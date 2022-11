Agrosuper vive un año marcado por la inflación, pero es optimista sobre el futuro: "se espera que los márgenes confluyan hacia niveles históricos"

Agrosuper reportó a la Comisión para el Mercado Financiero que durante el periodo de enero a septiembre la empresa ligada a la familia Vial obtuvo ingresos por US$ 3.150 millones, lo que es un aumento de 6,3% respecto al mismo periodo de 2021.

Por su parte, la firma indicó que la utilidad atribuible a los propietarios de la controladora en los nueve primeros meses del año alcanzó US$ 183,2 millones, inferior en un 55,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Mientras que el EBITDA consolidado, pre fair value, fue de US$ 557,9 millones, lo que equivale a una disminución de un 5,8% versus el periodo enero-septiembre de 2021, resultando un margen EBITDA consolidado, pre fair value, de 17,7%, cifra inferior al 20,0% al obtenido en 2021, lo anterior explicado principalmente por un alza en el costo de materias primas.

En el periodo, Agrosuper destacó en su análisis razonado "la correcta implantación de la estrategia comercial junto con el incremento de los precios internacionales, derivados de la sólida demanda desde nuestros principales destinos de exportación (USA, Brasil y Asia)".

Al hablar sobre la condiciones económicas, especialmente la inflación, la firma indicó que se ha generado "una disminución en el poder adquisitivo de las personas, impactando la demanda de algunos productos que produce y/o comercializa la compañía", añadiendo que se podrían ver afectado los hábitos de alimentación de los consumidores, "quienes podrían preferir otros alimentos y/o sustituir parcialmente el consumo de proteínas".

"Para mitigar el deterioro de las condiciones económicas globales o locales, la compañía cuenta con una significativa inversión en creación de marcas fuertes y una alta calidad de sus productos, permitiendo generar lealtad en sus clientes y minimizar posibles variaciones de demanda. Adicionalmente, posee un amplio portafolio de productos (destacando productos como el pollo -en sus diversas presentaciones y cortes- que son “contra cíclicos”), permitiendo compensaciones entre éstos frente a cambios en ingresos y hábitos de consumo", sostuvo.

Además la empresa destacó la diversificación de los mercados en los que está presente, lo que les permite abarcar a prácticamente 4.200 millones de personas, que representan más del 85% del PGB global. "Con esto, la compañía tiene una alta flexibilidad para alternar mercados frente a alteraciones significativas en alguno de ellos".

Perspectivas

Sobre lo que viene, Agrosuper indicó que siguen los altos niveles de precios de las materias primas, los ajustes en las cadenas logísticas a nivel global y el conflicto entre Rusia y Ucrania, "lo que, en conjunto, ha afectado nuestro negocio".

A nivel del segmento carnes, la normalización de la producción de cerdo en Asia ha impactado a la baja los precios, especialmente en China. Asimismo, se ha empezado a observar una contracción de los precios internacionales del pollo, lo que se ha traducido en un ajuste a la baja de los resultados de la firma.

"Aunque en el corto plazo, se proyecta que esta situación se mantenga, hacia el mediano plazo se espera que los márgenes confluyan hacia niveles históricos. Por su parte, el segmento Acuícola ha experimentado una alta demanda en mercados relevantes tales como Estados Unidos, Brasil y Japón, generando precios por sobre los promedios históricos, los cuales se espera se mantengan durante el último trimestre de este año", aseguró.