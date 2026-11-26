Los seis metales base de la Bolsa de Metales de Londres subieron, con el níquel a la cabeza (3,7%). El alivio llega tras semanas de presión por las dudas sobre el gasto en IA y la perspectiva de alzas de tasas en EE.UU.

El cobre se recuperó el jueves de su nivel más bajo en 11 meses, al mismo tiempo que se registraban ganancias en otras materias primas y acciones tecnológicas, a medida que los inversores volvían a los activos de mayor riesgo tras varios días de fuertes pérdidas.

Los futuros del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subieron un 1,9%, reduciendo las fuertes pérdidas de este mes, provocadas por la preocupación ante el comercio de inteligencia artificial (IA) y las inminentes subidas de tipos de interés en Estados Unidos. Los seis metales básicos que cotizan en la LME registraron ganancias el jueves, día festivo en Estados Unidos.

El repunte reflejó una mejora generalizada en el apetito por el riesgo, con las acciones tecnológicas liderando las ganancias en muchos mercados y las acciones mineras europeas también al alza. Los futuros de las acciones estadounidenses avanzaron después de que las compras de última hora del miércoles alejaran al Nasdaq 100 del borde de un mercado bajista.

“Se produjo un desmantelamiento de algunas posiciones antes del día de acción de gracias, dado el alto número de posiciones cortas en metales”, dijo el analista de Y Capital Co, Chen Shaojian. “Es posible que este movimiento en sí mismo no sea muy representativo de la tendencia general”.

La preocupación por la sostenibilidad del gasto en centros de datos y otras infraestructuras relacionadas con la IA sigue siendo un tema central en todos los mercados.

Esta preocupación ha provocado un rápido retroceso en el precio del cobre desde que este se disparó a un récord cercano a los US$ 15.000 por tonelada en septiembre, lo que vincula cada vez más al metal con las fluctuaciones en el sentimiento del mercado hacia las acciones tecnológicas.

Es casi seguro que la Reserva Federal subirá los costes de endeudamiento en su próxima reunión a principios de diciembre, lo que podría aumentar la presión sobre las materias primas que sustentan la actividad industrial.

El zinc extendió sus ganancias, subiendo un 3,3% hasta los US$ 3.504,50 por tonelada en la LME. Nyrstar, la división de fundición del Grupo Trafigura, anunció que dejará de producir este metal en su planta de 300.000 toneladas anuales en los Países Bajos, debido al aumento de los costes energéticos.

El cobre cerró en US$ 11.872 la tonelada en Londres, pero aún acumula una caída de alrededor del 16% este mes. El aluminio subió un 2,1% y cerró en US$ 2.808,50 la tonelada. El níquel ascendió un 3,7% hasta los US$ 15.731 la tonelada, liderando las ganancias en la LME. El plomo avanzó un 2,2% y el estaño ganó un 1,9%.