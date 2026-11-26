El crecimiento anualizado de la economía de EEUU en el tercer trimestre fue revisado al alza desde 3,4% a 4,3%. El mandatario acusó, sin presentar pruebas, una manipulación deliberada previa a las elecciones de medio mandato.

El Presidente Donald Trump acusó a su propia administración de actuar de manera “deliberada” para subestimar el crecimiento económico de Estados Unidos, aprovechando una revisión rutinaria de los datos para sustentar una acusación de interferencia electoral sin pruebas.

En una publicación en redes sociales este jueves, Trump apuntó a las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), que mostraron que la economía creció a una tasa anualizada de 4,3% en el tercer trimestre -frente a la estimación de 3,4% divulgada anteriormente-, afirmando que se trata de una “gran diferencia”.

“Se acaba de revelar que las cifras REALES de la economía, publicadas antes de las elecciones, eran FALSAS”, dijo sin ofrecer pruebas.

“Estoy pidiendo una investigación inmediata de esta situación. No se trata de un pequeño error, sino de un error enorme y deliberado”, añadió el Presidente en la publicación, enviada desde su campo de golf en West Palm Beach durante la mañana del feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Trump lleva mucho tiempo promoviendo explicaciones marginales o conspirativas sobre las derrotas electorales, aunque anteriormente había atribuido la contundente derrota en las elecciones de medio mandato de este mes al hecho de que él no figuraba personalmente en la papeleta.

La Oficina de Análisis Económico (BEA, su sigla en inglés) publica las cifras del PIB en etapas, y el dato principal suele variar a medida que el organismo incorpora información adicional.

Los datos publicados el miércoles mostraron que la economía de Estados Unidos registró su mayor crecimiento en tres años durante el tercer trimestre, gracias a un fuerte aumento de la inversión empresarial.

Sin embargo, el gasto de los consumidores se estancó el mes pasado tras haber aumentado a principios de año, lo que sugiere que los hogares están haciendo una pausa antes de la temporada de fiestas de fin de año.

Trump ha estado destacando su gestión económica, pese a que la insatisfacción de los votantes con la economía contribuyó a las abultadas pérdidas del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato.

El Presidente se ha quejado anteriormente de cifras económicas desfavorables. El año pasado, despidió a la titular de la Oficina de Estadísticas Laborales después de que un informe mostrara un débil crecimiento del empleo.