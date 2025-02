Las nuevas herramientas de IA que está usando la banca de inversión global

La implementación de la inteligencia artificial (IA) en la industria financiera es una tendencia en crecimiento. Su uso está enfocado principalmente para analizar el comportamiento del cliente y facilitar actividades diarias de los trabajadores.

Según datos del sitio stocklytics.com, el sector bancario se encuentra a la cabeza de las empresas que más han invertido en IA, con más de US $ 20.000 millones, destacando la banca minorista que destinó en 2023 más de US$ 19.000 millones en el desarrollo e implementación de IA. Se estima que el crecimiento será de 30% entre 2025 y 2026.

En la banca de inversión destaca JPMorgan, que destina más de US$ 15.000 millones al año en nuevas tecnologías, de la cual, un quinto está destinada a IA y cuenta con más de 200 empleados de tiempo completo dedicados a investigar usos y beneficios. Le siguen Capital One, Royal Bank of Canada y Wells Fargo.

Asimismo, Global Banking Benchmark Study 2024, concluyó que casi un tercio (32%) de los presupuestos de los bancos para la experiencia del cliente se destina a inteligencia artificial, aprendizaje automático e IA generativa.

"Erica" de Bank of America

Asimismo, según Bank of America (BofA), las patentes de inteligencia artificial de la entidad aumentaron 94% desde 2022. Para octubre de 2024, la empresa contaba con casi 7.000 patentes concedidas y solicitudes pendientes, convirtiéndo se en la empresa de servicios financieros con más permisos concedidos. De hecho, gasta más de US$12.000 millones al año en tecnología.

Con el propósito de ayudar a sus clientes, en 2018 BofA lanzó "Erica", su chatbot impulsado por IA. El programa realiza una amplia variedad de tareas, desde consultas de transacciones y pagos de facturas hasta puede proporcionar asesoramiento financiero personalizado.

El chatbot emplea algoritmos de aprendizaje automático para comprender el comportamiento y las preferencias del usuario.

En 2020, presentó una plataforma llamada “Client Insights”, que utiliza análisis de datos habilitados por IA para ayudar a los asesores de Merrill Wealth Management y Bank of America Private Bank a identificar, gestionar y actuar ante cambios en las circunstancias de los clientes.

Asimismo, el chatbot interno de BofA aprovecha el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático para responder las consultas que surgen durante la jornada de negociación, mejorando continuamente la precisión de las respuestas en función de las preguntas respondidas anteriormente.

Vertex de CitiBank

Con el propósito de detectar fraudes anti lavado de dinero, Citibank emplea algoritmos de aprendizaje automático avanzado que monitorea las transacciones para identificar actividades sospechosas.

Los algoritmos son entrenados con conjunto de datos, lo que permite identificar transacciones legítimas y potenciales fraudes.

Citi también trabaja con Google Cloud para modernizar su infraestructura tecnológica. Se centra en capacidades informáticas de alto rendimiento para procesar millones de cálculos diarios en su división de mercados. Además, implementó Vertex AI de la misma compañía, para mejorar los sistemas de procesamiento de documentos y las operaciones de servicio.

IndexGPT de JPMorgan

En tanto, JPMorgan lanzo en 2024 IndexGPT, un conjunto de índices bursátiles para inversionistas institucionales. El programa genera palabras clave relacionadas con un tema específico y luego identifica artículos de noticias escritos sobre empresas que mencionan esas palabras clave.

El banco también dispuso un asistente interno de IA apodado "LLM Suite" a más de 200.000 empleados hasta diciembre de 2024, con el propósito de que se apoyen en este sistema para realizar sus actividades diarias, mejorando su productividad y la toma de decisiones.

Morgan Stanley

También en 2024, y en colaboración con OpenAI -los creadores de ChatGPT-, Morgan Stanley lanzó un chatbot que ayuda a sus asesores financieros y equipos. La herramienta, llamada "AI @ Morgan Stanley Assistant", proporciona a los trabajadores un acceso ultrarrápido a una sólida base de datos de unos 100.000 informes y documentos de investigación.

Asimismo, la empresa cuenta con una herramienta inteligente que graba, transcribe y resume los puntos clave de las conferencias telefónicas que los empleados realizan.

Wells Fargo

Wells Fargose convirtió en miembro fundador del programa de afiliados corporativos del Instituto de IA Centrada en el Ser Humano (HAI) de la Universidad de Stanford, donde más de 4000 empleados han participado en el programa.

Asimismo, enfocado en sus clientes, Well Fargo implementó su asistente virtual, "Fargo", que brinda a los usuarios un experiencia personalizada para simplificar finanzas y brindar una visión integral de su salud financiera. Además ayuda a los clientes creando presupuestos y analiza los hábitos de gasto y comparte proyecciones de saldos previstos.