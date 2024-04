Máximo Pacheco: "Codelco debe competir de igual a igual con mineras privadas colosales"

Pese al acontecido que fue el ejercicio 2023 para Codelco -tuvo retroceso en la producción, el aporte al Fisco y el Ebitda- el presidente de la cuprera estatal, Máximo Pacheco, hizo un balance positivo del año: "seremos una empresa minera líder en cobre y litio a nivel mundial" afirmó en la carta de la memoria de la empresa.

El año pasado la corporación del cobre registró una pérdida de US$ 591,2 millones. El Ebitda se situó en US$ 4.184 millones, un 26% menor de los US$ 5.656 millones de 2022 y la producción llegó a las 1.324.554 toneladas de cobre, 8,4% menos que el año anterior.

En un año en que se cerró la fundición de Ventanas; renunció el máximo ejecutivo, André Sougarret, el 31 de agosto, siendo reemplazado por el ex timonel de Metro, Rubén Alvarado; y se reestructuró la Vicepresidencia de Proyectos -responsable de la gestión de los proyectos estructurales, que arrojaron atrasos y sobrecostos- el presidente del directorio destacó el "2023 confirmó que Codelco es una empresa estratégica para Chile".

El directivo sostuvo que los cambios organizacionales en la estatal ya dieron frutos: “El cumplimiento físico y presupuestario de los proyectos alcanzó cifras históricas en 2023”.

Pacheco Matte hizo una reseña de los principales hitos y respecto de la reforma a la VP, indicó que "que hay dos indicadores que demuestran que estos cambios comienzan a rendir frutos: el cumplimiento físico y presupuestario de los proyectos alcanzó cifras históricas en 2023 comparadas con los últimos cinco años".

El presidente del directorio de Codelco destacó especialmente el acuerdo alcanzado con SQM para explotar el Salar de Atacama y la compra de LPI en Maricunga. De la primera alianza, indicó que "a contar del 1 de enero de 2025, una empresa público-privada para desarrollar la operación de litio en el Salar de Atacama" y "con esto, iniciamos un nuevo ciclo para Codelco. Puedo decir con total seguridad que, a partir de ahora, seremos una empresa minera líder en cobre y litio a nivel mundial".

"Este 2023 termina con menos mitos y más logros concretos", dijo Pacheco. "Había que “entrarle a la roca”, como dicen nuestros trabajadores y trabajadoras, y así lo hemos hecho como directorio y equipo directivo. Internamente, hemos roto los silos para ser capaces de sostener conversaciones difíciles, de manera constructiva y de cara al país y a los mercados, lo que nos ha hecho más fuertes", señaló.

Pacheco resaltó su política de transparencia y rendición de cuentas. "La transparencia no es un fetiche. La empresa más importante del país, que nos pertenece a todos y todas, y que, a la vez, es la principal productora de cobre del mundo, debe competir de igual a igual con mineras privadas colosales", afirmó.

Baja en producción: "nos ha dolido"

A su turno, el CEO de Codelco, Rubén Alvarado, admitió que "el año se convirtió en el de menor producción de la última década y, muy probablemente, de la siguiente. Esta cifra nos ha dolido, pero no nos ha paralizado".