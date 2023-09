ISP afina fortalecimiento de unidades para profundizar acción fiscalizadora con foco en laboratorios y farmacias

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Luego de su protagonismo durante la pandemia como actor clave en la estrategia de inmunización para enfrentar esa crisis, el Instituto de Salud Pública (ISP) salió de la primera línea noticiosa volcada en sus funciones centrales de evaluación de calidad de laboratorios, control y fiscalización de medicamentos, cosméticos y dispositivos de uso médico, y vigilancia de enfermedades, entre otras responsabilidades.

Pero la dinámica al interior del organismo está lejos de una simple vuelta a la rutina, ya que viene trabajando en una estrategia con la que apunta a dar un salto en sus facultades fiscalizadoras y de regulación, con un foco centrado en los medicamentos y sus dos grandes industrias: la producción en laboratorios y la comercialización en las farmacias.

“En general, el objetivo es instalar un nuevo sistema de cumplimiento mucho más dinámico y oportuno con una institución más presente. Y en el rol fiscalizador, estamos haciendo un esfuerzo para llevarlo a estadíos de desarrollo más modernos”, explica Rubén Verdugo quien asumió como director del ISP en junio pasado tras una larga trayectoria en la Superintendencia de Medio Ambiente, donde fue Jefe de Fiscalización por casi nueve años.

“Por ejemplo, pediremos a las farmacias acceder a su base de datos de forma remota para ver el stock y su disponibilidad”.

Verdugo está al frente de las acciones que ha venido preparando el organismo para potenciar su acción reguladora, las cuales han apuntado a incrementar las capacidades y estatus de sus áreas jurídica y de inteligencia de datos. En este último campo “vamos a dar más valor al que ha sido nuestro ámbito tradicional creando un departamento de ciencia de datos e inteligencia de la información”, detalló, agregando que “cambiaremos la dinámica y robustez de la Unidad de Asesoría Jurídica dándole también un carácter de departamento”.

Aunque aclara que estos pasos no implican más cambios estructurales a la misión original del ISP, su director señaló que en general “reforzarán la capacidad de respuesta de aquellos departamentos que tienen entes regulados”.

Además, señaló que el horizonte de este proceso es “instalarnos en la lógica de una superintendencia”, propósito que no sólo responde a sus desafíos actuales, sino que a las futuras atribuciones que le asignará el proyecto de ley para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal. Tras su ingreso en abril pasado, la iniciativa ha tenido una rápida tramitación en el Senado y ya fue aprobada en general por la comisión de Salud en julio, en atención al fuerte incremento de delitos como el alza de 400 % en los robos a camiones de transporte de productos farmacéuticos y la incautación de diez millones de dosis entre 2021 y el 2022.

“Aprovechamos ese espacio para proponer una serie de modificaciones legales que nos van a dar mucho más atribuciones que, en resumidas cuentas -de aprobarse- van a poner al ISP en una condición casi de superintendencia. Por ejemplo, vamos a poder generar requerimientos con mucha más obligatoriedad en términos de información que el regulado entregue de manera sistemática”, explica. En síntesis, el proyecto de ley establece que el ISP podrá requerir toda la información que considere necesaria, incluyendo acceso permanente a documentos de elaboración, importación, exportación de productos terminados, así como la relativa a venta, distribución y pérdidas, entre otros antecedentes, para todos los eslabones de la cadena.

Enfatiza que esto implica una “mucho mayor responsabilidad al propio regulador en demostrar constante y sistemáticamente su calidad, con una mirada que nos interesa remarcar, no está solo vinculado con la lógica del garrote, sino también más bien con la de la zanahoria, en enfocada en los elementos preventivos que nos evitan enfrentar finalmente tensiones o complejidad en el mercado particular”. En este marco, explica que los regulados que mejoren sus niveles de cumplimiento “se sacan de nuestra tómbola de fiscalización, y vamos a enfocarnos en quienes se estén comportando de manera no tan reglada, por así decirlo”.

Fiscalización a laboratorios

Para comenzar estas transformaciones en la regulación en el ámbito de los medicamentos, el ISP ha tenido los primeros encuentros con los gremios que agrupan a los laboratorios internacionales y locales el mes pasado. “Nos hemos reunido con las cinco cámaras de la industria farmacéutica a nivel nacional, a quienes hemos desafiado a incorporarse en la mirada de este nuevo ecosistema de evaluación de cumplimiento, y hemos acordado dos mesas de trabajo que dicen relación con perfeccionar los modelos de fiscalización y de trazabilidad”, indica.

-¿De qué manera se va a profundizar el control a los laboratorios?

- Dice relación con salir de los mecanismos tradicionales que el Estado ha utilizado en la fiscalización -que es más bien es la inspección al laboratorio, farmacia u otro lugar- y estamos instalando la mirada de la fiscalización remota, que significa capturar información constantemente desde los distintos actores regulados sobre la realidad productiva de un determinado producto.

-¿Cómo se materializa?

-Esa información se gestiona con un componente de análisis constante que, en la práctica, implica saber que está pasando en el laboratorio respecto de la producción –en ítems cómo temperatura y humedad- o algunas variables de, por ejemplo, calidad medioambiental o condición microbiológica. Eso cambia la aproximación tradicional más reactiva, a una acción mucho más proactiva y, fundamentalmente, preventiva, porque entendemos que frente al retiro de un fármaco, un sumario sanitario o una clausura se expone toda la institucionalidad y todos perdemos.

-¿De qué manera van a trabajar con los laboratorios?

-Fundamentalmente, la fiscalización remota la vamos a trabajar con ellos que saben los procesos, y de alguna manera eso va a permitir generar instrucciones mucho más guiadas que permitan generar información precisa. Tenemos que movilizarnos en una lógica de incentivo al cumplimiento para los regulados con miradas que sean mucho más dinámicas, con autocorrección e información rápida.

-¿Cuál será la gestión regulatoria en cuanto a la trazabilidad de la producción de medicamentos?

-Vamos a ir avanzando en la incorporación de códigos de trazabilidad del medicamento, desde que sale en el laboratorio hasta que llega a la farmacia, de modo que podamos tener esquema de seguimiento continuo en todas las distintas etapas. Además, una la segunda línea que tiene que ver con disminuir la huella de carbono apunta a la eliminación del folleto de papel que va en las cajas de los medicamentos, y sustituirlos por modelos tipo QR, para lo cual vamos a reforzar la labor con la Cámara de la Industria Farmacéutica.

Conversaciones con las farmacias

-¿Cuál es la línea de trabajo que están proponiendo en el caso de las farmacias?

-Esencialmente es reforzar algunos conceptos del rol que tienen las farmacias como un centro de salud, y debilidades que hemos ido encontrando, particularmente respecto a aquellas farmacias nuevas que en una primera instancia declaran tener un químico farmacéutico, pero que después cuando vamos a inspeccionar no está. Y sumado a ello, incorporar el trabajo remoto en aquellas variables que puedan ser seguibles fácilmente.

-¿En qué ámbitos van a profundizar la entrega de información?

- Acá lo que nos interesa es qué cosa está vendiendo, a quién, cuándo y cuáles son las marcas más vendidas. Por ejemplo, pediremos a las farmacias que nos permitan, en una primera instancia, acceder a su base de datos de forma distante para ver su stock, la cantidad de medicamentos con receta que están vendiendo, el listado de medicamentos GES y su disponibilidad. Entonces, se trata de ir avanzando en disponibilizar información que ellas tienen, para que nosotros podamos ordenarla, ir alimentando nuestro sistema, y tomar decisiones a partir de esa mirada.

-¿Han comunicado estas acciones a las empresas del sector?

-Preliminarmente, les hemos planteado esto en algunas conversaciones que hemos tenido con algunos representantes que han venido acá a través de lobby. Y tuvimos recientemente una reunión general con todas las cadenas y actores independientes, con los cuales acordamos mesas de trabajo.

-¿Cuál ha sido la reacción de las farmacias?

- En general vamos a enfrentar ciertas dudas, que tienen que ver habitualmente con la seguridad respecto de que la información entregada no termine después en la competencia. Es natural que se pudiese encontrar cierta reticencia, pero lo que estamos tratando de remarcar es que los estamos invitando a construir en conjunto un sistema distinto. No hay que olvidar que en la discusión que se está dando en el Senado del proyecto de ley sobre venta ilegal de fármacos probablemente nos va a dar atribuciones que mañana nos permitan obligar a que se entregue esta información. Así que más bien esto va en la línea de: o usted es parte coadyuvante de la construcción de un sistema distinto o mañana vamos a imponer la obligación, si bien no hemos querido transmitirlo en esos términos.

-¿Qué obligaciones impone este esquema al ISP?

-Efectivamente, se van a tener que tener ciertos refuerzos, particularmente en seguridad de la información. Tendremos que fortalecer nuestros mecanismos, no solo informáticos, sino que también en términos de asegurar que cierta información más precisa –como los elementos comerciales- tenga los resguardos adecuados.

-¿Eso incluye información de los precios de los medicamentos?

- No hemos considerado el tema precios como un elemento relevante, sino más bien estamos poniendo el esfuerzo en los otros parámetros que para nosotros son claves. Hay espacios de observatorios de precios que hoy se están haciendo más bien de desarrollo privado.