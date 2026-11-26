Una potente tormenta de Acción de Gracias avanza por la costa este de Estados Unidos hacia Nueva York, y las inclemencias del tiempo están dejando sin electricidad a casi un millón de hogares y negocios en todo el país, además de complicar los viajes durante las fiestas.

La tormenta, que se ha intensificado, ya ha provocado el aplazamiento de eventos como el centenario desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, que se ha reprogramado para el sábado, siendo la primera vez que se retrasa esta tradicional procesión navideña. Los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey declararon el estado de emergencia, advirtiendo de vientos fuertes, lluvias torrenciales e inundaciones costeras severas hasta el viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas por inundaciones costeras para varios condados de Nueva York y Nueva Jersey, incluyendo los cinco distritos de la ciudad de Nueva York. La meteoróloga de AccuWeather, Alyssa Glenny, informó que las ráfagas de viento ya alcanzaron los 116 kilómetros por hora en Stingray Point, Virginia, y que las zonas costeras de Nueva Jersey y Long Island se preparan para ráfagas de hasta 129 km/h a medida que la tormenta avanza hacia el norte.

“Prevemos que las lluvias máximas en Nueva York se produzcan entre la tarde y la noche”, declaró por teléfono la meteoróloga de AccuWeather, Alyssa Glenny.

Las condiciones meteorológicas complicaron los viajes de quienes se dirigían a reuniones familiares, aunque los días previos al Día de Acción de Gracias suelen registrar mayor afluencia de viajeros que la propia festividad. Según datos de FlightAware, se produjeron más de 400 cancelaciones de vuelos en todo Estados Unidos y más de 1.700 retrasos, siendo el Aeropuerto Internacional de Baltimore/Washington y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York algunos de los más afectados.

Si bien la interrupción es elevada, está muy por debajo de los niveles registrados a principios de este mes, después de que la Administración Federal de Aviación de EEUU impusiera una suspensión de vuelos a nivel nacional debido a una avería en los equipos.

Mientras tanto, según PowerOutage.com, a las 3 de la tarde, hora del este, se registraban más de 800.000 cortes de luz en Estados Unidos. La mayoría se concentran en Maryland, Virginia y Misuri, donde una tormenta invernal provoca fuertes nevadas.

Los cortes de energía en Maryland llevaron a las autoridades a solicitar a 1,9 millones de clientes en los condados de Montgomery y Prince George's, ambos suburbios de Washington DC, que ahorraran agua de inmediato. La orden se emitió "por precaución" debido al riesgo de que las plantas de filtración de agua sufrieran interrupciones prolongadas del suministro.

“Con los cortes de energía, siempre nos preocupa la caída de árboles que podría afectar el tránsito”, dijo Glenny de AccuWeather. “En las zonas costeras, como en el sur de Nueva Jersey y Ocean City, Maryland, donde se están produciendo inundaciones costeras, sin duda hay problemas de tránsito debido a las carreteras inundadas en ese corredor”.

El desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's se pospuso debido a los fuertes vientos, que hacían demasiado peligroso lanzar los globos por encima de las calles de Manhattan. La ciudad adoptó nuevas normas sobre el viento tras el desfile de Acción de Gracias de 1997, cuando las ráfagas lanzaron un globo gigante del Gato con Sombrero contra una farola, hiriendo a varios espectadores.

“La seguridad de nuestros participantes y espectadores es nuestra máxima prioridad, y tras consultar detenidamente con nuestra ciudad y nuestros socios de las agencias gubernamentales, hemos tomado la decisión de trasladar la celebración de este año”, dijo Macy's en un comunicado.

Los globos aerostáticos solo han tenido que permanecer en tierra por mal tiempo una vez en la historia del desfile, en 1971, mientras que en 2019 tuvieron que volar a menor altura debido a los fuertes vientos. El evento de este año, cuya fecha se ha reprogramado, comenzará a las 8:30 de la mañana en Nueva York el sábado.

“Mañana empezaremos a notar que los efectos disminuyen y entonces nos centraremos en las labores de limpieza”, dijo Glenny. “Para el sábado, en lugares como la ciudad de Nueva York, esperamos un día seco. Por la tarde incluso podríamos tener algunos ratos de sol”.