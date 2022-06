La Cámara vota este martes la prórroga del estado de excepción acotado con el oficialismo dividido

Cuando las furibundas reacciones a raíz del asesinato de un carabinero en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana, no terminan de apagarse; los diputados deberán votar este martes 14 de junio el oficio a través del cual el Presidente de la República, Gabriel Boric, pide el acuerdo del Congreso Nacional para prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de la Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.

El oficio, que ingresó a última hora del pasado viernes al Congreso, sigue siendo “acotado” a la protección de rutas y caminos y argumenta que a pesar de las medidas ya adoptadas con anterioridad, las circunstancias que motivaron la declaración de estado de excepción originalmente “continúan subsistiendo, por lo que se hace necesario prorrogar la declaración de estado de excepción constitucional de emergencia por 15 días adicionales”.

Sin embargo, todo indica que el proceso no será tan fluido como esperaría el Ejecutivo, ya que existe una molestia más o menos transversal –mucho más profunda en la oposición– respecto de que La Moneda se resista a decretar la medida como lo permite la Constitución en toda su magnitud y, más bien, insista en plantear un mecanismo “acotado”.

Empieza el descuelgue

De hecho, en este sentido, el diputado Jaime Araya (independiente-PPD), fue categórico en adelantar su postura ante la votación del oficio este martes: “Las cosas se hacen bien o mejor no se hacen. Y desde ese punto de vista mi voto no está disponible si es que el estado de excepción va a seguir siendo acotado”, sentenció el parlamentario que también integra la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, a la que está invitada la ministra del Interior, Izkia Siches, justamente con el fin de conocer los alcances del estado de excepción acotado.

Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD), instó hoy directamente al presidente Gabriel Boric a concretar el llamado que hizo hace algunas semanas a un gran acuerdo por la seguridad, ya que “todos nosotros recogimos el guante (…), pero eso no se ha concretado, no ha pasado nada y siguen aumentando los delitos; y seguimos teniendo carabineros muertos, trabajadores y personas inocentes muertas”, lamentó, notoriamente molesto.

Según Soto, “lo que hay que hacer es actuar. El Presidente debe concretar esa disposición a un acuerdo transversal; debe convocar cuanto antes a todos los sectores políticos, bancadas y presidentes de partido que estén disponibles a dialogar y concurrir a un acuerdo, pensando en el bienestar de Chile”, sentenció. Porque –según añadió– “hay que salvar a nuestro país de esta crisis de seguridad”.

Bancada DC se suma a la oposición para exigir la prórroga del estado de excepción en La Araucanía

RN y la DC

Desde RN, uno de los diputados por la zona de La Araucanía, Jorge Rathgeb, recalcó que el propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, pudo constatar en terreno la aspiración de los alcaldes que piden un estado de excepción en todas sus dimensiones y no acotado, porque los atentados “incluso están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria” del país. Por lo que instó al gobierno a imponer un “estado de excepción sin condiciones, sin letra chica”.

Aunque, pese a no estar de acuerdo con lo que pide el gobierno, desde RN sostiene que aprobarán la medida porque si bien no es la más apropiada, no pueden dejar a los habitantes de la zona en la “total indefensión”.

La Democracia Cristiana, por su parte, aprobará la renovación del estado de excepción constitucional, según lo anunció el subjefe de bancada de senadores, Matías Walker, que se coordinó hoy con su bancada de diputados para sacar adelante una agenda de seguridad.