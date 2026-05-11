Pago de impuestos diferidos y plan de reestructuración golpean ganancias de SMU: caen 90%
Los ingresos llegaron a $ 721.592 millones, lo que representa un incremento de 2,1% respecto al mismo periodo del año anterior,
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La cadena de supermercados SMU, controlada por la familia Saieh, comenzó el año con una caída de 90% en sus utilidades. Según reportó la matriz de Unimarc a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), sus ganancias pasaron de $ 4.209 millones durante el primer trimestre de 2025 a $ 420 millones en el mismo periodo de este ejercicio.
La firma explicó que este retroceso se debió principalmente a la línea de impuestos, la que tuvo una variación negativa cercana a $ 5.000 millones, producto de la menor inflación registrada en 2026 y su impacto en los impuestos diferidos de la compañía.
“Es importante señalar, que el resultado del primer trimestre de 2026 incluye efectos extraordinarios negativos de $ 9.000 millones, explicado por un plan de reestructuración con un costo de $ 12.500 millones, parcialmente compensados por una ganancia en ventas de activos de $ 3.500 millones. Esta reestructuración generará ahorros por un monto anual similar al costo de la misma, en el año 2026 y en los años posteriores”, explicó el gerente general de SMU, Marcelo Gálvez.
Pese a ello, los ingresos llegaron a $ 721.592 millones, lo que representa un incremento de 2,1% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por un alza de 2,6% en las ventas de Unimarc.
Asimismo, SMU indicó que este desempeño se vio favorecido por el crecimiento de 19% en las ventas online frente al primer trimestre de 2025, impulsado por mayores transacciones en las plataformas Unimarc.cl y Alvi.cl. A esto se sumó el avance de 6,6% en los ingresos de SMU Perú.
Las nuevas tiendas abiertas también contribuyeron al crecimiento de los ingresos, considerando tanto los locales inaugurados como parte del plan estratégico 2023-2025 como aquellos abiertos durante este año.
“En promedio, el desempeño de las tiendas abiertas en los últimos años ha superado las expectativas de la Compañía en materia de ventas y Ebitda”, enfatizó SMU.
Respecto de las ventas por metro cuadrado, estas alcanzaron los $ 452.620 en el primer trimestre de 2026, un 1,1% menos que en igual periodo de 2025. Según explicó la compañía, en Chile se registró una caída de 1,3%, debido a la incorporación de nuevos locales que aún no alcanzan su madurez en materia de ventas. En Perú, en tanto, se observó un aumento de 3,8%, en línea con el comportamiento de los ingresos y parcialmente compensado por la apertura de nuevas tiendas.
El Ebitda, por su parte, experimentó un alza de 9,6%, alcanzando los $ 59.393 millones.
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