La reforma tributaria marcará la agenda del Congreso esta semana en que se iniciaría el trabajo prelegislativo

Mientras la clase política nacional está sorprendida por el inminente regreso de la expresidenta Michelle Bachelet a Chile, porque –según ella misma anunció– no intentará prorrogar su permanencia en la ONU, y el tema causa furor entre los parlamentarios de uno y otro lado; la semana legislativa en el Congreso estará marcada principalmente por el inicio del trabajo prelegislativo del gobierno en torno al proyecto de reforma tributaria que ingresaría a fines de junio; junto con ello estarán en la palestra algunos temas que desde hace semanas vienen tomándose la agenda, como es el caso de la regulación del precio del gas y los proyectos de seguridad.

El Ejecutivo se autoimpuso ingresar el proyecto de reforma tributaria a fines de este mes, lo que obliga a iniciar el trabajo prelegislativo que, aunque comenzaría explicando a los parlamentarios de su sector los principales lineamientos, lo obliga también a buscar el respaldo de la oposición que espera atenta conocer los aspectos más relevantes de la propuesta del gobierno.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), ya ha adelantado el ánimo de la oposición para llegar a acuerdo tanto en materia tributaria como de pensiones; sin embargo, se prevé que uno de los temas tributarios en que la derecha no está convencida de avanzar es en que se busque eliminar más exenciones, ya que estima que lo que se hizo en el marco de la tramitación de la Pensión Garantizada Universal fue suficiente.

No obstante, esta jornada Coloma señaló a Diario Financiero que "no es lo mismo una discusión que tenga un sentido global de sustentabilidad fiscal, que otra que tenga simplemente una lógica tributaria, como ha habido muchas", lo que sería necesario si se espera que la reforma dure un largo periodo. Para ello -insiste- "tiene que haber un debate profundo, en su integridad, no necesariamente largo. Creo que eso es lo que procede y espero que esa sea la línea final. De lo contrario, una vez más vamos a estar generando reglas que no sean estables en materia tributaria y generando incertidumbre en la economía".

El ánimo de la oposición a este respecto no es menor, ya que al menos en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta el sector es mayoría.

En este contexto, ya sea que el gobierno inicie o no el proceso de trabajo prelegislativo, el tema tributario no saldrá de la agenda parlamentaria. Sobre todo si se considera que de esta reforma depende en gran parte el programa de gobierno y compromisos del presidente Gabriel Boric.

Otro tópico que se toma cada vez con más fuerza el debate y la agenda parlamentaria, con mayor presión al gobierno, es lo relativo a la seguridad, especialmente debido a lo que sigue ocurriendo en la Macrozona Sur. En tal sentido y considerando que esta semana el gobierno debiera pedir al Congreso prolongar el estado de emergencia constitucional acotado en La Araucanía -como lo anunció la ministra del Interior Izkia Siches, la semana pasada-, de manera transversal, los parlamentarios están comenzando a presionar por medidas más drásticas en la zona.

De hecho, senadores del PPD e independientes en su bancada, instaron hoy al Ejecutivo a ponerle urgencia al proyecto de infraestructura crítica, que está en Comisión Mixta y que la semana pasada fue aprobado y despachado a Sala.

Adicionalmente, el diputado de RN Eduardo Durán está exigiendo al gobierno que decrete estado de excepción para la zona Sur Poniente de la Región Metropolitana, especialmente después del crimen de un carabinero en Pedro Aguirre Cerda.

La agenda sigue

No obstante, la agenda del Congreso está abordando temas que le importan cada vez más a la opinión pública, debido a los efectos de la inflación en los precios de casi todos los productos.

Como por ejemplo la situación del gas. Este mismo lunes, a partir de las 15:30, la Comisión de Economía y Minería unida del Senado inicia el estudio de una serie de proyectos que regulan el mercado del gas. Mientras que la Comisión de Hacienda también de la Cámara Alta retomará el martes el proyecto que regula los biocombustibles sólidos, desde la 10:00 de la mañana.

Mientras que a partir de las 10:45 del miércoles, la Comisión de Minería y Energía del Senado recibe a la presidenta de Enap, Gloria Maldonado, y al vicepresidente, Andrés Rebolledo, de quienes, los integrantes de la instancia, esperan conocer las nuevas políticas y lineamientos de la empresa. Con el mismo objetivo, también recibirán a los representantes del Sindicato Turnados de Codelco Chile, División Ventanas.

¿Hay que hacer otra reforma tributaria o solo cambiar las exenciones? Las visiones de Coloma y Lagos Weber

Y durante la misma sesión analizarán el proyecto que crea un fondo de estabilización y emergencia energética y establece un nuevo mecanismo de estabilización transitorio de precios de la electricidad para clientes sometidos a regulación de precios. Y la misma jornada de miércoles, la Comisión de Agricultura del Senado, a partir de mediodía, pretende conocer el plan de trabajo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap).

Cargada agenda en la Cámara

Por su parte, en la Cámara de Diputados, desde las 15:00 de este martes, la Comisión de Hacienda invitó al ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, para que informe acerca de la ejecución presupuestaria de los recursos entregados a la Convención Constitucional, particularmente en lo relativo a gastos vinculados a difusión, realización de jornadas en regiones y consulta indígena.

Y esa misma jornada, la Comisión de Trabajo tiene una cargada agenda, ya que a partir de las 17:30 horas iniciará el estudio del proyecto que faculta temporalmente al director(a) general del Crédito Prendario para condonar intereses moratorios a raíz de la pandemia. A esto están invitados Giorgio Boccardo, subsecretario del Trabajo; David Acuña, presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de La Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme); y Eduardo Del Solar, presidente de Gremios, Pymes y Cooperativas y director ejecutivo de APIS.

Además continuará con el estudio de una serie de proyectos sobre la extensión de la duración del permiso postnatal del padre; el fuero al padre con motivo del nacimiento de un hijo; relacionados con la integración familiar y laboral; otro concerniente al ejercicio del derecho a sala cuna; y también está el proyecto sobre la regulación del teletrabajo o permiso laboral.

Mientras que desde las 15:00 horas del miércoles 15, la Comisión de Minería de la Cámara inicia la discusión en general del proyecto que elimina la obligación legal de Codelco de mantener, en la Fundición y Refinería Ventanas, la capacidad de fusión y refinación necesaria para garantizar el tratamiento de los productos de la pequeña y mediana minería que envíe la Empresa Nacional de Minería. Pare ello está invitada la ministra de Minería, Marcela Hernando.