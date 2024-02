Tribunales destraban multa a WOM, pero Subtel frena cobro de los US$ 50 millones mientras se realiza negociación en el Ciadi

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un nuevo giro se suma a la polémica que envuelve a WOM y a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), que hasta hace unas semanas estaban distanciados por el cobro de las boletas de garantía por US$ 50 millones ante el incumplimiento en el desarrollo del concurso 5G en octubre pasado.

A mediados de enero, la Corte de Apelaciones respaldó a la autoridad y levantó la orden de no innovar que mantenía congelada la posibilidad de sancionar a la firma ligada al fondo de inversión Novator Partners.

No obstante, pese a tener el camino allanado, el subsecretario de Telecomunicaciones Claudio Araya señaló a DF que el Gobierno decidió suspender la sanción económica por el momento.

Conversaciones ante el Ciadi

Uno de los elementos que funda esta decisión es el inicio de las negociaciones amistosas bajo el amparo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) entre WOM y Cancillería en diciembre pasado.

Esto, luego de que Novator Partners enviara una carta al presidente Gabriel Boric y a Cancillería para informar su molestia como inversionista por la aplicación de la multa por US$ 50 millones.

Consultado, el subsecretario explicó que dado que están avanzando el diálogo entre ambas partes, el Estado decidió encontrar una salida por esta vía. “El Gobierno asumió un compromiso mientras dure este proceso. Hemos tenido reuniones con Cancillería que lo ratifican y durante los seis meses que dura la negociación amistosa no vamos a ejecutar la boleta. Eso no significa que Subtel frenara la máquina sobre exigir que el proyecto continúe su despliegue. Todo lo contrario, nuestro equipo de fiscalización está encima recibiendo y rechazando obras que no estén operando correctamente”, apuntó Araya, declaraciones que formuló en una actividad de la cartera para dar a conocer los planes frente a los incendios (ver recuadro).

Pese a lo anterior, el titular de la Subtel aseguró que una vez finalizada la negociación, el organismo tomará el camino que indique la Ley.

“Nuestro objetivo es que los proyectos se terminen: 5G, el despliegue de fibra óptica, entre otros. Bajo la óptica de Subtel, la sanción aparece sólo cuando hay incumplimiento”, sostuvo.

TDLC rechazó precautoria de Movistar

El subsecretario Claudio Araya declara estar concentrado en la meta de sacar adelante la segunda licitación 5G, que tiene como objetivo otorgar 50 MHz en la banda 3,5 GHz, principalmente a un operador entrante para cumplir con el fallo de la Corte Suprema.

Sin embargo, este proceso también enfrenta polémicas por el diseño de las bases. Movistar presentó una medida prejudicial para suspender la adjudicación de la nueva subasta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), acción que fue rechazada en esta sede el jueves. Entre las razones que esbozó el tribunal fue que los antecedentes expuestos por la operadora española “no constituyen una presunción grave del derecho que se reclama”.

El TDLC manifestó que esos argumentos “no permiten considerar prima facie (a primera vista) que los supuestos defectos en el diseño de las bases, identificados por la solicitante, tengan la potencialidad de suprimir las condiciones mínimas de rivalidad entre los oferentes, de modo que resulte necesario suspender el proceso de licitación en curso”.