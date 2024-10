"Una pesadilla": Valente asegura que los plazos de tramitación de permisos sectoriales se han duplicado en 10 años

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El economista y ex ministro de Economía José Ramón Valente aseguró el jueves que en el país se ha duplicado el tiempo de tramitación de permisos sectoriales en los últimos diez años.

“Parte significativa de la razón por la cual no hay inversión, es porque hacer proyectos de inversión en Chile se ha transformado en una pesadilla, se ha transformado en algo imposible de llevar a cabo”, aseguró este jueves durante una entrevista en radio Duna.

El economista precisó que, en 2014, la tramitación de un Estudio de impacto Ambiental se demoraba 500 días, pero “al 2023, eso se demora 1.100 días. Ese es simplemente un punto de comparación de cómo en 10 años hemos duplicado la cantidad de tiempo que nos demoramos en dar una respuesta. Y cuando damos esa respuesta no hemos avanzado en decir que es una respuesta definitiva”.

Valente enfatizó que, más allá de agilizar procesos, es necesario decirle al inversionista “usted no podrá hacer este proyecto, no siga adelante. Es un 'no' rápido. O, usted sí va a poder hacer este proyecto si cumple todas las condiciones. Que es un 'sí' para siempre. En ese 'no' rápido, con ese 'sí' para siempre, no hemos avanzado nada. Hemos retrocedido mucho”.

Esta semana, la Cámara de diputados aprobó el proyecto que reforma la tramitación de permisos sectoriales