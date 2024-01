Basilea III: CMF requerirá mayor capital a nueve bancos por sus modelos de negocios

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La aplicación de los estándares de Basilea III tras la reforma a la Ley de Bancos de 2019 tiene un nuevo requerimiento.

Este miércoles, el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó a través de un comunicado de prensa, que como resultado del proceso de supervisión que contempla la evaluación de los modelos de negocio de cada entidad bancaria, acordó la aplicación de requerimientos patrimoniales establecido en el Pilar 2.

El Pilar 2 es un requerimiento de capital que se realiza de manera individual a cada banco luego de un proceso de evaluación supervisora, que puede oscilar en hasta un 4% del patrimonio. Para determinar esta decisión, la CMF exige a los bancos una autoevaluación de la suficiencia de patrimonio efectivo.

Cuando se gatilla el requerimiento de capital se debe a dos razones. La primera, es que el modelo de negocio del banco, en particular la concentración de su cartera y su exposición al riesgo de tasa en el libro de banca, generan riesgos no capturados por Pilar 1. O bien, cuando se aprecian debilidades significativas en la gestión de los riesgos del banco que no pueden ser corregidos en un horizonte adecuado.

El Consejo de la CMF determinó que a los bancos que deberán aumentar sus requerimientos patrimoniales serán: BICE, Banco BTG Pactual, Banco Consorcio, Banco de Chile, BancoEstado, Banco Internacional, Banco Security, HSBC Bank y Scotiabank.

La CMF indicó que la decisión se sustenta “en la consistencia entre los requerimientos de capital de las entidades y los modelos de negocio que cada una de ellas ha definido”.

La entidad regulatoria explicó que, “considerando que actualmente los bancos, en sus objetivos internos de capital, consideran holguras respecto de las exigencias mínimas regulatorias, para el cumplimiento de estos requerimientos adicionales no sería necesario un nuevo aporte de capital. Solo bastaría con una reasignación de los componentes del patrimonio efectivo”.

Los plazos

Los requerimientos patrimoniales adicionales deberán ser constituidos por los bancos en un 25% como parte de las exigencias mínimas regulatorias, a más tardar el 30 de junio de 2024. Los montos restantes por constituir durante cada uno de los tres años siguientes, se ajustarán de acuerdo con el resultado de la evaluación de la suficiencia patrimonial de cada año que realice la Comisión.

Los porcentajes que cada banco deberá inyectar a su patrimonio es de 0,5% para BICE y Banco de Chile; un 0,75% para Banco Consorcio y BancoEstado; un 1% para Scotiabank; de 1,25% para Banco Internacional y Banco Security; 1,5% para HSBC Bank; y de un 2% para Banco BTG Pactual.