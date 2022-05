Menos estabilidad sectorial y desincentivo al desarrollo del país, los principales efectos de sacar la propiedad industrial de la Constitución

Un golpe importante le dio la semana pasada la Convención Constitucional al derecho de propiedad insdustrial -que dice relación con patentes de invención, marcas y, por extensión, la denominación de origen-, ya que el Pleno aprobó la propuesta de la Comisión de Sistemas de Conocmiento sobre derecho de autor, dejando fuera el de propiedad industrial; aunque algunos no pierden la esperanza de que esto se corrija en la Comisión de Derechos Fundamentales.

En el Capítulo III de la actual Constitución, que se refiere a los derechos y deberes, artículo 19 N° 25, se asegura a toda persona "el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley. Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley. Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior".

Sin embargo, si se mantiene lo ya actuado por la Convención el derecho de propiedad industrial podría quedar fuera de la Carta Fundamental definitivamente, reservado a las leyes comunes y corrientes, lo que le restaría estabilidad a este mercado, según advierte el abogado experto en propiedad intelectual Juan Pablo Egaña de Sargent & Krahn.

"Lo que se hace es que no se van a incluir marcas o patentes al reconocimiento constitucional, sin perjuicio de que van a quedar entregadas a una normativa de jerarquía inferior como es la ley, no significa que desaparezcan las marcas, pero queda entregado a un vaivén más agitado, porque las leyes pueden ser modificadas o eliminadas de manera más sencilla que como ocurre con la Constitución. Esto es como bajar la categoría", se explaya Egaña.

Aunque intenta desdramatizar la situación, señalando que “tampoco hay que incendiar la pradera; no es que, porque sale esto, todo el mundo va a correr de Chile y nunca más va a registrar marcas en Chile. No. Eso no va a pasar"; lo cierto es que el abogado también cree que, "claramente, para una persona o una compañía, sobre todo las nacionales que son las que más están al tanto de esto -porque muchos extranjeros no tienen idea-, ven un poco rebajado el nivel de protección o reconocimiento que existía antes, respecto de sus derechos".

Lo que puede llevar a que haya menos ganas de registrar marcas o menos ganas de proteger patentes de invención, reconoce; "porque ven que puede haber cambios perjudiciales, cambios que están sólo a nivel del Congreso, con mayorías simples, que son las que regulan las leyes”.

Recursos de protección y Denominación de Origen

Otro efecto que se generaría si se mantiene lo ya votado y se termina con el reconocimiento constitucional de la propiedad industrial, alerta Egaña, se terminaría también con la posibilidad de interponer recusos de protección ante la justicia. Si bien despeja que no es algo que ocurra habitualmente hasta ahora, sí existe esa posibilidad si alguien ve amenazada su propiedad industrial.

Respecto a los efectos que esto pudiera tener sobre las denominaciones de orígen, el abogado recuerda que existen tratados internacionales que Chile ha suscrito y que son los que le darán protección a las demoninaciones, aunque aclara que estas como tal no están explicitadas en la actual Constitución.

Desde el estudio Claro & Cia, otro abogado experto en propiedad intectual, Felipe Claro, es mucho más categórico que Egaña. A Juicio de Claro esta medida "produce un enorme desincentivo entre los creadores", porque -según argumenta- la copia estará a la orden del día y "no habrá herramientas legales para evitar la usurpación de las creaciones ajenas, ya sea que se trate de diseños, marcas o invenciones".

Para el abogado es lamentable que "los convencionales no reconozcan la importancia del derecho de propiedad como incentivo para el desarrollo del país".

Respecto a las denominaciones de origen coincide con Egaña en cuanto a que estas "dependen más de tratados firmados por Chile que de la ley", pero, acto seguido, advierte que "el problema se producirá más al exportar al resto del mundo que al vender dentro de Chile".