenta de eso. El problema es que esto también está molestando a sus aliados, por lo que el fuego amigo es otro elemento del que La Moneda ha tenido que parapetarse con escaso éxito. El rechazo al proyecto de quinto retiro acotado del Ejecutivo y la insistente presión de la Bancada del Quinto Retiro para que insista en el Senado y el respaldo oficialista a propuestas de rebaja o eliminación del impuestro específico a los combustibles, son un claro ejemplo de eso.

Desafección en el Socialismo Democrático

El Socialismo Democrático comparte con Apruebo Dignidad el peso de sacar adelante a este gobierno. Sin embargo, las tensiones entre ambas coaliciones no han hecho más que profundizarse desde que cumplieron el cometido de instalar al presidente Gabriel Boric en La Moneda. El permanente tironeo entre ambas se mostró con más fuerza, justamente, en el debate por los proyectos de quinto retiro.

Este último dejó en evidencia que el gobierno sólo cuenta con 68 votos en la Cámara, calculaba esa semana un senador oficialista, aludiendo a la votación que obtuvo su propuesta de quinto retiro acotado y que no alcanzó siquiera el quorum simple para ser aprobada (78). Ello, porque todo indica que este gobierno no será la excepción de tener que lidiar con parlamentarios díscolos, los rebeldes de la Bancada del Quinto Retiro han dado buena cuenta de eso. Pero, además, tiene que expandirse hacia el centro, sentencia el senador socialista Gastón Saaverdra.

Además de la difícil relación entre las coaliciones, a esta desafección aporta el hecho de que en el Socialismo Democrático no sólo recienten la inexperiencia, sino que molesta que no se escuche a quienes sí la tienen y quieren aportar. De hecho, desde el cónclave de Cerro Castillo con los parlamentarios oficialistas, el gobierno no ha avanzado en la necesaria unidad de las dos coaliciones en una sola. Algo esencial, desde el punto de vista del SD, para intentar terminar con el desorden instalado en ambas coaliciones, aunque mucho más en el SD. A estos últimos también les interesa integrar a la DC a la alianza, en un contexto mucho más amplio que el actual. A lo que se resiste AD, puesto que un pacto que incluya a la DC sería en los hechos una especie de Nueva Mayoría o, peor aún para el PC, una Concertación 3.0.

Sequía legislativa

Pero no sólo ha habido problemas por la no alineación tras el quinto retiro del gobierno; sino que también se ha acusado “sequía legislativa” y no sólo de parte de la oposición, que lo ha hecho públicamente, sino que también desde el oficialismo han hecho la crítica, pero en privado. Esto da cuenta de que se busca presionar al gobierno desde todos los frentes.

Mientras que la semana pasada, el propio ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, lamentaba estas acusaciones en radio Pauta, inquiriendo cuál es el punto de comparación para esa disquisición. De hecho, argumentó que, a esta misma fecha, el segundo gobierno de Sebastián Piñera había enviado a tramitación sólo dos proyectos; mientras que Boric ha enviado cuatro: el Acuerdo de Escazú, la extensión del Mepco, el quinto retiro acotado y la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, explicó el ministro.

Tras rechazo a los retiros, presidente de la Sofofa pide al gobierno priorizar agenda de reactivación y alternativas para apoyar ingresos de las familias

Por lo que, a su juicio, la crítica acerca de la supuesta “sequía legislativa” no es tal y se está haciendo sin fundamentos.

Jackson el “fusible”

No es un secreto, y los parlamentarios oficialistas –sobre todo los senadores- no han tratado de ocultarlo, que no existe una buena relación entre el ministro Jackson y los parlamentarios. Estos se profundiza con los senadores, donde la mayoría son bastante mayores en comparación con Jackson. Por lo que la resistencia del ministro a cambiar algunos de sus hábitos también ha generado molestias, como el hecho de comunicarse por whatsapp para acordar o suspender, incluso postergar reuniones a última hora.

Pero el carácter de uno de los más íntimos del Presidente tampoco contribuye a la buena relación con sus excompañeros ni en la Cámara ni mucho menos en el Senado. De hecho, no son pocos los diputados que comentan que el jefe de la Segpres nunca fue muy cercano con parlamentarios distintos de sus compañeros en las lides estudiantiles, por lo que la mayoría se sorprendió de que Boric lo eligiera justamente a él para la coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

En este contexto, desde el estreno en el cargo, su primera semana, los parlamentarios apuestan, entre broma y en serio, cuánto durará Jackson, convencidos de que será uno de los primeros en salir del gabinete, asegurando que será “el primer fusible” en dispararse. ¿Para qué si no, están los amigos?, bromeaba un diputado.

La crisis económica

Los parlamentarios del SD también están preocupados de la compleja situación económica, porque están conscientes de que habrá que tomar decisiones difíciles en esta materia. Y repiten reiteradamente lo que cuesta ser gobierno. Los parlamentarios del sector siguen con inquietud los anuncios del Ejecutivo en este campo, esperando que no se reproduzca lo ocurrido en el gobierno de Sebastián Piñera en que “se llegó tarde y mal”, reitera un parlamentario oficialista.

Pero tampoco se puede pasar de la raya, dicen- tomado medidas populistas que “son pan para hoy y hambre para mañana”, equilibrio que, por experiencia, saben que es muy difícil de conseguir.

Convención y plebiscito de salida

Otro elemento que adquiere cada vez más preponderancia es la relación del gobierno con la Convención Constitucional, lo que ya le ha valido presentaciones de la oposición ante la Contraloría.

La inquietud del oficialismo pasa más bien por el hecho de que el gobierno esté mostrándose tan cerca de la Convención, ya que la sola posibilidad de que se impusiera el rechazo en el plebiscito de salida significaría una derrota de la que, creen, La Moneda no se podría reponer, a sólo seis meses de gobierno.

El temor de que el plebiscito de salida se transforme en una especie de “referéndum sobre el gobierno de Boric sería lo peor que le podría pasar”, comenta un parlamentario oficialista, evidentemente apesadumbrado, ante esa posibilidad. Por lo que en el SD preocupa que La Moneda opte por no dar crédito a las encuestas que dan cuenta del aumento del rechazo de cara al plebiscito de salida o las que marcan el aumento del desprestigio de la Convención.

“A estos cabros les falta calle y salir de las ocho manzanas de La Moneda”, advierte un parlamentario que asegura que en terreno es evidente el aumento del rechazo y que adelanta que esta semana distrital “será muy dura” tanto para diputados como senadores que tendrán que explicar el motivo del rechazo a ambos retiros.