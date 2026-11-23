La caída de los precios y las elevadas primas en China están impulsando los envíos hacia el gigante asiático, donde las existencias se encuentran en niveles críticos.

Por Daniel Thomas

Londres

Los comerciantes de metales han comenzado a trasladar cobre de Estados Unidos a China, revirtiendo la apuesta por la posibilidad de aranceles de parte de la administración Trump que había llevado el precio a niveles récord.

El temor a los aranceles de Trump ha llevado a los comerciantes a trasladar cantidades récord de cobre a Estados Unidos este año, lo que significa que alrededor del 94% de las existencias de cobre almacenadas en la red global de almacenes de London Metal Exchange y Comex se encuentran ahora en el país, frente al 20% de hace dos años, según el grupo de materias primas Marex.

Sin embargo, los operadores han comenzado a dudar de que se impongan aranceles, especialmente tras la aplastante victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato, y como consecuencia, las importaciones de cobre a Estados Unidos se han ralentizado drásticamente este mes.

Junto con la preocupación por el ritmo de construcción de los centros de datos de IA, que requieren grandes cantidades de cobre, esto ha provocado que los precios en la Bolsa de Metales de Londres se desplomen más de US$ 14.670 a finales del mes pasado hasta menos de US$ 12.000 el lunes.

En cambio, los comerciantes han detectado una lucrativa actividad comercial transportando cobre a China, donde una grave escasez ha disparado el precio local muy por encima del de otras regiones.

“Varios operadores han trasladado o están trasladando material de Estados Unidos a China”, dijo el analista de la firma de investigación Benchmark, Albert Mackenzie.

Los operadores señalaron una reserva de cobre en Long Beach, California, una de las reservas de este metal que se encuentran físicamente más cerca de Asia en Estados Unidos, gran parte de la cual se está enviando actualmente a China.

“Ahora vemos que también se están llevando el cobre de Nueva Orleans y Baltimore, que es donde se concentra la mayor parte de las existencias”, añadió uno de ellos, explicando que era necesario comprarlo a precios estadounidenses para lograr el mayor arbitraje posible entre los precios más bajos de EEUU y los más altos de China.

El Financial Times ha visto una lista de media docena de buques que transportan cobre y que parten de Long Beach y Los Ángeles, los puertos más cercanos a China que permiten el tránsito más rápido.

Las primas actuales en China duplican con creces el costo del envío desde Estados Unidos. "No es difícil prever que cientos de miles de toneladas llegarán para el Festival de Primavera (en febrero) del próximo año", agregó el comerciante.

Según un comerciante, varios operadores con sede en China y Singapur han liderado los esfuerzos para trasladar el metal.

“Lo que nos cuesta entender es por qué Estados Unidos permite que esto suceda”, dijo uno de los operadores. “Acumuló una reserva de cobre de US$ 25.000 millones en Estados Unidos gracias a la política arancelaria, y renunciar a ella significa que la perderán toda a manos de China”.

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Las nuevas dudas sobre la amenaza de los aranceles contribuyeron a la caída del precio del cobre esta semana. El multimillonario Stan Druckenmiller, uno de los inversores macroeconómicos más reconocidos del mundo, adoptó una postura bajista respecto al metal.

Mientras tanto, las acciones tecnológicas sufrieron una fuerte caída ante el temor de que los demócratas frenen la construcción de nuevos centros de datos, un sector clave para la demanda de cobre.

En una nota a los inversores, Goldman Sachs afirmó que el mercado comenzó esta semana a descontar la posibilidad de que Estados Unidos no imponga aranceles al cobre.

El flujo comercial está empezando a cambiar, y se espera que este mes se importe a Estados Unidos menos de la mitad del volumen de cobre que alcanzó el nivel récord en octubre, según datos de Kpler.

Los analistas también señalaron que los volúmenes de envío actuales reflejan el temor de que el metal que se envía ahora no llegue a Estados Unidos si se imponen aranceles a principios del próximo año.

El estratega sénior de metales en Marex, Alastair Munro, afirmó que Estados Unidos había perdido la ventaja de precios que atraía el cobre al país.

“La relación entre los precios del cobre de la CME y la Bolsa de Metales de Londres (LME, su sigla en inglés) se ha invertido. La prima de la CME se ha esfumado a medida que se acerca la fecha de entrega de los contratos, y ahora el cobre de la LME cotiza con una prima”, afirmó.

La prima del cobre de Yangshan, en China, un importante indicador de la demanda, alcanzó un récord de aproximadamente US$ 500 por tonelada.

“Se abrió una oportunidad de arbitraje a favor de China debido a la escasez de oferta en su mercado y a las elevadas primas”, afirmó Mackenzie, de Benchmark. “Cada vez más personas, sobre todo en China, creen que el arancel podría quedar sin efecto. Todo indica que una gran cantidad de material ha salido de Estados Unidos o está a punto de hacerlo”.

Un comerciante que prefirió permanecer en el anonimato dijo que "durante 10 meses, todo el mundo ha estado enviando todo lo que ha podido a Estados Unidos, atraído por el arbitraje generado porque la gente pensaba que Estados Unidos iba a imponer aranceles al cobre".

El operador añadió: “Las existencias están alcanzando niveles muy bajos en China. Hablamos de horas de uso, no de semanas. Ahora, en Estados Unidos, hay cerca de dos millones de toneladas de metal debido a la amenaza de aranceles al cobre. Esa amenaza ha desaparecido”.