Apple supera las estimaciones de ventas con alzas de iPhone y servicios

Apple informó el jueves de un récord de ventas y ganancias en el segundo trimestre fiscal, que superó las estimaciones de Wall Street, gracias a su gestión de la escasez de chips y a que los consumidores compraron los nuevos iPhone.

Las ventas aumentaron un 19% en América y un dígito en porcentaje en Europa y China. Los papeles de la compañía subieron un 2,3% tras el cierre regular del mercado.

El fabricante de iPhone, que tiene su sede en Silicon Valley y que es la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil, pretende mantener la alta demanda por el iPhone y de otros equipos, al tiempo que aumenta las ventas de servicios, como las suscripciones de música y vídeo.

Los últimos resultados muestran que está avanzando en ambos objetivos, ya que superó las estimaciones de ventas para cada unidad, además de los accesorios.

El presidente financiero de Apple, Luca Maestri, citó en un comunicado la "continua y fuerte demanda por nuestros productos" y el récord de ventas de servicios.

Los ingresos globales de Apple en el segundo trimestre fiscal fueron de US$ 97.300 millones, un 8,6% más que el año pasado y una cifra superior a la estimación promedio de los analistas de US$ 93.890 millones, según datos de Refinitiv.

Apple había advertido de que unos tipos de cambio menos favorables y unos plazos de lanzamiento de productos diferentes a los de trimestres anteriores reducirían el crecimiento de las ventas.

Los ingresos trimestrales por ventas de teléfonos en todo el mundo fueron de US$ 50.600 millones, un 5,5% más que hace un año, y por sobre la estimación promedio de US$ 47.880 millones.

Las ventas de servicios, el segundo negocio más importante de Apple después de los iPhone, aumentaron un 17% a US$ 19.800 millones, superando por poco la estimación promedio de US$ 19.710 millones.

La ganancia fue de US$ 25.000 millones, o US$ 1,52 por acción, y superó con creces las expectativas de los analistas de US$ 23.200 millones y US$ 1,43 por acción.

Apple también anunció un aumento del 5% de su dividendo a US$ 0,23 por acción, y la aprobación de una recompra adicional de acciones de US$ 90.000 millones de dólares.

Sin embargo, los nuevos confinamientos en China y Taiwán, donde se fabrican muchas piezas y iPhone, podrían traer nuevos obstáculos en términos de oferta y demanda en el trimestre actual.

En tanto, el negocio de servicios es vulnerable a las sanciones antimonopolio de Estados Unidos, Holanda, Corea del Sur, Sudáfrica y muchos otros países que están sopesando si las tarifas de la empresa son demasiado altas.

Apple dijo que ahora tiene 825 millones de suscriptores de pago en sus al menos siete ofertas de suscripción, un aumento de 40 millones desde los 785 millones del trimestre pasado.

Su crecimiento ocurre cuando rivales como Netflix informan de pérdidas de suscriptores.