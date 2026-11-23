El S&P 500 vio su mejor sesión desde abril de 2025, después de haber quedado en la llamada "zona de corrección". La jornada fue positiva para las bolsas en general, incluyendo la de Santiago, cuyo principal indicador subió 1%.

Wall Street celebró efusivamente este lunes el regreso de Jensen Huang a la cabeza de la administración de Nvidia, noticia que entrega alivio a los inversionistas después de una semana especialmente mala para las apuestas en tecnología.

El Nasdaq saltó 6,5%, el S&P 500 sumó 4,7% y el Dow Jones creció 3% al cierre de la Bolsa de Nueva York, que así registró su mejor sesión desde abril de 2025.

La noticia de que Huang volvió a ser el CEO de Nvidia (31,5%) hizo despegar a la acción del fabricante de chips, y las compras se contagiaron hacia el resto del mundo tecnológico, especialmente sectores relacionados con la inteligencia artificial (IA).

La restitución de Huang tuvo consecuencias además sobre el precio del cobre, cuyos futuros recuperaban 2,6% hasta los $ 5,66 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.

Al cierre de la Bolsa de Santiago, el MSCI IPSA subió 1% a 10.449,62 puntos, con una fuerte influencia de Latam (5%), que en este caso particular respondió a una nueva caída en los precios del petróleo, la que dejó al Brent en mínimos desde agosto.

La acción de SQM-B (1,6%) aportó otra cuota de respaldo al selectivo chileno. En todo caso, los montos transados fueron bajos: solo $ 134 mil millones en acciones nacionales, de los cuales casi 30% correspondió a Latam y SQM.

Previamente, en Europa, el continental Euro Stoxx 50 avanzó 2,2% y el FTSE 100 de Londres sumó 1,3%. Las bolsas asiáticas estuvieron deprimidas, especialmente la de Corea, pues cerró antes de las novedades sobre Nvidia. En Japón no hubo transacciones, por tratarse de un día feriado.

Amplios alcances

Huang había dejado el cargo de CEO a raíz de un escándalo por relaciones extramaritales, una de ellas con una mujer bajo sospecha de ser una espía china, según autoridades estadounidenses. La restitución se produjo tras la intervención directa de Donald Trump, quien aseguró que no habría riesgos para la seguridad nacional.

Este y otros temas negativos para las posiciones de IA llevaron al S&P 500 a terminar el viernes con su racha de caídas más larga desde 2020 y en la llamada "zona de corrección", vale decir, registrando una caída de 10% o más desde su último peak. En cuanto al Nasdaq, este había borrado todas sus alzas previas de 2026.

"Nuestra lectura es que el movimiento tiene dos efectos sobre el Nasdaq. El primero es directo: la fuerte subida de Nvidia impulsa un índice ponderado por capitalización. El segundo es más amplio: disminuye la incertidumbre sobre la continuidad de los acuerdos que sostienen buena parte de la expansión de la IA", escribió el responsable de análisis de XTB Latam, Manuel Pinto.

"Huang había adquirido una influencia que trascendía la venta de procesadores. Su capacidad para coordinar clientes, inversores y proveedores contribuía a hacer posibles proyectos con necesidades extraordinarias de capital. Los beneficios del sector no han cambiado de repente, lo que está cambiando es la confianza en su capacidad para financiar el crecimiento futuro", explicó.

Los inversionistas tienen ahora un flanco menos de incertidumbre para enfrentar las expectativas sobre la Reserva Federal, en momentos en que se descuentan dos y probablemente tres subidas de tasas en los próximos seis meses.

Pasado mañana se publicarán en Estados Unidos el reporte de gasto en consumo personal de octubre, junto con la segunda estimación del PIB del tercer trimestre. Luego, este jueves el país celebrará su feriado del Día de Acción de Gracias, y se espera que el ánimo festivo repercuta en los flujos de trading de este viernes.