Fuad Chahin, convencional constituyente: “Me encantaría llamar a aprobar, pero uno tiene que ponderar todos los efectos de esta Carta Fundamental”

El expresidente de la Democracia Cristiana, integra la Comisión de Sistema Político en la Convención Constitucional, Fuad Chahin reconoce que el trabajo no ha sido fácil. El también exdiputado ha navegado contra la corriente gran parte del tiempo, pues es una minoría “bastante absoluta”.

En esta conversación plantea sus preocupaciones acerca del trabajo realizado, sus esperanzas respecto de que se corrija lo malo y, especialmente, su confianza en el trabajo de la Comisión de Armonización, que contribuyan a tomar la decisión de apoyar el resultado.

-Queda poco tiempo para que concluya el trabajo de la Convención, ¿cuál es su diagnóstico en cuanto a la labor del organismo?

-Ha sido un trabajo complejo, desafiante. Es evidente que había una especie de tensión contenida durante mucho tiempo y que, de alguna manera, da cuenta de una lógica de péndulo. Durante mucho tiempo también, algunos sectores, aprovechándose de las posibilidades de bloqueo que establecía la Constitución del ’80, fueron acumulando una presión y, como siempre ocurre, las cosas se pasan para el otro extremo. Por lo tanto, con las reglas excepcionales que se generaron para la elección de los convencionales, más un clima muy crítico hacia la política, a las instituciones tradicionales, tenemos una Convención que tiene una integración bastante inédita, que da cuenta de la fotografía de un momento, más que de otra cosa y eso hace más difícil el diálogo y las propuestas son bastante refundacionales en algunos casos. Pero los 2/3 han ayudado a moderar ese ímpetu, no siempre con éxito, pero sí ha ayudado.

-¿Ha sentido el peso de ser minoría?

-Efectivamente soy una minoría bastante absoluta, pero eso no ha provocado que baje los brazos. Todo lo contrario, uno trata de argumentar, persuadir, de alertar, para que esta Constitución sea de cambio, que es lo que la gente espera; transformadora, pero no sea de revanchista, sectaria. Y tratando de elevar técnicamente la elaboración de norma constitucional, donde a veces el ímpetu es más fuerte que la calidad.

-Con lo que ya se ha avanzado, ¿se siente representado por el borrador?

-Tiene muchas cosas buenas e interesantes, que uno comparte, y largamente esperadas como el estado social de derechos, visibilizar adecuadamente a nuestros pueblos indígenas en la Constitución, el avanzar en materias de descentralización… Ahora, también hay algunas cuestiones que pueden representar riesgos.

-¿Cómo cuáles?

-Riesgos de gobernabilidad democrática, hay riesgos desde el punto de vista de la certeza jurídica que es importante minimizar. Y para eso hay que esperar ver el conjunto de las normas, lo que puede hacer armonización. Cómo se pueden hacer ciertas correcciones de normas ambiguas, de conceptos mal utilizados muchas veces y sobre todo darle una apariencia sistémica. Así es que mi mirada final va a ser después de lo que pase con la Comisión de Armonización y también con las normas transitorias, que son muy importantes, porque hay normas que si uno las ve en abstracto puede compartirlas, pero que sabe que su implementación acelerada puede tener un impacto muy perverso.

-¿Cómo por ejemplo?

-Por ejemplo, lo que se aprobó en salud, genera eso, un modelo que puede avanzar hacia allá, pero con el estado en que está la salud pública hoy día, ese avance no puede ser inmediato. Entonces, mirando las transitorias y lo que sale de esto voy a tomar una decisión definitiva. Obviamente me encantaría llamar a aprobar con mucha convicción, porque fui uno de los que articuló el acuerdo del 15 de noviembre, entonces sería un fracaso el que esto no resulte, pero también uno tiene que ponderar todos los efectos que puede tener esta Carta Fundamental. Hay que trabajar hasta el 4 de julio y después evaluaremos cuál será nuestra posición. Pero bajar los brazos y taimarse porque uno es minoría no es el camino, pero tampoco la autocomplacencia ni la irresponsabilidad de pensar que las cosas que uno está observando en la comisión son inocuas para el país.

-Muchos han planteado lo mismo respecto a esperar lo que hará la Comisión de Armonización, pero lo que hará esta instancia es darle una estructura coherente a la nueva Constitución, no puede hacer cambios de fondo ¿o sí?

-Puede proponer cambios, por ejemplo, donde haya incoherencias, inconsistencias. Si bien no puede hacer cambios, puede sugerir cambios al Pleno y el Pleno podría aprobar cambios que sugiera la comisión. Y ahí el apoyo técnico es muy importante.

-¿Le preocupa que, según las encuestas, esté aumentando el rechazo y que algunos sectores las deslegitimen en vez de mirar el fondo del tema?

-Me preocupa, porque es irresponsable. Creo que las primeras luces de alerta de lo que se estaba opinando fue cuando la gente se empezó a formar, primero, una opinión crítica de la Convención, y después de la Constitución. Antes de aprobar ni una norma constitucional había una imagen que se estaba deteriorando progresivamente y ese era el momento para que, en lugar de tener una especie de autobombo y de autocomplacencia, hubiéramos tenido algo de autocrítica, humildad, para cambiar la actitud. Eso no se hizo, luego se dieron cuanto gustito hay con propuestas muchas veces descabelladas en las comisiones, muchas de las cuales ni siquiera llegaron al Pleno o ahí fueron rechazadas de manera bastante clara, pero que fueron instalando una imagen de una Convención un poco descarrilada. Y, luego, incluso en normas ya aprobadas hay un afán de cambiarlo todo estructuralmente.

“Chile necesita una buena Constitución, no tener que elegir entre dos malas o mediocres”

-¿Cómo influye en el trabajo de estas últimas semanas el respaldo tan cerrado que el gobierno le está dando a la Convención? Considerando que no quiso intervenir para moderar a los grupos que lo representan en el organismo.

-Me hubiese gustado un gobierno un poco más preocupado de tener una buena Constitución y, por lo tanto, alineando a sus convencionales de mejor forma, creo que esa era la intención, en lugar de estar preocupado de la campaña del plebiscito. Entiendo que el gobierno no es neutral, que no le da lo mismo y que tiene que procurar que esto se apruebe, pero creo que la manera de hacerlo era logrando que sus convencionales, de las dos coaliciones de gobierno, tuvieran una actitud que permitiera tener una base de apoyo mayor, más significativa, no sólo dentro de la Convención, también fuera, para aprobar las normas.

-¿No se hizo eso?

-Creo que el presidente Boric genuinamente y con mucho coraje lo intentó, pero lamentablemente no tuvo eco en sus convencionales y eso se nota. Yo creo que el presidente Boric ha intentado enmendar el rumbo de la Convención en más de una oportunidad, pero sin éxito y creo que es jugar con fuego que el gobierno se involucre demasiado en el plebiscito.

-¿Por qué?

-Porque, al final, puede pasar que se sumen a la opción del rechazo tanto los que rechazan la nueva Constitución como aquellos que están descontentos con el gobierno y que, por lo tanto, se sigan agregando razones para rechazar, en lugar de lo contrario. Lo que está haciendo el gobierno es jugar con fuego.

-¿Cuáles son sus expectativas acerca del trabajo final de la Convención?

-Mis expectativas son que aquellos aspectos más problemáticos, que todavía tienen espacio para mejorar, se arreglen significativamente en las votaciones que quedan y en la Comisión de Armonización, de tal manera que tal vez no sea el ideal de lo que uno esperaba como nueva Constitución, pero sí un texto que sea defendible ante la ciudadanía y que sea claramente mejor que el que tenemos. Yo no me compro esa tesis de que cualquier cosa es mejor que lo que tenemos, esa postura es más bien mediocre. Chile necesita una buena Constitución, no tener que elegir entre dos malas o mediocres. Y creo que todavía estamos a tiempo de hacer algunos ajustes que nos permitan ofrecerle al país no una Constitución perfecta ni ideal, pero una buena Constitución que dé certezas, seguridad, que sea de cambios, actualice nuestra democracia, se haga cargo de los nuevos temas, pero que sea sinónimo de cambio con estabilidad.

-¿Va a integrar esta comisión finalmente?

-Estaba estipulado que yo fuera a armonización, porque la Comisión de Normas Transitorias no estaba estipulada en el Reglamento, por lo que, al final, el Colectivo del Apruebo acordó que a la Comisión de Armonización van Felipe Harboe y Agustín Squella; y a la Comisión de Normas Transitorias voy con Eduardo Castillo.

-¿Cuál es el objetivo concreto de las normas transitorias?

-Establecer cuándo va a ser la aplicación y gradualidad en el tiempo con que se implementen las normas, que es importante. Cuáles son los plazos para la transición entre la actual y la nueva Constitución, a partir de cuándo se implementarán los nuevos derechos fundamentales.