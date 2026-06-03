CEO de Anglo en Chile es nombrado presidente ejecutivo de Collahuasi: será clave en fusión con Teck

Tzveta Tchordbadjieva, vicepresidenta senior de Finanzas y Estrategia Anglo American Plc, asumirá el rol de presidenta ejecutiva en el país de forma interina. Jorge Gómez deja Collahuasi tras 14 años en el cargo.

La gigante minera Anglo American anunció que Patricio Hidalgo, presidente ejecutivo de Anglo American en Chile, ha sido nombrado presidente ejecutivo de Collahuasi, a partir del 1 de julio de 2026.

Collahuasi es una de las compañías mineras de cobre más grandes del mundo y es un joint venture gestionado de forma independiente, propiedad de Anglo American (44%), Glencore (44%) y un consorcio liderado por Mitsui (12%). Collahuasi se encuentra en la Región de Tarapacá y ofrece importantes oportunidades de crecimiento, entre ellas la posibilidad de aprovechar sinergias con Quebrada Blanca, de Teck, compañía con la cual están en proceso de fusión a nivel global.

Ruben Fernandes, COO de Anglo American, felicitó al ejecutivo por su nombramiento como presidente ejecutivo de Collahuasi. "Ha demostrado un desempeño excepcional liderando el negocio del cobre de Anglo American en Chile desde su nombramiento en 2022. Le deseamos lo mejor en su nuevo cargo", expresó.

Destacó que Collahuasi "es una de las principales compañías mineras de cobre del mundo y Patricio tomará el liderazgo en un momento crucial para planificar y ejecutar las próximas fases de crecimiento, en beneficio de los accionistas de Collahuasi, sus socios estratégicos en Chile, las comunidades y nuestros clientes en todo el mundo”.

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Tzveta Tchordbadjieva, vicepresidenta senior de Finanzas y Estrategia de la oficina del COO, asumirá el rol de CEO de Anglo American en Chile de manera interina hasta el nombramiento del sucesor de Patricio Hidalgo.

“Tzveta aporta un sólido conocimiento del negocio en Chile, construido a partir de su rol de liderazgo en el acuerdo del Plan Minero Conjunto Los Bronces – Andina con Codelco y su amplia experiencia en el portafolio”, señaló Ruben Fernandes.

Cambios en Collahuasi

El directorio de Collahuasi anunció este miércoles una transición de liderazgo que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, tras la salida del presidente ejecutivo Jorge Gomez Díaz y del Director Financiero (CFO) Trevor Dyer.

Jorge Gomez Díaz, quien se ha desempeñado como presidente ejecutivo durante los últimos 14 años, dejará la compañía con efecto a contar del 30 de junio de 2026. "Durante su gestión, lideró a Collahuasi en un período de significativo crecimiento y logros operacionales, incluyendo avances en desempeño en seguridad, expansiones de la planta concentradora, iniciativas de eficiencia de costos, desarrollo de fuentes alternativas de agua y el fortalecimiento de las relaciones laborales", dijo la empresa.

“Jorge ha liderado el negocio con una dedicación y visión excepcionales”, señaló Michael Farrelly, Presidente del Directorio. “Es ampliamente reconocido como una de las figuras líderes de la industria del cobre, y le agradecemos sinceramente por su extraordinaria contribución a Collahuasi. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos.”

El directorio de Collahuasi también informó que Trevor Dyer concluirá su secondment como CFO y regresará a Anglo American, luego de tres años y medio en la compañía. Durante su gestión, Dyer desempeñó un rol clave en el fortalecimiento del liderazgo financiero de Collahuasi durante un periodo importante de inversiones del activo.