Gremios mineros critican artículos aprobados en la comisión de Medio Ambiente: "No dan ninguna certeza a la minería”

Los gremios del sector minero reaccionaron este miércoles respecto al avance de las normas votadas anoche en la comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional. Entre ellas, la luz verde que consiguió la iniciativa donde "quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley, y las demás que ella declare". Y, además, la sustitución del artículo que antes señalaba que solo el Estado puede desarrollar la actividad minera sobre el litio.

Si bien la nueva propuesta se votará el sábado en el Pleno, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, manifestó su decepción por lo aprobado por la instancia, asegurando que ésta "ha mantenido intransigencia y sesgo ideológico, impidiendo un acuerdo que dé garantías al desarrollo minero y las inversiones del sector”. Y lanzó que esta nueva propuesta, que será revisada, “no otorga ninguna certeza para la inversión”.

Para Hernández, lo aprobado “es tan malo” como lo que se presentó el sábado pasado en el Pleno. Si bien se eliminó el artículo que establecía la participación de mayoría del Estado en la exploración y producción de cobre, dijo que mantuvo el término de las concesiones judiciales reemplazándolas por autorizaciones que siguen siendo administrativas temporales y que no dan derecho a propiedad.

Ello, aseguró, es "particularmente grave para los pequeños productores mineros que no podrán heredar las minas que han recibido desde sus abuelos, es decir la tradición minera se acaba”.

Y advirtió: “Esta propuesta de la comisión deja todo sometido a leyes de simple mayoría que se podrán cambiar en cualquier momento y, lo peor, con instituciones débiles como un Congreso unicameral y un Poder Judicial debilitado”.

El dirigente explicó que se hace mención a los pequeños mineros,como para mostrar alguna preocupación, pero en la práctica las inversiones no serán suyas ni las podrán heredar, por lo que la zona Norte del país queda totalmente desprotegida. “Hemos podido percibir, en las distintas reuniones con nuestros asociados, una profunda preocupación en el sector por el futuro de la minería chilena frente a las normas aprobadas, en una comisión que no ha disimulado su sesgo ideológico radical", dijo Hernández.

Ello quedó demostrado -agregó- con la masiva manifestación que alrededor de 500 mineros venidos desde El Loa al Maule efectuaron frente a la sede de la Convención en defensa de la minería.

"Persiste preocupación e incertidumbre"

En tanto, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, valoró algunos avances, en especial, el que se haya descartado la nacionalización total o parcial de la minería, así como que se haya legitimado la participación del sector privado como actor minero.

Sin embargo, alertó que "aún persiste preocupación e incertidumbre sobre el alcance que tendrían ciertas indicaciones y cuál sería su impacto, especialmente en el mecanismo de concesiones, el derecho a propiedad, su vigencia, causales de extinción y caducidad e indemnizaciones en caso de expropiación".

A juicio del dirigente, es importante destacar que una de las grandes características que requiere la minería es considerar una mirada a largo plazo. "Dado lo anterior y con el fin de garantizar una industria competitiva, capaz de materializar exitosamente su cartera de inversiones, es indispensable tener estabilidad en las reglas tributarias que permiten explotar los recursos minerales, sin comprometer el incentivo a los privados para desarrollar la actividad", dijo, añadiendo que "al no establecer un carácter tributario en las regalías sus modificaciones quedan expuestas a iniciativas parlamentarias, y no se justifica que las regalías no constituyan un gasto deducible que pueda ser reducido a futuro".

"Como país, no podemos perder la oportunidad de captar nuevas e importantes inversiones por no tener un mecanismo que dé la certeza y la estabilidad suficiente que requiere este sector, una actividad que, por naturaleza, es riesgosa", remarcó Villarino.

Asimismo, el dirigente dijo que están preocupados por cómo están evolucionando materias de medioambiente, recursos hídricos, relaciones laborales, pueblos indígenas y otros, que pueden resultar tan incidentes en el desarrollo de la actividad minera como el mismo estatuto de los minerales: "Confiamos en que estos temas se resuelvan en base a los principios del Desarrollo Sostenible".