Europa se rearma tras la derrota de Orbán

El distanciamiento con EEUU y la salida del principal aliado de Rusia inauguran un nuevo capítulo para la UE, tras la elección del nuevo primer ministro húngaro, Peter Magyar.

Al canto de “Europa, Europa, Europa”, miles de personas celebraron el pasado 12 de abril la elección del nuevo primer ministro húngaro, Peter Magyar. Con una participación histórica del 80%, los húngaros votaron el fin del gobierno de Viktor Orbán tras 16 años en el poder.

Fue un sufragio contra la corrupción y el estancamiento económico, pero también uno a favor del “regreso a Europa”. Bajo Orbán, Hungría se alejó de los valores de la Unión Europea, que entre 2018 y 2024 le impuso sanciones -por primera vez en la historia del bloque- por violar la democracia, el Estado de derecho y no alinearse con la legislación. Al mismo tiempo, su resistencia a medidas para la recepción de inmigrantes, hizo de Orbán un modelo a seguir para los políticos de derecha nacionalista.

Desde la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, Hungría se convirtió en un freno sistemático a los intentos de la UE de sancionar a Vladimir Putin y ayudar a Ucrania, incluyendo su bloqueo a un urgente préstamo por US$ 90.000 millones para Kiev.

Orbán no solo votó a favor de Rusia, también de China. En varias ocasiones se posicionó en contra de las declaraciones de la UE cuestionando violaciones a los derechos humanos en China y Hong Kong. Hungría se unió a la iniciativa de la Franja y la Ruta en 2015 y en 2023 fue receptor de casi la mitad de las inversiones de Beijing en el Viejo Continente.

“Para la UE, la derrota de Orbán supone una victoria política y moral. Es un recordatorio de que una oposición unida, democrática y proeuropea puede imponerse en las urnas frente a un iliberalismo arraigado”, reflexiona York Albrecht, investigador del think tank European Policy Center.

En su discurso de victoria, Magyar prometió “volver a Europa”, con planes de adoptar el euro, y fijó como prioridad restaurar el rol de Hungría como un aliado confiable en la UE y la OTAN. Y aunque no se espera un alineamiento incondicional con Bruselas, Magyar sí se presenta como un aliado contra amenazas externas como las aspiraciones expansionistas de Putin. De recibir la llamada del presidente ruso -aseguró Magyar- “le pediría que termine de inmediato con la matanza y con la guerra”.

Distanciamiento de aliados

El triunfo de Magyar se da, además, en un momento en el que la UE y la OTAN se replantean su relación con EEUU debido a la guerra en Irán. Las economías europeas están entre las más afectadas por el cierre del estrecho de Ormuz y la interrupción de los envíos de petróleo y gas desde el Golfo Pérsico.

El Reino Unido, siguiendo los pasos inicialmente criticados del español Pedro Sánchez, se negó a apoyar militarmente o ceder sus bases para la ofensiva contra Irán. “No vamos a dejarnos arrastrar a esta guerra”, dijo el primer ministro británico, Keir Starmer, el mismo que durante la negociación por el alza de aranceles en 2025 no se ahorró elogios para Trump.

Junto con el francés Emmanuel Macron, Starmer optó por liderar una iniciativa para reabrir Ormuz por la vía diplomática, alejándose de la postura de Washington.

También hay un distanciamiento de los partidos y líderes de derecha, preocupados -quizás- por el costo electoral de asociarse con Trump y el movimiento MAGA.

La elección en Hungría se interpretó como un referéndum para elegir entre Europa y Rusia, pero también sobre la posición del país como aliado de Trump. Un reporte de Bloomberg revelando que Orbán aseguró a Putin “estar a su servicio” y la visita del vicepresidente estadounidense JD Vance a menos de cinco días de la elección se señalan como factores decisivos en la arrolladora derrota electoral.

En Alemania, Alternativa para Alemania (AfD) —que disputa con la CDU de Friedrich Merz el liderazgo en las encuestas— revisa internamente su cercanía con el movimiento MAGA. Su copresidenta Alice Weidel calificó la guerra de Trump contra Irán como "una catástrofe llevada a cabo sin plan". En Italia, Giorgia Meloni —hasta hace poco la aliada de mayor peso de Trump en Europa— ha criticado la estrategia de EEUU en Irán y los ataques del Presidente estadounidense al Papa León XIV. Analistas atribuyen a su cercanía con el mandatario estadounidense como uno de los factores detrás de la derrota sufrida en el referéndum para aprobar su reforma judicial.

Este giro político también se traduce en lo militar. Según un reporte del Wall Street Journal, la OTAN ya trabaja en un plan de contingencia —bautizado "OTAN europea"— para hacer frente a Rusia u otras amenazas en caso de una eventual salida de Washington. El plan incluiría la extensión del paraguas atómico de Francia y Reino Unido, las dos únicas potencias nucleares del bloque, a otros países europeos.

Es más, la presión de la Casa Blanca y las políticas erráticas de la administración Trump han llevado a un acercamiento entre Londres y Bruselas una década después del Brexit. El ministro británico para las Relaciones con la UE, Nick Thomas-Symonds, asegura que Starmer tiene un foco “ambicioso” e “implacablemente pragmático” para estrechar lazos con sus vecinos europeos. Las medidas incluyen no solo un acercamiento en defensa, sino que también comercial y económico.

Por ahora, Trump ha respondido con críticas a los líderes europeos y amenazas de “no olvidar” la falta de apoyo militar en Irán. Mientras, la UE parece decidida a no esperar el siguiente giro de dirección desde Washington. Un año de amenazas comerciales (alza de aranceles), militares (invadir Groenlandia, suspender la ayuda a Ucrania), insultos y cambios de agenda de EEUU parece lograr algo que ha tomado décadas: que Europa empiece, en serio, a rearmarse y a buscar su propia voz y rol en la escena internacional.