Automóvil Club reabre línea de negocio que suspendió en pandemia y apunta a que se transforme en la mitad de sus ingresos en cinco años

En 2012 Automóvil Club Chile abandonó una línea de negocios que históricamente era parte de sus operaciones: la prestación de servicios de asistencias, principalmente en ruta a través de grúas. Antes de la pandemia la firma había decidido retomarla, pero frente a la vorágine provocada por el virus se suspendió.

La apuesta en este caso va más allá del mundo automotor, por lo que busca asociarse con bancos, cajas de compensación y aseguradoras para entregarles un abanico de opciones de servicio, como asistencia legal, veterinaria, salud, viajes, etc.

El gerente general de Automóvil Club Chile, Alfredo Lavanchy, expresó que “tomamos esta decisión estratégica porque conocemos mucho esta línea de negocios y contamos con el apoyo de toda la red en el mundo”. Esto le permitirá a la compañía ubicada en Chile dar, por ejemplo, una cobertura al viajero que tome un seguro a través de un banco fuera del país.

El boom

En los últimos tres años la compañía experimentó un aumento en su facturación: de $7.300 millones que ingresaron en 2018, al cierre de diciembre de este ejercicio Automóvil Club terminará con $16.000 millones, según los cálculos de Lavanchy.

¿La razón? La apertura de varias líneas de negocios entre ellas el servicio automotriz a domicilio, la corredora de seguros y la prestación de escuela de manejo a minería. Ahora, Lavanchy está pensando en su siguiente boom, asociado a la prestación de asistencia a grandes clientes que busquen ampliar su rango de alcance a través de Automóvil Club.

De acuerdo al ejecutivo la marca prevé en el primer año de operación de este segmento incrementar un 25% sus ingresos, en torno a los $20.000 millones. Sin embargo, el crecimiento no se detiene ahí, sino que para 2027 Automóvil Club estima que el segmento de las asistencias representará la mitad de sus ventas.

Según revela Lavanchy en la actualidad hay varias compañías que dan servicios similares a los que pretende Automóvil Club Chile, pero en la categoría de autos estiman que hay una oportunidad importante porque la atención no es lo suficientemente eficaz. “Nosotros tenemos un prestigio y vamos a cuidar nuestra marca, entonces el servicios que vamos a prestar será de máxima calidad”, expresó el gerente general.

En concreto, se está construyendo una red de proveedores -clínicas, transportistas de grúa, servicios legales, etc- para estarán conectados a un call center que funcionará 24 hrs todos los días de la semana. Automóvil Club no contará con equipo propio, pero pondrá a disposición la plataforma para facilitar la conexión entre cliente y prestador de servicios.

En la primera fase que está en curso cuentan con 400 proveedores y para 2023 aumentará a 1.000 los asociados, siendo el fuerte el negocio automotor de asistencia en ruta. No obstante, el crecimiento luego se dará en medida que Automóvil Club de forma al resto de su red como, por ejemplo, al servicio al hogar que se traduce en todas las reparaciones de gasfitería, electricidad, etc.

Consultado por la dificultad de construir una red de proveedores tan diversa, el gerente general explicó que no es tan complejo. “Los procesos para atender a los clientes son todos similares. Independientemente si es el auto, la casa o la salud, la red de proveedores se construye con los mismos protocolos y estándares, la diferencia es el pago cada uno. La necesidad de mis socios son multiproducto, si me quedo en uno solo no se atacará bien el nicho”, agregó

En esta división, Automóvil Club cuenta con un equipo de 40 personas destinadas a la prestación de asistencia.