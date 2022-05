Uber se distancia de su rival Lyft al asegurar que su operación se está recuperando y que la proyección es positiva

El primer trimestre de 2022 cerró con buenas noticias para Uber, después de haber recibido un fuerte golpe a su principal negocio -el del transporte compartido- durante la pandemia.

La compañía con sede en San Francisco no solo reportó una fuerte recuperación entre enero y marzo, sino que ofreció una proyección optimista, por sobre las estimaciones del mercado, para el período abril-junio.

En la vereda de al frente estuvo su rival Lyft, que informó resultados más bien decepcionantesm con ingresos y ganancias menores a lo esperado.

Pese al diferente desempeño, ambas empresas van cayendo con fuerza en bolsa. La primera ha perdido más del 10% en el valor de sus acciones, mientras que la segunda lleva un descenso de más de 33%.

El negocio de Uber

Uber reportó un crecimiento de ingresos del 136% hasta los US$ 6.900 millones para el primer trimestre, con ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, amortización y depreciación de US$ 168 millones, todo por sobre lo estimado por Wall Street.

“Después de más de dos años de impactos persistentes y, a veces, impredecibles en nuestro negocio, nuestros resultados dejan en claro que estamos emergiendo en un camino sólido para salir de la pandemia y que el poder de nuestra plataforma está diferenciando nuestro desempeño financiero”, dijo Dara Khosrowshahi, director ejecutivo de la plataforma.

Sin embargo, las pérdidas netas del grupo aumentaron de US$ 108 millones hace un año a US$ 5.900 millones, en gran parte por sus inversiones minoritarias en Grab, Aurora y Didi, firmas que han sido fuertemente castigadas por los inversionistaas en los últimos meses.

Para el segundo trimestre, Uber prevé un Ebitda de entre US$ 240 millones y US$ 270 millones en reservas brutas de US$ 28.500 millones a US$ 29.500 millones, muy por encima de lo estimado por analistas.

Uber dijo que la "fuerte demanda de movilidad" había ayudado a la compañía a superar sus propios pronósticos de rentabilidad y reservas, impulso que ha continuado en el segundo trimestre. “Apenas la semana pasada, alcanzamos un máximo histórico para las reservas brutas totales de la empresa, con fortaleza en ambas líneas de negocios”, dijo Khosrowshahi.

En tanto, la base de conductores de Uber está en un "máximo pospandemia", por lo que esperan que el compromiso continúe "sin inversiones incrementales significativas en incentivos".

El rápido crecimiento en el negocio de delivery de alimentos de Uber ayudó a sostenerlo durante la pandemia cuando los clientes se movían menos, pero los dos lados principales de su negocio ahora tienen aproximadamente el mismo tamaño. Los ingresos de movilidad durante los primeros tres meses del año aumentaron un 19% a US$ 2.520 millones, mientras que la entrega aumentó un 44% a US$ 2.510 millones.

El caso de Lyft

Uno de los aspectos que Lyft señaló como causa para el arraste de su actividad fue la escasez de conductores durante el último año y que prevé se extendería al segundo trimestre. Por ello, la firma dijo que aumentaría el gasto en incentivos para conductores para equilibrar la cantidad en su mercado con el resurgimiento de la demanda de pasajeros.