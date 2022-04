Jorge Durán (RN)por retiros: “Espero que los parlamentarios oficialistas no se den vuelta la chaqueta como lo hizo el Presidente”

A la espera de saber cómo se tramitarán los proyectos relacionados con los temas de retiros de fondos desde las AFP, lo que se resolverá esta tarde en la Comisión de Constitución de la Cámara, el diputado Jorge Durán manifiesta su preocupación de que se decida “juntarlos todos y se desechen” para que no se pueda presentar otro en un año más.

En conversación con Diario Financiero asegura que sus pares del oficialismo están siendo presionados por el gobierno para rechazar las iniciativas, pero los llama a ser coherentes con lo que plantearon en época de campaña.

-¿Cree que será posible avanzar un proyecto de retiros con el respaldo del oficialismo?

-No lo veo claro, porque hay varios que no sé; están amenazados, se les ha dicho que tienen que ser leales con el gobierno, que hay que defenderlo; que hay que poner el pecho a las balas en esto de los retiros, rechazándolos y así evitar la discusión durante un año. Y con distintas medidas de presión, desde que el partido lo exige, ofertas de cargos públicos o desvinculación de cargos públicos; y así distintas estrategas… Pero espero que los parlamentarios sepan elegir el discurso que tuvieron en campaña y ahora no se dobleguen o no se den vuelta la chaqueta como lo hizo el Presidente.

-¿Usted espera que su sector se alinee con alguno de los proyectos de retiro?

-Yo creo que lo que está pasando, con las declaraciones del presidente Boric, como aquella en la que dice que los chilenos van a tener un reconocimiento a una pensión digna; eso, entre las personas de más edad y los profesores se acuerdan perfectamente como lo hicieron con el bono de reconocimiento. Y si uno googlea cómo fue la operación en Argentina, que finalmente le robaron a los argentinos la plata de sus fondos de pensiones con un famoso bono de reconocimiento, me preocupa que el presidente Boric haya ido a buscar el "manual" de cómo implementarlo en Chile.

-¿Eso influye para movilizar a su sector?

-Ante ese miedo, creo que muchos parlamentarios de mi sector que en el pasado no estuvieron de acuerdo con los retiros, hoy en día tienen que ver un bien superior, que es que no le roben la plata a los chilenos, para que esa plata, finalmente, la terminen malutilizando los políticos de turno.

-¿Usted ha conversado con los suyos directamente para sumar apoyos?

-No puedo dar nombres, pero sí día a día vamos sumando apoyos dentro de mi propio sector.

-¿Con eso se podría avanzar hacia la aprobación?

-Podría avanzar a aprobarse, pero lamentablemente, los parlamentarios de izquierda están sufriendo una presión gigante desde su propio gobierno para que rechace este proyecto.

-¿Cree que estamos en un escenario en que realmente se necesita otro retiro?

-Cuando se rechazó el cuarto retiro se argumentó que no era necesario; pero si usted analiza la situación actual versus la que había para el cuarto retiro es totalmente distinta. Ahora tenemos un alza de precios gigante, que no tiene nada que ver con los retiros, tiene que ver con efectos internacionales, así como lo sostuvimos siempre. Y acá trataron de inventar un tirano perverso para justificar el rechazar los retiros que supuestamente era la inflación. Pero todos sabemos que viene por efectos externos… son distintos factores económicos; pero lo que está pasando acá es que se ha manipulado, se ha tratado de utilizar a economistas para que digan que los retiros es lo peor que le pueda pasar al país. Finalmente, todos cuidan la chequera de los grandes consorcios empresariales de Chile para que sigan operando, no está detrás la pensión de los chilenos, sino cuidar la tarjeta de crédito, que se llama AFP, que ocupan los grandes consorcios empresariales para seguir haciendo deshaciendo a su pinta.

-¿Hay que terminar con las AFP, entonces?

-Hay personas que las defienden. Yo soy partidario de la libertad, si hay personas a las que les parecen bien y sienten que su plata está bien administrada que sigan allí; pero se tiene que crear más oferta, porque hoy en día no la hay. Están las AFP y sólo ellas y bajo la misma regla. Finalmente, esto parece casi una asociación ilícita para ponerse de acuerdo, incluso para colegislar, a favor de ellos. Necesitamos otros entes con distintas regulaciones que ofrezcan mejores utilidades, que aseguren una jubilación real, de verdad, acorde y que los dineros de los chilenos renten lo que se debería. Porque ahora la plata de los chilenos se a pasan a los bancos a aun interés bajísimo y estos la devuelven a los chilenos a un interés absurdo. Así los chilenos siguen siendo esclavos del sistema financiero. Ahora, la nueva izquierda quiere liberar a los chilenos de la esclavitud empresarial para convertirlos en esclavos del Estado o el gobierno. Las dos cosas son lo peor.

-Se lo preguntaba, porque el retiro del 100% de los ahorros, como el proyecto que usted patrocina, es en el fondo terminar con las AFP al dejarlas sin recursos.

-Esto es voluntario, no es obligación retirarlo. Las personas que sienten que están bien van a dejar sus recursos ahí; pero las personas que tienen miedo y creen que pueden administrar mejor sus recursos ¿por qué no? Siempre se parte de la hipótesis de que el chileno es tonto, se va a malgastar la plata y la va a perder y que las AFP la va a cuidar. La evidencia científica está a la vista, todos los días las AFP tienen pérdidas y el que las asume es el trabajador no las AFP, y cuando tienen utilidades son de las AFP no de los chilenos. Y los gerentes de las AFP se van a celebrar al caribe. Entonces, los chilenos dicen, si voy a tener siempre pérdidas prefiero administrar mi plata yo.