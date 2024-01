IA en la industria creativa: La importancia del factor humano para obtener resultados óptimos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El pasado lunes 15 de enero se dio inicio a una nueva edición de Congreso Futuro, un evento gratuito de divulgación del conocimiento, tecnología e innovación, que busca acercar a la ciudadanía a estas temáticas de la mano de reconocidos expositores. En esta oportunidad, la protagonista de este encuentro ha sido la Inteligencia Artificial (IA) y sus efectos en diversos ámbitos de la sociedad.

En este contexto, la agrupación Chile Diseño organizó un conversatorio titulado “Diseño y creatividad en la era de la Inteligencia Artificial”, instancia en la que un panel de expertos abordó cómo la IA está revolucionando esta industria, impulsando cambios en las maneras de trabajar de las empresas y presentando nuevas oportunidades y amenazas.

El diseñador y magister en Medios Interactivos y Teoría Crítica Marcos Chillet; la ingeniera y PhD en Ciencias de la Computación Loreto Bravo; el diseñador y programador Martín Bravo y el arquitecto y PhD en Arquitectura y Computación Mauricio Loyola analizaron esta temática desde sus diversas perspectivas.

Creatividad disruptiva como patrimonio humano

¿Puede la IA reemplazar las mentes creativas? Esta fue una de las interrogantes que se plantearon en el panel. Frente a este cuestionamiento, los especialistas fueron enfáticos en señalar la relevancia que tiene el factor humano en los procesos de creación.

“Si nos vamos al extremo de crear todo en base a IA (...) los nuevos sistemas van a aprender de los mismos datos ahora generados por esta herramienta. Incluso se habla de ‘canibalismo’, como que la IA se consuma a partir de sus mismos datos, y podemos llegar a un espacio extremadamente mediocre donde ya no hay un espacio de creatividad real”, señala la ingeniera Loreto Bravo.

Además, asevera que la IA debe ser vista como una herramienta, no como un resultado: “Tenemos que aprender a utilizarla pero no engolosinarse y usarla como un reemplazo. La IA no viene a reemplazarnos, viene a ayudarnos, a ser un aliado”.

Asimismo, el arquitecto Mauricio Loyola considera que hay facultades propias del ser humano que no pueden ser replicadas por este tipo de tecnologías. “En la vida real, en determinadas ocasiones para ser realmente creativo, hay que violar todos los patrones, todas las reglas. Cuando Nicanor Parra inventó la antipoesía no estaba violando una o dos reglas de rima, sino que replanteó lo que es la poesía completa (...) entonces la pregunta es ¿realmente el algoritmo puede ser rupturista? La verdad es que no, un algoritmo entrenado sólo en poesía clásica nunca va a inventar la antipoesía ”, asevera el profesional.

“La creatividad disruptiva rupturista es patrimonio humano, exclusivamente humano. La IA, hasta como la conocemos al día de hoy, no es capaz de hacerlo porque no puede replantearse a sí misma”, declara.

El valor de las ideas

Por su parte, el diseñador Martín Bravo se refirió a la importancia que van a adquirir las ideas dentro de los procesos de creación: “El trabajo creativo tiene que ver con crear diferenciación e identidad y, de alguna forma, traer cosas nuevas al mundo, no repetir lo que está entre medio de las cosas que ya existen”.

En ese sentido, asegura que estos procesos tienen una combinación de idea y oficio:“Idea es pensando en lo que es nuevo y el oficio es convertir esa cosa nueva en algo que funciona y que es familiar”.

“Yo creo que estamos en la dirección en que el oficio se está empezando a convertir en un commodity. Y, en ese contexto, la idea pasa a ser mucho más valiosa y la única forma de ser relevante va a ser con más ideas”, concluye.

Congreso Futuro se está realizando en el Centro de Extensión del Instituto Nacional (Ceina) -ubicado en Arturo Prat #33, Santiago Centro- y culminará este sábado 20 de enero. Las entradas son gratuitas y la programación la puedes conocer aquí.