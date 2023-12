BYD Autos sigue en fase de expansión: tendrá 16 sucursales a 2024 y la mitad estará en regiones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

BYD Autos tiene ambiciosos planes para crecer, tras su primer año de operación en Chile. La marca de origen chino finalizará 2023 con cinco sucursales funcionando, pero la idea es elevar a 16 el número en 2024 y con un fuerte foco en regiones.

“Partimos en Santiago porque pensamos que la electromovilidad está concentrada principalmente en la capital. Sin embargo, nos empezaron a llamar clientes en La Serena, Puerto Montt y Rancagua.Eso nos hizo dar cuenta que teníamos que diseñar un plan mucho más agresivo y ambicioso”, expuso el country manager de BYD Autos, Cristián Garcés.

Las ciudades están definidas y los concesionarios listos: Antofagasta, Copiapó, La Serena, Viña del Mar, Rancagua, Concepción, Temuco y Puerto Montt.

En todas las regiones tendrán disponible su portafolio de siete modelos, de los cuales cinco son 100% eléctricos y dos híbridos.

Ad portas de finalizar 2023, el ejecutivo estima que venderán 300 unidades, un poco más bajo de la proyección inicial con que partieron.

“La meta original consideraba un volumen mayor, pero nos hemos enfrentado a un mercado con una caída de casi 30% en volumen. Por lo tanto, estamos bastante en línea con las proyecciones, considerando este escenario de fondo”, apuntó.

Industria eléctrica se duplica

Garcés aterrizó en BYD un mes antes del lanzamiento en noviembre de 2022, contratado por el Grupo Astara. Antes estuvo cuatro años en Bruno Fritsch, en donde lideró las marcas de Peugeot y Opel.

A diciembre, el ejecutivo tiene previsto que se venderán cerca de 8.700 autos en la categoría eléctricos e híbridos. Y para 2024, calcula que con la demanda creciendo constantemente se duplicará la distribución con 16.000 unidades.

“La meta nuestra para el próximo año es alcanzar las 1.800 unidades. Sabemos que es un gran desafío, pero este año vendimos 300 solo a través de dos sucursales”, apuntó.

De acuerdo con Garcés, en los próximos años se espera un boom en el consumo eléctrico porque las personas todavía están conociendo esta nueva tecnología. “Hoy hay una electrificación pasiva, pero se viene una mucho más fuerte”, aseveró.

Competencia lenta

El country manager de BYD Autos descartó que exista una fuerte competencia: “es más lenta de lo que esperábamos”.

“Los fabricantes americanos y alemanes se han demorado en desarrollar productos eléctricos porque están con baja producción en comparación con años anteriores”, explicó Garcés.

Y es que a ojos del ejecutivo no es fácil lanzar tecnología en el mercado, sobre todo en el rubro eléctrico. En el caso de BYD, Garcés aseguró que la autonomía de sus modelos parte en los 400 km y alcanzan hasta los 600 km.

Además, explicó que la batería de sus vehículos tienen una duración entre ocho a 10 años. “Eso no significa que al cumplirse este tiempo el vehículo deja de funcionar o cambia su comportamiento, sino que es un indicador que hace referencia a que no está en su óptimo nivel de carga. Esto implica que la batería ya no será de 100%, sino que de 70%, similar a lo que ocurre con los celulares. Los talleres para cambio ya están disponibles ”, añadió.

Para el próximo año BYD Autos añadirá tres nuevos modelos que están en desarrollo, lo que totalizará en 10 su portafolio disponible en Chile.