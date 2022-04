Wall Street avanza por compras a precios atractivos en medio de resultados corporativos

Wall Street buscan recuperar terreno este miércoles, tras las pérdidas que tuvieron ayer los tres principales índices bursátiles asentados en Nueva York: el Dow Jones sube 1,03%, el S&P 500 escala 1,24%, y el Nasdaq avanza 1,04%, animado por inversionistas que salieron a comprar a precios atractivos en medio de la entrega de resultados corporativos.

Wells Fargo Advisors explicó que en la sesión del martes “las acciones estadounidenses están al alza cerca de la mitad de la sesión del miércoles, ya que los inversores parecen comprar la caída después de que el S&P 500 cayó ayer a un mínimo de seis semanas"

La firma añadió que “aún así, las preocupaciones sobre los inminentes aumentos de tasas de la Reserva Federal, el impacto de los bloqueos de COVID-19 en China y la guerra entre Rusia y Ucrania en curso se encuentran entre la letanía de vientos en contra que pesan sobre el apetito por el riesgo últimamente".

Tras las caídas de ayer, los principales índices bursátiles de EEUU ahora han bajado sustancialmente. El S&P 500 se encamina a su mayor pérdida mensual desde marzo de 2020, mientras que el Nasdaq se posiciona para su peor mes desde octubre de 2008.

Los operadores apuntan que en el mercado rondan preocupaciones macroeconómicas, sobre cómo las presiones inflacionarias y el aumento de las tasas de interés van a influir en el desarrollo de las operaciones de las empresas, por lo que al momento de observar los resultados corporativos buscan si las valorizaciones están justificadas.

Julius Baer señaló en un informe sobre los resultados corporativos que si bien hay un “buen comienzo, los vientos en contra se intensifican”. El banco de inversión suizo resaltó que “los beneficios de las empresas siguieron siendo sorprendentemente resistentes a pesar de la mayor inflación de los costes de los insumos y los problemas de la cadena de suministro”.

No obstante, la firma precisó que “dado que se espera que los márgenes de beneficio alcancen un nuevo máximo histórico en el segundo trimestre de 2022, existe un alto riesgo de que se produzcan revisiones negativas de los beneficios”.

Según datos de FactSet, casi el 80% de las empresas que conforman el S&P 500 que han informado ganancias hasta ahora han superado las estimaciones de los agentes.

En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU están a la baja, con el rendimiento de la nota a 10 años subiendo cinco puntos básicos hasta el 2,79%.

Recientemente, los inversionistas han vendido bonos en previsión de tasas de interés más altas, y el rendimiento de la nota de referencia se mantiene cerca de su nivel más alto desde 2018.

Escenario en Chile

A nivel local el SP IPSA busca alcanzar el piso de los 4.800 puntos. El selectivo nacional sube 1,68% y llega a los 4.780,35 puntos. La sesión está siendo impulsada por SQM-B, que escala 4,24%. Otro papel que está teniendo una buena jornada es CAP que avanza 6,92%.

Andina-B trepa 2,71% luego que reportó que sus resultados del primer trimestre, alcanzando $ 121.377 millones en Ebitda. Los números de la firma estuvieron por encima de las estimaciones del mercado. Bice Inversiones destacó que "la compañía mostró desempeños positivos en volumen en todos los países excepto Brasil".

Panorama en Europa y Asia

Las principales plazas de Europa registaron ganancias en sus operaciones: el Euro Stoxx 50 subió 0,36%, el FTSE 100 de Londres ganó 0,53%, el DAX de Frankfurt se expandió 0,27%, el CAC 40 de París avanzó 0,48% y el IBEX 35 de Madrid escaló 0,46%.

En el Viejo Continente también estuvieron presentes los temores macroeconómicos de cómo una recesión de la economía global podría golpear a los mercados, sumado a los resquemores que aún existen sobre la duración del conflicto en Ucrania. Todo ello luego que Rusia anunció cortes a los suministros de gas a Polonia y Bulgaria.

Por el momento, las represalias de Rusia evitan que el precio del petróleo se contagie de la mayor inquietud en los mercados sobre el freno del crecimiento económico. El barril de Brent, que es de referencia en Europa, se afianza por encima de los US$ 103 Por su parte, el barril tipo West Texas, de referencia en EEUU, recupera niveles de triples dígitos al remontar hasta los US$ 100.

Asimismo, la agresividad en las subidas de tasas previstas por la Fed y el perfil más defensivo de los inversionistas refuerzan la escalada del dólar en el mercado de divisas. El euro no logra reaccionar a sus últimas bajadas, y se afianza en zona de mínimos de 2017, en US$ 1,05. La libra esterlina aplaza igualmente su rebote, y repite con mínimos por debajo de los US$ 1,26.

Las preocupaciones en torno al desempeño de la economía mundial han llevado al dólar a su nivel más alto en más de dos años.

Cabe recordar que la divisa estadounidense tiende a fortalecerse cuando la economía global empeora y cuando los inversionistas esperan que el crecimiento de EEUU supere al del resto del mundo. El aumento de las tasas de interés en EEUU también tiende a impulsar la moneda, ya que los mayores rendimientos la hacen más atractiva para los inversores.

Las bolsas en Asia tuvieron un rendimiento mixto. El Nikkei de Tokio cayó 1,17%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong subió levemente un 0,06% y el CSI 300 de China continental escaló 2,94%.

El avance de las acciones chinas se dio luego que el gobierno del gigante asiático reportó el menor número de contagios por Covid-19 en tres semanas tras la imposición de duras restricciones sanitarias en las principales ciudades.