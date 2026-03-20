Fintech Vigatec ficha a histórico exejecutivo de Transbank para su división de pagos
Se trata de Ricardo Blümel, quien a fines de 2025 dejó la gerencia de la división de negocios y productos de la empresa controlada por la banca.
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El histórico exjecutivo de Transbank, Ricardo Blümel, quien a fines de 2025 dejó la gerencia de la división de negocios y productos de la empresa, acaba de fichar en la fintech Vigatec.
El ingeniero civil de la Universidad de Concepción asumió el liderazgo de la división de medios de pago de la fintech que este año sumará al negocio de multiadquirencia con nueva tecnología para el comercio denominada “Neutonomy”, una plataforma que busca integrar las diferentes marcas de adquirentesen una sola máquina o POS.
“Hoy existe una oportunidad relevante para ayudar a los comercios a ganar flexibilidad, continuidad operacional y mayor capacidad de elección en su operación de pagos. Ese es uno de los espacios donde queremos aportar valor”, señaló Blümel a DF.
De acuerdo con Vigatec, Blümel tendrá como foco fortalecer la posición de la compañía en el negocio de medios de pago, profundizando la relación con adquirentes y emisores, reimpulsando sus capacidades en soluciones tradicionales del mercado y liderando el despliegue de Neutonomy.
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