Terminó la espera: Apple presentó su nuevo iPhone 15 en cuatro modelos, con valores que van desde los US$ 799

Apple presentó este martes sus últimos iPhones en un evento en el que apostó por nuevos materiales, mejoras en la cámara y un mayor rendimiento para atraer de regreso a los consumidores a un mercado de teléfonos inteligentes en declive.

La compañía presentó cuatro nuevos modelos, manteniendo el ritmo de las últimas generaciones: el iPhone 15, el 15 Plus, el 15 Pro y el 15 Pro Max. Al igual que el año pasado, los precios de los modelos básicos parten desde US$ 799. La versión Pro seguirá costando US$ 999, pero la Pro Max costará a partir de ahora US$ 1.199, US$ 100 más que el año pasado.

Principales cambios

Los dos teléfonos básicos incluyen un marco de aluminio y una parte trasera de cristal esmerilado en colores negro y amarillo. Los modelos de gama alta, por su parte, vienen en negro, gris, azul y blanco. Para los modelos Pro, Apple ha pasado de un marco de acero inoxidable a uno de titanio, lo que hace que el dispositivo sea más ligero y duradero. Cada modelo viene con una pantalla de 6,1 o 6,7 pulgadas, y las versiones más caras incluyen bordes alrededor de la pantalla más finos que antes.

Los modelos más baratos añaden la interfaz de alertas Dynamic Island en la parte superior de la pantalla -tecnología introducida por primera vez en los modelos Pro del año pasado- y los cuatro teléfonos ofrecen una mejora de rendimiento. Los teléfonos Pro cuentan con un nuevo chip A17, mientras que los de gama baja actualizarán a los procesadores Pro del año pasado, los A16. El A17 es el primer chip fabricado por Apple con el nuevo proceso de producción de tres nanómetros.

Los teléfonos también incluyen un nuevo chip que, según la compañía, mejorará el seguimiento de la ubicación y otras tareas de la aplicación Find My. Y hay una nueva función de asistencia en carretera que se basa en el servicio por satélite.

Bajo la normativa de la UE

Los modelos iPhone 15 son los primeros smartphones de la compañía en incorporar un conector USB-C, que sustituye al puerto Lightning utilizado desde 2012. El conector, que se adoptó para cumplir los requisitos impuestos por la Unión Europea, promete hacer que el dispositivo sea compatible con cargadores para teléfonos Android, así como iPads y Macs. Apple también ha anunciado una versión de sus AirPods Pro que utiliza el estándar USB-C.

Los mayores cambios en los iPhones afectan a sus sistemas de cámara trasera. Con el iPhone 15 y 15 Plus, Apple aumenta la cámara gran angular de 12 megapíxeles, o lente principal, a una resolución de 48 megapíxeles. Es la misma tecnología que la del iPhone 14 Pro. Esos modelos, al igual que los teléfonos básicos del año pasado, siguen teniendo una lente ultra gran angular de 12 megapíxeles para tomas que muestran un campo de visión más amplio.

El iPhone 15 Pro y Pro Max siguen teniendo tres cámaras: las lentes gran angular y ultra gran angular, así como un sistema de teleobjetivo para mejorar el zoom óptico y digital. Ambos modelos incorporan nuevos sensores en todo el conjunto de cámaras, aunque el iPhone 15 Pro Max añade una cámara de teleobjetivo que puede hacer zoom hasta 5x. Esto casi duplica la capacidad de zoom 3x del iPhone 15 Pro normal.